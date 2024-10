Durán Barba: “Los últimos pasos que ha dado Milei no han sido acertados”

El consultor y asesor político Jaime Durán Barba

El asesor y consultor político Jaime Durán Barba analizó la gestión actual del presidente Javier Milei y el futuro de la oposición a nivel nacional. Si bien reconoció que el mandatario logró alcanzar algunos acuerdos con diferentes sectores, consideró que “los últimos pasos que ha dado Milei no han sido acertados”, entre los que mencionó el asado con los diputados tras el veto a la ley de movilidad jubilatoria o la foto con Susana Giménez.

El Presidente lanzó el sábado pasado La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional con un acto en Parque Lezama, en el que auguró: “En el 2025 vamos a dar un batacazo electoral, vamos a triunfar los justos y van a hundirse los populistas”. Milei aprovechó para motivar a sus seguidores, instándolos a no bajar los brazos ni ceder ante las dificultades. “No se dejen intimidar, vayan adelante”, expresó. Del evento, participó también como oradora la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Al ser consultado por Luis Novaresio al aire de LN+ al respecto, Durán Barba sostuvo: “Milei creo que está cayendo en la vieja política, que no era su fuerte”. A su vez, tildó de “tradicionales” a los discursos del mandatario como de su hermana.

En ese sentido, consideró que “los últimos pasos que ha dado Milei no han sido acertados”. “Tampoco lo fue la cena esa en Olivos con los ‘héroes’ que votaron en contra de los jubilados, la aparición de él con Susana en el balcón”, planteó.

Javier Milei compartió un asado junto a sus principales funcionarios y los legisladores que apoyaron el veto a la ley de movilidad jubilatoria

El consultor político refiere a la comida que mantuvo Milei con sus principales funcionarios y los diputados que apoyaron el veto a la ley de movilidad jubilatoria. Así, legisladores de LLA, el PRO, MID, la UCR y partidos provinciales compartieron un asado en la Quinta de Olivos. “Hoy 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el déficit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo logramos conseguir”, dijo Milei luego de que haya obtenido el aval de la Cámara de Diputados.

De esta manera, Durán Barba señaló que estos son “gestos de distancia” y resaltó “cuando su gran mérito era estar con la gente, compartir, ser espontáneo”. “Ha perdido un poco de eso y eso le va a restar puntos”, analizó.

Luego, el reconocido asesor continuó con sus declaraciones y sostuvo que a Milei “le hace falta conectarse con la realidad”. “Que haga la política práctica es necesario porque si no se va a hundir, la política es el arte de lo posible, no es una idea abstracta sin sentido”, explicó.

El discurso de Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) fue otro de los puntos en los que se detuvo Durán Barba. Durante su participación, el jefe de Estado lanzó fuertes críticas a la ONU al acusarla de intentar “imponer una agenda ideológica global”, especialmente bajo la llamada Agenda 2030, la cual calificó como un “programa de gobierno supranacional de corte socialista”.

El presidente Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas

Frente a esto, el consultor aseguró que su discurso “no tuvo ningún sentido”, puesto que, desde su punto de vista, “tiene muchas contradicciones”. “No tiene una línea clara y yendo a la práctica, ¿de dónde van a venir las inversiones que necesita él para que su Gobierno funcione?”. Sobre este punto, aclaró: “Todos los que podían invertir en Argentina están en el otro bloque de la ONU, en el que está por el futuro, por los derechos de la mujer, por todas estas ideas propias de Occidente, que tampoco son religiosas, son fruto del desarrollo de la ciencia, o sea la ciencia demuestra que hay un problema grave con la ecología”.

Pese a sus cuestionamientos, sí reconoció que Milei sabe negociar con diferentes sectores como los partidos, los sindicatos, por lo que loss calificó como una persona “hábil” en ese sentido.

Por otro lado, se refirió también a Santiago Caputo, la otra punta del “triángulo de hierro” de la gestión de Milei —así es como el Presidente lo define— al definirlo como “un devorador de libros que pertenece a esta generación, que es una generación alternativa” a la que pertenece él.

Con respecto al futuro de la oposición en Argentina, Durán Barba evaluó “o nace algo nuevo o alguno de los dirigentes anteriores puede reciclarse, pero no desde lo antiguo”. “No puede surgir una alternativa a Milei por la resurrección de los muertos, esa no funciona en este caso. Que estén todos hechos pedazos, como cuando ocurre un terremoto, hay que repensar las cosas”, valoró.

Así, sostuvo que, en el contexto político actual, “tienen fuerza quienes son originales”, dado que “el que vota hoy peronista, puede votar pasado a Milei y pasado mañana a lo que sea”. “¿Por qué la gente votó por Milei? ¿Por qué la gente no votó por Patricia o por Massa? Hay que pensar y pensarlo bien, uno tiene que identificarse con la gente, pensar la política desde la gente”, propuso.