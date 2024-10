Cristina Kirchner acusa a Quintela de presentar avales truchos y la pelea por el PJ se recalienta en tiempo récord

Cristina Kirchner y Ricardo Quintela se enfrentarán en la elección del 17 de noviembre

La interna del PJ Nacional se empezó a embarrar poco tiempo después de que se presentaran las listas y se confirmaran las candidaturas de Cristina Kirchner y Ricardo Quintela para la presidencia del partido. A menos de 48 horas, entre ambos sectores se cruzaron acusaciones por los avales de la listas, el cumplimiento de los requisitos y las maniobras políticas destinadas a embarrar la elección.

Desde el Instituto Patria denunciaron la aparición de avales truchos. Según relataron a Infobae, militantes y dirigentes que revisaron las listas presentadas por el riojano, encontraron planillas donde las firmas de todos los afiliados eran iguales o en las que había dirigentes que pertenecen a La Cámpora. Aseguran que en esos casos las padrones “fueron volcados” a las planillas con el objetivo de generar volumen. Es decir, que anotaron afiliados sin su consentimiento solo lograr la cantidad requerida, que era de un mínimo de 60.000 avales.

“Son falsificaciones aberrantes. No pueden someter al peronismo con estas truchadas”, se quejaron en el entorno de la ex presidenta. El kirchnerismo está enfocado en las elecciones del 17 de noviembre. Quieren competir y jugar a fondo. Ya no hay margen a ningún tipo de negociación. Que todo se defina en las urnas. Están convencidos que el triunfo será apabullante.

Una de las planillas donde el kirchner denuncia que todas las firmas son iguales

El aval de Tignanelli a Quintela que fue denunciado por el kirchnerismo (Fuente)

Entre las acusaciones hay una que se destaca. En el listado de avales de La Matanza aparece Facundo Tignanelli y parte de su familia. Lo extraño es que Tignanelli es un dirigente relevante de La Cámpora, muy cercano a Máximo Kirchner y presidente del bloque de diputados bonaerense. “Hagamos las cosas con seriedad política. No es justo que hagan estas truchadas y sometan a un enfrentamiento al peronismo”, se quejaron en la agrupación que conduce el hijo de la ex presidenta.

Entre las acusaciones también destacan que “en Formosa más del 90% de las planillas son volcadas” y que el “candidato a intendente de Pinamar, militante de La Campora, también figura en las planillas”. La referencia es para Gregorio Estanga, que compitió en el 2023 y aparece inscripto como uno de los afiliados que avaló la lista del gobernador riojano. “Las planillas de avales de la lista de Quíntela son truchas. Son falsificaciones aberrantes”, resaltó un importante dirigente del camporismo.

Además, aseguraron que la lista “Federales Un Grito de Corazón” no cumplió con el cupo gremial, que debe ser de 15 representantes. “Tienen seis integrantes que no acreditaron su pertenencia sindical”, aseguraron cerca de la ex presidenta. “8 de cada 10 plantillas de avales de la provincia de Buenos Aires tienen todas las características de ser planillas volcadas. Tomaron los datos de los afiliados y los pasaron como avales sin que las personas hubieran dado su conformidad”, expresaron con enojo.

Señalado con verde aparece el camporista Gregorio Estanga, que en la última elección fue candidato a intendente de Pinamar

El padre de Facundo Tignanelli también aparece en el listado de avales de Quintela

En el sector de Quintela advierten que la intención del kirchnerismo es “embarrar la elección” y “voltear la lista” del “Gitano” para “evitar la competencia”. “Hace más de un mes que saben que podía haber elección. ¿Qué hizo la Junta Electoral? ¿Solicitó fondos? ¿Convocó a los presidentes de mesa? ¿O solo estaban esperando que Quintela no llegue para consagrar la lista de CFK?”, fue el reproche que salió del grupo político del riojano.

“Hay tiempo hasta este martes para hacer el agregado de algunos números de documentos que no se habían puesto en el soporte digital. Hace un par de meses que venimos juntando los avales para presentar. Asi que evidentemente son todos verdaderos”, se defendieron en el espacio que lidera el gobernador riojano, donde se muestran firmes y con convicción para competir hasta el final.

Un dirigente de trato frecuente con el mandatario fue un paso más allá y lanzó una frase desafiante: “Si dicen que se tienen tanta confianza, que lo demuestren votando el 17 de noviembre”. La referencia va de la mano de lo que expresó en una entrevista Jorge Yoma, que oficia de apoderado del riojano.

El riojano Ricardo Quintela quiere jugar a fondo en la elección del PJ Nacional (Gustavo Gavotti)

Frente a las sospechas que se habían generado desde el sector de Cristina Kirchner sobre el intento de postergar la elección, aseguró. “No vamos a pedir formalmente ninguna prórroga. Sólo debemos garantizar las condiciones operativas para la transparencia del comicio y la plena participación del pueblo peronista”, indicó el histórico dirigente del peronismo.

El próximo lo tiene que dar la junta electoral del PJ. Debe oficializar o no las listas de ambos candidatos. Tiene tiempo hasta viernes 25 de octubre para hacerlo. el La interna se recalentó en un breve lapso de tiempo. El fuego cruzado recién comenzó. Si la elección queda en pie, la organización será motivo de reproches y nuevas acusaciones. Nada indica que será un proceso electoral sencillo y ordenado. El peronismo vive días de furia.