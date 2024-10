El Frente Renovador advirtió que por la interna del PJ evalúa seriamente si continúa o no en la coalición

Diego Giuliano junto a Sergio Massa

La interna del peronismo no tiene un final a la vista. La esquirlas de los enfrentamientos dañan a todos los sectores de Unión por la Patria (UP) que, pese a todas las tensiones internas y divisiones cada vez más profundas, aún subsiste como la principal coalición opositora.

Sin embargo, el presidente del Frente Renovador (FR), Diego Giuliano, sembró incertidumbre sobre la continuidad del espacio de Sergio Massa dentro del frente electoral peronista. “La gente tiene que ver un mensaje nítido de la oposición”, sostuvo, al reflexionar sobre cómo la disputa interna de poder está desconfigurando el accionar opositor.

En diálogo con Infobae, reconoció que el quiebre en el PJ Nacional, que abrió el camino a una elección interna entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela, puede “frustrar la unidad” de la fuerza, que es clave para el objetivo que tiene el FR por delante, y que es estructurar una nueva alternativa opositora a Javier Milei. “De acuerdo a lo que pase en el justicialismo, veremos si seguimos juntos o si cada uno toma su camino”, avisó.

-El peronismo está transitando días complejos. Cruces entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. La interna del PJ Nacional con la ex presidenta y Ricardo Quintela como protagonistas. ¿Desde qué lugar intervienen ustedes como aliados principales del justicialismo dentro Unión por la Patria (UP)?

-Tenemos que ser muy claros para que no haya confusiones. Nosotros tenemos nuestro propio proceso político. El Frente Renovador (FR) hizo un congreso nacional en marzo. El fundador, que es Sergio Massa, propuso al congreso un presidente del partido que pertenezca al interior del país. Un mensaje federal. Me propuso a mí. A partir de ese momento empezamos a recorrer la Argentina. Vamos por el noveno congreso provincial del FR. Hemos desarrollado un proceso de reafirmación política. El mensaje de Massa tenía dos direcciones: la territorialidad, el federalismo y la aparición de nuevos liderazgos en el país. Eso es lo que estamos trabajando.

Giuliano fue designado este año como presidente del Frente Renovador a nivel nacional

-¿Pero respecto a la interna qué postura tienen? Porque moviliza a todo el espacio político.

-Nosotros no participamos de la interna del Partido Justicialista (PJ). No tenemos nada que ver con eso. Es una interna del partido, que es nuestro principal aliado en Unión por la Patria (UP). Vamos a esperar para ver cómo continúa este proceso interno del PJ, para saber si de acá en adelante seguimos juntos o si cada uno sigue su camino.

-¿De qué depende?

-Estamos esperando qué definición va a tomar el PJ. Si bien no intervenimos en esa interna, entramos en un proceso de evaluación acerca de nuestra participación en el frente.

-¿Por qué correría riesgo que ustedes sigan formando parte de UP?

-Porque el compromiso fundamental del Frente Renovador es construir una alternativa concreta al gobierno de Milei. Lo venimos diciendo hace bastante. Y para eso, el principio que habíamos planteado como básico era la unidad. La unidad del movimiento nacional. Entonces, si de ahora en adelante vemos que hay una frustración de ese concepto, de ese rumbo, nosotros vamos a considerar qué hacemos. Entre mañana y pasado se reúne la mesa de la provincia de Buenos Aires para tratar este tema. Porque esta evaluación de nuestra participación en el frente, no solo impacta en el Congreso Nacional, sino que impacta en las legislaturas provinciales y en los concejos municipales. En toda la línea.

-¿La interna que les preocupa es la de CFK y Quintela o la ex presidenta con Kicillof?

-La interna de hoy es la de Cristina y Quintela. Estamos viendo una división en el tema de las candidaturas para el proceso interno del PJ. No hacemos ninguna advertencia. Simplemente estamos diciendo que a raíz de esta interna que se despliega en el justicialismo, nosotros empezamos a evaluar nuestra participación en el frente.

-¿Ven que corre riesgo la unidad del frente electoral?

