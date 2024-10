Francos planteó que las universidades deberán debatir el financiamiento en “el presupuesto del año próximo”

Francos admitió que no hubo un acuerdo con el sector universitario, pero afirmó que no darán marcha atrás con el veto (Télam)

Luego de que la negociación entre el Gobierno y las universidades no fueran suficientes para frenar la convocatoria a la segunda Marcha Federal Universitaria que se realizará este 2 de octubre en todo el país, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió la decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario para cuidar el equilibrio fiscal. “Se armó una cuestión política sobre una ley que implicaba un gasto que el Estado no tenía recursos para afrontar”, explicó.

La movilización que está prevista para que comience este miércoles a las 17 horas fue coordinada por los rectores de las universidades públicas, nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con otros organismos que representan a los docentes, no docentes y agrupaciones estudiantiles. Asimismo, tendrá como principal objetivo reclamar por la falta de financiamiento del sistema universitario nacional.

“El Gobierno dijo que esta ley no tiene partida presupuestaria, por lo tanto, no la podemos aprobar y eso generó una reacción del sector universitario”, analizó el ex ministro del Interior al señalar que el descontento por parte del sector estudiantil superior surgió a partir del rechazo que el Poder Ejecutivo expresó ante la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario.

Durante una entrevista para el programa Somos Buenos, emitido por la señal de TN, Francos apuntó que “el Congreso tiene ya presentada por el Poder Ejecutivo el proyecto por el presupuesto nacional”, y remarcó: “si hay algún debate por hacer sobre el tema de la educación, tienen ahí para discutir el presupuesto del año próximo”, como forma de ratificar la postura del Gobierno sobre el veto presidencial.

Al igual que en abril de este año, se espera que miles de estudiantes, docentes y no docentes universitarios de todo el país se manifiesten en las calles

“No nos hemos puesto de acuerdo sobre lo que se quería incrementar para este año porque no estaban los recursos para hacerlo”, señaló el funcionario al argumentar que el incremento en la partida presupuestaria “no correspondía desde el punto de vista nuestro porque hay otros empleados del Estado que no han tenido aumentos como los que pretende el sector universitario”.

Respecto a la cuestión del financiamiento, el jefe de los ministros reiteró que “cuando venga una ley sin el sustento presupuestario, el Gobierno lo va a vetar”, al hacer hincapié en que el objetivo del Poder Ejecutivo es mantener el equilibrio fiscal. “El presidente repite más de una vez que fue votado por dos cosas para eliminar la inflación y la inseguridad. En los dos estamos ganando la batalla”, aseguró.

En línea con esto, Francos recordó que “el Gobierno cree que todos los males de la Argentina provienen del desequilibrio fiscal, es decir, del déficit fiscal”, para después explicar que el déficit fiscal se trata de un fenómeno que se produce cuando “un Estado que gasta mucho más de lo que le ingresa”. Asimismo, ratificó que “eso ha estropeado la economía argentina y ha generado la imposibilidad de crecimiento, que es de donde debe venir la mejora en los salarios tanto públicos como privados”.

De la misma manera, criticó las riendas económicas adoptadas por los gobiernos anteriores al mencionar que los aumentos salariales eran producto de la emisión monetaria o de la toma de deuda. “Es generar impuestos a futuro o es generarle una deuda futura a las próximas generaciones y ambas cosas son daños que se generan a la actividad del país y a la sociedad en conjunto”, recriminó.

Francos mencionó que las negociaciones deberían estar orientadas a debatir sobre el presupuesto 2025 presentado por Javier Milei en el Congreso de la Nación (REUTERS)

Previo a esto, el Gobierno emitió un comunicado para cuestionar el origen de la marcha, ya que afirmaron que “responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo”, y ratificaron que “los reclamos educativos están todos atendidos y resueltos”. Por esto mismo, pidió “priorizar la educación por encima de las confrontaciones políticas”.

“Nunca se desfinanció la educación universitaria pública”, aseguraron, por lo que enumeraron los recursos que destina el Gobierno nacional a la educación superior. “Desde el Ministerio, se han asignado más de 192 mil millones de pesos, cumpliendo con lo acordado para aumentos en gastos de funcionamiento (un incremento del 270%). Asimismo, se han asignado partidas para el funcionamiento de hospitales universitarios y aumentos salariales por encima de las pautas del Estado nacional”, precisaron.

A su vez, el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, informó que los “docentes de dedicación exclusiva perciben cerca de $1,4 millones mensuales, mientras que los no docentes con antigüedad cobran alrededor de $1 millón, ambos salarios muy por encima de la Canasta Básica Total (CBT) de $300.000 para un adulto equivalente”. Por consecuencia, plantearon: “Esto significa que no existe pobreza entre estos sectores”.

Incluso, confrontaron con las agrupaciones universitarias al evaluar que el discurso de que “no hay interés en resolver el conflicto; se trata de una postura política promovida por los gremios universitarios”, a la vez que concluyeron que las universidades se encontrarían sin fondos producto de una mala administración de los mismos.