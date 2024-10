Anabel Fernández Sagasti: “El silencio de Axel es doloroso, no sé cómo entre Cristina y Quintela no sabe a quién elegir”

Entrevista a Anabel Fernández Sagasti en AM 530

En medio de las tensiones en el Justicialismo (PJ), la senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti criticó el “silencio” del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sobre la candidatura de Cristina Kirchner a la conducción del partido. La ex presidenta y el gobernador riojano Ricardo Quintela son los dos dirigentes anotados para la elección que se realizará el próximo 17 de noviembre.

“El silencio de Axel es doloroso“, sentenció la legisladora cuyana, durante una entrevista en AM530. Y justificó: “Hay muchos que no entendemos por qué (Axel) no se ha pronunciado a favor de que Cristina conduzca el PJ nacional. No entiendo cómo entre Cristina y Quintela no sabe a quién elegir. Me imagino que no es a Quintela, pero no lo ha dicho, es dolorosa esta situación en el Día de la Lealtad”.

Además, agregó con énfasis que “por más que la nieguen y la callen, la conducción del peronismo es una, está viva, es Cristina Fernández de Kirchner y ojalá el sábado podamos decretar una lista de unidad con todos en una mesa”, se esperanzó, como así también apunta a que haya “una oposición nítida en el Congreso” y que, a futuro, con CFK al mando del PJ, “se den los debates que no quisimos o no supimos dar, el partido toma mucho más relevancia cuando el peronismo es oposición”, subrayó.

Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Ricardo Quintela, los políticos a los que Fernández Sagasti se dirigió durante la entrevista de hoy.

Fernández Sagasti sembró dudas sobre quienes no se inclinen por la figura de la ex jefa de Estado para presidir el PJ. “No hay dudas que Cristina tiene una ascendencia innegable entre los compañeros y compañeras peronistas muy importante y quienes no entienden eso, en algo raro están”, aseveró. Además, la senadora destacó que “Cristina es la única que puede conducir las discusiones que tenemos que dar como peronistas de cara a la sociedad en este tiempo”.

Con respecto a la figura de Quintela, Fernández Sagasti opinó que “desde que gobierna Milei, él tiene serios problemas, por ejemplo, para pagarle el sueldo a los docentes” y le aconsejó que “debe abocarse a cuidar su territorio y no creo que pueda hacerse cargo de estar en Buenos Aires permanentemente atendiendo a los compañeros de todas las provincias. No es estratégica, ni táctica, ni lógica esta discusión”. Y redondeó: “Un gobernador no tiene que ser el que presida el PJ, porque si no deja al peronismo a merced de las necesidades de una administración”.

Por su parte, el gobernador peronista se prepara para recibir a un sector de la Confederación General del Trabajo (CGT) en un acto por el Día de la Lealtad Peronista en Berisso, La Plata, a partir de las 16 horas. Este encuentro, que se llevará a cabo el jueves, es visto como una señal de apoyo de la fracción mayoritaria de la CGT hacia Kicillof, en medio de las disputas por el liderazgo del PJ.

Anabel Fernández Sagasti junto a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner (NA)

El acto contará con la presencia de varios intendentes y dirigentes sociales y sindicales que han apoyado a Kicillof desde principios de año. Entre los asistentes se encontrarán los jefes comunales Jorge Ferraresi de Avellaneda, Fernando Espinoza de La Matanza, Mario Secco de Ensenada, Fabián Cagliardi de Berisso, Gustavo Barrera de Villa Gesell, Fernando Moreira de San Martín, Juan José Mussi de Berazategui y Julio Alak de La Plata.

La ausencia notable en este evento será la de Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, quienes han optado por no organizar ningún acto en esta ocasión. Esta decisión subraya la creciente distancia entre el kirchnerismo y Kicillof, quien busca consolidar su liderazgo dentro del peronismo. Tampoco se espera la participación de dirigentes de La Cámpora, organización que ha mostrado tensiones con el gobernador.

Vale recordar que tanto la exvicepresidenta como el gobernador bonaerense se reunieron durante la noche del martes último.

Sergio Berni: “Cristina es la voz más fuerte que tiene el peronismo”

El senador provincial y exministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sostuvo durante una entrevista en Net TV que “no tengo duda que la persona que tiene coraje, convicción y por sobre todas las cosas experiencia es Cristina”. Y agregó que ella “es la voz más fuerte que tiene el peronismo, es la persona más valiente y con más coraje que tiene el peronismo, no tengo dudas de su lealtad”.

Además, enfatizó que “con aciertos y con errores nunca tomó una sola medida en contra de los intereses del país, en contra de los intereses de nuestra clase media y mucho menos de los trabajadores”. Y sostuvo: “Si hay algo que no puede hacer hoy el peronismo es dejarse condicionar, dejarse presionar, y necesitamos una voz fuerte que se plante y que muestre otro camino para el peronismo y para el país en su conjunto”.

El senador Sergio Berni opinó acerca de la interna en el PJ

En relación a Ricardo Quintela, el también rector del Instituto Universitario Policial Juan Vucetich expresó que “él es un gran gobernador, pero tiene muchos problemas en su provincia. Es una persona inteligente y sabe de lo que estamos hablando. Y me parece que las personas inteligentes tienen que concentrarse en las cosas fundamentales y no resolver cuestiones domésticas que no nos llevan a ningún lado”.

Con respecto a la figura de Axel Kicillof, Berni adelantó que no irá hoy al acto en Berisso y reprochó su desacuerdo. “¿Desde cuándo en el peronismo primero están los hombres antes que los intereses de la Nación? No se puede tener la irresponsabilidad de empujar al gobernador amparados en ambiciones personales. Axel es una pieza fundamental en los tiempos que se vienen. Me parece que su función es cuidar a los intereses de los bonaerenses cuando tenemos un presidente que denosta y que ataca permanentemente la provincia de Buenos Aires”.