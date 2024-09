Cristina Kirchner publicó un video de Dujovne para volver a criticar a Luis Caputo: “Si está fracasando hágase cargo”

Cristina Fernández de Kirchner y Luis Caputo

Este martes la ex presidenta Cristina Kirchner abrió un nuevo capítulo en el tenso cruce que había protagonizado en las últimas horas con el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de las redes sociales. Lo hizo con un nuevo posteo en su cuenta de X, donde adjuntó un video de archivo de Nicolás Dujovne -el encargado de la cartera económica durante la gestión de Macri- y utilizó sus declaraciones para ratificar dejó el poder con un Estado desendeudado.

“Buen día Sr. Ministro. Espero que hoy esté menos misógino y agresivo que ayer”, comienza el extenso mensaje de la última vicepresidenta tras la pelea del lunes, la cual estuvo atravesada por insultos y reproches mutuos.

En la publicación, CFK le pidió al funcionario de Javier Milei que no mienta con los números y que, “si está fracasando otra vez”, se haga cargo sin echar culpas.

CFK retomó la pelea con Caputo en redes sociales

“¿Vió que tenía razón? No hay que ser mentiroso con los números, sobre todo cuando hay tanto registro y testimonio. Dos más dos es cuatro; y los números de la deuda de la Argentina al 2015 revelaban el desendeudamiento operado en los 12 años anteriores”, continúa el posteo de Cristina Kirchner.

Luego hace alusión al video de poco más de un minuto que eligió para acompañar su nuevo descargo. En este se escucha al ministro de Economía de Mauricio Macri en una conferencia de 2016, donde asegura que Argentina tenía niveles de endeudamiento “bajísimos”.

La segunda parte del tuit de Cristina Kirchner a Caputo

“Escuche lo que decía Dujovne, Ministro de Hacienda y colega suyo en el gabinete de su ex jefe, Mauricio Macri, acerca del nivel de endeudamiento que tenía el Estado, las empresas y las familias en Argentina cuando terminamos nuestro gobierno en diciembre del 2015″, le dice la dirigente a Caputo.

Y agrega: “¿Sabe qué pasa con el decreto que publicaron ayer y les da patente de corso para reestructurar la deuda sin pasar por el Congreso? No queremos que vuelvan a empapelar a los argentinos con títulos de deuda por montos y tasas de interés impagables, como hizo Sturzenegger en 2001 con el Megacanje que terminó en default”.

Finalmente concluye: “Y Ministro… si está fracasando otra vez (sería difícil tener un resultado diferente con las mismas políticas)… hágase cargo y no se enoje con nosotros”.

El cruce entre Cristina Kirchner y Luis Caputo comenzó con un posteo de la ex presidenta cuestionando la reacción del Gobierno Nacional ante el avance del fuego en la provincia de Córdoba. “No ejecutaron ni un sólo peso”, señaló. Sin embargo, CFK incluyó un subtítulo en su texto con el que trazó un paralelismo entre el fuego y el manejo de la deuda pública por parte de la actual presidencia de Javier Milei.

“¿Qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿Volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda como hizo con Macri y el FMI?”, dijo. Ese posteo propició la respuesta de Caputo: “Toda la deuda de los últimos 20 años la generaste vos, guiada por el primate que tuviste de ministro de economía”, lanzó al citar el tweet inicial.

Así comenzó el cruce entre la ex mandataria y el actual ministro de Economía

El funcionario, no obstante, subió el tono. “Tenía razón tu marido cuando decía que no sabías nada de economía. Quedate chillando tranquila que es lo máximo que podés hacer, porque no vas a volver a gobernar nunca más…”, lanzó Caputo, que completó su posteo con emojis de banderas argentinas.

Ese mensaje derivó en una airada reacción de Cristina Kirchner. “Como Ministro de Macri lo sabía endeudador serial en dólares y muy mentiroso con los números. Ahora, lo de violento y misógino como Ministro de Milei, la verdad que no la tenía… Se ve que es contagioso”, respondió la líder del kirchnerismo junto a un video de archvio de Javier Milei, con críticas al actual ministro. “Mirá lo que decía de vos tu jefe actual bobo!”, arremetió.

El cruce finalizó el lunes con un último mensaje del titular del Palacio de Hacienda, que buscó quedarse con la última palabra. “Jaja, veo que me hace caso, siga chillando nomás!!”, escribió Caputo. Sin embargo, este martes, la ex presidenta decidió retomar la discusión, a la espera de una nueva respuesta del funcionario.