-Si. Porque eso significaría la frustración del rumbo que tenemos, que es generar una alternativa concreta al gobierno de Milei, que es lo único que importa en este momento. Estamos frente a un gobierno que está bombardeando cuestiones fundamentales del país. Bombardea todo aquello que tiene como adjetivo lo público. La salud, la educación, el transporte. Todo concepto que viene seguido de público, lo bombardea. Ahora la recaudación pública también. Este es el problema que tiene la Argentina hoy. El que vive el ciudadano. Desviarnos de eso, nos hace replantear nuestra participación.

El espacio de Sergio Massa evalúa la posibilidad de irse de Unión por la Patria (UP)

-La interna del kirchnerismo sacude todo el peronismo. El FR es socio de Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Incluso tienen funcionarios en el gabinete bonaerense. ¿No tienen una postura tomada respecto a ese conflicto de poder?

-Lo que hoy está en el escenario político es la interna del PJ. Luego están los posicionamientos individuales o grupales. Ahí no opinamos ni tomamos posición. Lo que se observa es un proceso interno del PJ que planteamos que no nos puede implicar salir del rumbo de la alternativa. No nos podemos caer de esa idea de consolidar la alternativa. Tenes el ajuste y la salvajada de la eliminación del otro. La gravedad de lo que está sucediendo amerita el principio de la unidad.

-Que el PJ tenga unidad en su conducción. ¿Eso es lo que quieren?

-No nos podemos meter en eso. Tenemos nuestra posición tomada. Este proceso interno del justicialismo a nosotros nos hace evaluar seriamente nuestra participación en el frente.

-¿En esta evaluación que están haciendo, corre riesgo la unidad de los bloques legislativos a nivel nacional, provincial y municipal?

-El mensaje nuestro es claro. Está dentro de la evaluación. Veremos cómo termina este proceso.

-¿Todo en reconsideración hasta que el peronismo encuentre un orden?

-Sí, hasta que este objetivo de construir la alternativa sea la prioridad.

-¿Por qué Massa permanece en silencio? ¿Cuál es la postura del FR como espacio político respecto a esa decisión?

-Es una decisión que tiene que ver con un principio de prudencia, que fue grande durante todo este tiempo. Sergio está trabajando en forma permanente y en diálogo con todos los sectores. La tarea es diaria, más allá de su actividad privada. Tuvo la prudencia de no intervenir en esta etapa. Ya tuvo su tiempo en el que explicó el proyecto de país que tiene. Ahora le toca a hablar a otros. Vemos cómo se deteriora todo lo público en Argentina, que es muy difícil de recuperar.

-¿Para ustedes la interna peronista está tapando el mensaje claro que debería dar la oposición respecto a la gestión de Milei?

-El Gobierno transformó en casta a los trabajadores, los estudiantes y los jubilados, no hay otra cosa que hacer que no sea construir una alternativa. Y que la sociedad la pueda ver nítidamente, sin tanta interferencia. Ese es el objetivo del Frente Renovador. El gobierno transformó en casta a los que menos tienen, a los más vulnerables, y a los sectores medios. No queda otra que construir una alternativa y crear un mensaje nítido.

Sergio Massa se mantiene afuera de la interna del PJ pero comenzó a evaluar la posibilidad de retirarse de la coalición peronista (Gustavo Gavotti)

-Eso es lo que está difuso en este momento.

-Por eso nosotros podemos en consideración nuestra participación en el frente, en la medida que evaluemos cómo termina el proceso interno del PJ.

-¿Qué postura tienen respecto a los movimientos políticos de gobernadores que son de UP, como el tucumano Jaldo y el catamarqueño Jalil, que se muestran como aliados del gobierno?

-Los gobernadores tienen una urgencia diaria que es la necesidad de darle gobernabilidad a sus provincias. Hoy se está viviendo el ataque más profundo al federalismo que se recuerde. Con estas medidas del Gobierno, entra en un deterioro sin retorno. Los gobiernos provinciales perdieron el fondo compensador de transporte, el fondo de nivelación de las cajas de jubilaciones, el fondo de incentivo docente y la obra pública. Hay gobernadores que están viviendo esto con mucha dignidad y que enfrentan esta situación, y hay otros que están en una situación de desesperación. Esa es la particularidad de cada uno. Pero el daño federal que se está provocando en este momento es muy grande. Algunos reaccionan enfrentando y otros buscando alternativas para que la gente no padezca esa lesión.