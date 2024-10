La oposición presiona para obligar a Luis Caputo a explicar el Presupuesto 2025 en el Congreso

El ministro de Economía, Luis Caputo

Distintos espacios de la oposición avanzaron este martes en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales con un proyecto para obligar al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo a exponer y contestar preguntas sobre el Presupuesto 2025 en el Congreso. Al haber obtenido el dictamen de mayoría, la iniciativa queda lista para ser tratada en el recinto (sólo debe ser aprobada por la Cámara baja).

Hace algunas semanas el propio Caputo había explicado que no daría explicaciones ante los diputados. “No voy a ir yo, es una puesta en escena del kirchnerismo, un show, yo trabajo como un perro, no voy a gastar mi tiempo para hacerles el show. Va la gente que corresponde, el que quiera hablar conmigo lo recibo sin problemas”, dijo el ministro en LN+.

El proyecto elaborado por Cecilia Moreau plantea convocar a Caputo “en virtud de lo dispuesto en los artículos 71 y 100 inciso 11 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados de la Nación”.

“Queremos que venga Caputo para que nos explique con absoluta claridad a dónde va el plan económico, cómo piensa gobernar durante el 2025, si va a gobernar con el Presupuesto o a puro veto. Tiene que dar explicaciones sobre temas importantes como el hambre, los medicamentos, el desempleo, que explique si es verdad que los fondos buitres quieren embargar el oro que llevó al exterior, que nos explique cómo va a enfrentar los pagos de los intereses y el capital de la deuda”, planteó Sergio Palazzo, de Unión por la Patria.

Y agregó: “Que diga que no se presta a un show, me molesta sobremanera. Si venir a dar explicaciones al Congreso es un show, presenciamos un show de baja calidad cuando vino el Presidente”.

Según señalaron en el proyecto, desde el peronismo consideraron que “la actitud es contraria a los acuerdos mínimos que hacen al funcionamiento de las instituciones, al respeto por la República y a la división de poderes, además de un desprecio y destrato absoluto hacia los representantes del pueblo”.

La tradición marca que es el titular del Palacio de Hacienda quien concurre a presentar el Presupuesto a la Cámara de Diputados y luego van funcionarios de su equipo a responder las preguntas de los legisladores.

No obstante, este año se definió otro formato y el proyecto fue presentado el 15 de septiembre por el propio presidente Javier Milei. Por eso la oposición comenzó a reclamar la presencia de Caputo, a sabiendas de que el funcionario esquivó el Congreso en reiteradas oportunidades durante este año.

La diputada libertaria Nadia Márquez fue la única oficialista que hizo uso de la palabra para rechazar la iniciativa opositora. “No está estipulada la obligatoriedad de venir. Acá hay algo que trasciende lo informativo. El ministro ha brindado todas las herramientas, otros problemas personales los resolvemos en otros ámbitos”, explicó y recordó que ya se han presentado ante la comisión de presupuesto los secretarios de Hacienda y Finanzas, Carlos Guberman y Pablo Quirno.