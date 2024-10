En medio de la interna del PJ, Pablo Moyano se reunió con Cristina Kirchner y sugirió que podría renunciar a la CGT

Nicolás Moyano, Graciela Aleñá, Mariano Recalde, Cristina Kirchner, Pablo Flores y Pablo Moyano, en la reunión realizada en el Instituto Patria

Pablo Moyano tuvo unos días muy intensos: hace 24 horas mantuvo un encuentro con Cristina Kirchner, poco después de que la ex vicepresidenta anunciara que quiere presidir el PJ Nacional, y este martes, luego de participar de un plenario sindical en el que se reprogramó el paro del transporte para el 30 de octubre, tuvo una serie de explosivas definiciones en una entrevista radial: criticó a sus colegas del ala moderada de la CGT porque “dialogar con el Gobierno no sirve para nada” y sugirió que podría renunciar a la central obrera al advertir que “después del 30 de octubre veremos si continuamos”.

El encuentro con Cristina Kirchner se hizo este lunes en el Instituto Patria y sorprendió porque hace un mes, cuando ella difundió una carta con críticas al PJ y a los sindicalistas, el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros le replicó en duros términos: “Esa crítica se tiene que dar en un debate interno y no hacerla pública. Volvemos a las peleas anteriores que llevaron a este cachivache (por Milei) a presidente”, dijo Radio 10. Y agregó: “Cuando habla de la CGT que dé nombres o yo no me voy a hacer cargo”.

Ahora, Pablo Moyano volvió a acercarse a la ex vicepresidenta del gobierno de Alberto Fernández y ese gesto reavivó el enfrentamiento en la CGT, donde el sector dialoguista mantiene antiguas diferencias con Cristina Kirchner y busca que el PJ sea presidido por una figura nueva surgida del debate interno. En esa fracción cegetista atribuyen los movimientos del dirigente de Camioneros a supuestas negociaciones para sumarse a la lista de candidatos a diputado nacional del PJ en 2025.

Pablo Moyano y Máximo Kirchner (Foto NA)

En la reunión del Instituto Patria, el sindicalista fue acompañado por dos dirigentes de confianza, Graciela Aleñá (viales) y Pablo Flores (AFIP), más su hijo Nicolás, futbolista del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros, perteneciente al sindicato. También estuvo Mariano Recalde, senador nacional de Unión por la Patria e hijo de Héctor Recalde, ex abogado de la CGT liderada por Hugo Moyano, convertido luego en un exponente del ultrakirchnerismo desde su banca de diputados entre 2005 y 2017.

El nuevo acercamiento de Pablo Moyano a Cristina Kirchner se dio luego del acuerdo al que llegaron los dialoguistas de la CGT y el Gobierno en una reunión realizada la semana pasada en la Casa Rosada a la que no quiso ir el dirigente camionero. De todas formas, la pelea interna de la CGT se volvió a agitar luego de que el hijo mayor de Hugo Moyano hizo declaraciones este martes apenas terminó el plenario de la Mesa Nacional del Transporte que postergó el paro del sector para el 30 de octubre.

En esa oportunidad, el dirigente gremial fue muy duro con los dialoguistas: “Dialogar con el Gobierno no sirve para nada: hay que confrontar”, señaló. Y añadió: “No entiendo eso de ir a hablar con funcionarios que cagaron a palos a jubilados y le quieren sacar el presupuesto a las universidades”.

Tras sostener que “hay un montón de cosas que deberían discutirse en la CGT y no se están discutiendo”, Pablo Moyano insinuó que podría renunciar a la central obrera: “Después (del 30 de octubre) veremos qué medidas tomamos, si la continuidad en la CGT o no”.

Hugo Moyano no comparte el acercamiento de su hijo Pablo a Cristian Kirchner

No es la primera vez que el sindicalista amaga con irse de la CGT: lo mismo dejó trascender en septiembre de 2022, molesto porque los dialoguistas no lo invitaron a una comida con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Finalmente, el dirigente de Camioneros no renunció.

Frente a las fuertes señales que está dando su hijo mayor, todavía no está claro qué postura tomará Hugo Moyano, el titular del Sindicato de Camioneros, aunque trascendió que no comparte su decisión de acercarse nuevamente a Cristina Kirchner. El ex líder de la CGT nunca le perdonó a la ex vicepresidenta ni a su hijo Máximo Kirchner haber marginado a Camioneros de las listas electorales de 2021. Y en las últimas elecciones eligió diferenciarse: mientras el kirchnerismo apoyó la postulación presidencial de Eduardo “Wado” de Pedro, Hugo Moyano apoyó la candidatura de Daniel Scioli e incluso aceptó ser su primer precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Axel Kicillof y Facundo Moyano, juntos como una señal hacia adentro del peronismo

Otro importante miembro de la familia Moyano también dio pasos en el sentido contrario a Pablo. Por lo menos eso es lo que se desprende de la reunión que este martes mantuvo Facundo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Peajes, con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien mantiene una feroz pelea con Cristina Kirchner y La Cámpora por el liderazgo dentro del peronismo.

En el encuentro, del que también participaron Diego Lasala y Pablo Ceriani, director y gerente general de AUBASA, respectivamente, se habló de la situación política en general, del peronismo y de la provincia, obviamente. Allegados a Facundo Moyano afirmaron que “se dialogó sobre diversas iniciativas destinadas a profundizar las políticas de seguridad vial y mejorar la asistencia en los caminos de la provincia, contemplando también la creación de nuevos puestos de trabajo y la implementación de nuevas tecnologías para fortalecer el aporte a la comunidad”.

“También fue abordada la coyuntura política de la provincia de Buenos Aires, intercambiando diversas perspectivas en la materia, contemplando siempre el trabajo y el desarrollo bonaerense”, agregaron en el entorno del dirigente del Sindicato del Peaje. “Es fundamental que cada uno, desde su lugar, impulse políticas concretas que mejoren integralmente la calidad de vida de los trabajadores”, dijo Facundo Moyano, quien no oculta las diferencias con su hermano Pablo. Hace meses que no se hablan y ahora volverán a estar en trincheras políticas distintas en el PJ. ¿Se definirá por alguno Hugo Moyano?