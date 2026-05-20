Armas, drones y municiones: un ministro de Lula viaja a la Argentina a ofrecerle material militar al Gobierno

El ministro de Defensa, Carlos Presti

La relación bilateral entre Argentina y Brasil se encuentra en momentos inusitados de desconexión. Los actuales mandatarios de ambos países, Javier Milei y Lula da Silva, respectivamente, no lograron mantener encuentros cerrados en los casi tres años que llevan coincidiendo en el poder y, en particular, el libertario pretende que las tratativas entre sus gobiernos sean guiadas por las conversaciones ministeriales.

La semana que viene habrá una visita más que sugerente que buscará restablecer diálogo en uno de los tantos planos que tienen ambas administraciones. El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, aterrizará el lunes en Buenos Aires para mantener una intensa agenda de reuniones al día siguiente, la cual tendrá como punto álgido el encuentro con su equivalente argentino, el ministro de Defensa, Carlos Presti.

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La visita se da en un momento de particular convulsión al interior de la cartera militar argentina por la publicación de una investigación que advierte presuntos sobreprecios en la compra de un avión para la Fuerza Aérea Argentina. La investigación señala que el avión adquirido costó USD 4,085 millones de dólares, mientras que otro proveedor presupuestó una aeronave similar y en mejores condiciones por 2,3 millones, lo que generó sospechas de un sobreprecio de 1,7 millones de dólares y problemas técnicos en la aeronave comprada.

De cualquier manera, la agenda fue confirmada a Infobae desde ambas carteras y tuvo particular trascendencia en Brasil. Portales de referencia en aquel país informaron que el viaje tenía como uno de sus propósitos el ofrecer una cartera amplia de armas y unidades militares para vender en los países vecinos. Se van a poner a disposición la venta de armas, municiones, equipos de comunicación, drones, aeronaves y embarcaciones.

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“Ya hay conversaciones. El estado de las mismas son avanzadas. La negociación es para la venta de productos de defensa producidos en Brasil hacia la Argentina”, confirmó el Ministerio de Defensa brasileño a Infobae.

El ministro de Defensa, Jose Mucio; el presidente de Brasil, Lula da Silva; y el comante del Ejército, Tomás Ribeiro Paiva (REUTERS)

En el Gobierno argentino marcaron mayor cautela al respecto de las conversaciones. “El interés está pero no creo que sea solo para con Brasil”, afirmaron desde el Edificio Libertador. Un funcionario de alto rango del Ministerio marcó que se están escuchando “muchas ofertas de diversos países, por ahora muchas están orientadas a adquirir material y unidades de Estados Unidos e Israel”. “La reunión no es solo para vender armas. Es una visita oficial con reunión sobre temas más amplios”, afirmó esta misma fuente, que advierte que la prioridad está en la adquisición de drones.

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Por el momento, la única actividad que confirmaron desde el sector de Múcio fue la que habrá con Presti el martes de la semana próxima. La actividad estaba planificada desde hace tiempo pero fue diagramada en extrema cautela, al punto que la secretaria del embajador no sabía que el ministro brasileño iba a ir, cuentan fuentes calificadas.

El funcionario lulista pasará por distintos países de la región para ofrecer la incipiente industria militar que está desarrollando Brasil. Aun así, Argentina es su primera parada porque entienden que hay interés concreto del gobierno de Milei de mejorar sus capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.

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Javier Milei oficializó semanas atrás el DNU 314/2026 que establece el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino con el objetivo de modernizar y fortalecer las capacidades militares. El texto dispone que una parte de los ingresos obtenidos por la venta o uso de bienes inmuebles del Estado Nacional, así como de las privatizaciones de empresas estatales, se destine específicamente al financiamiento de programas de reequipamiento, desarrollo de infraestructura estratégica y recuperación de capacidades militares. El porcentaje asignado varía: el 10% de los recursos generales y el 70% cuando se trata de inmuebles que hayan estado afectados al Ministerio de Defensa.

La visita que se dará la semana próxima tiene como objetivo secundario la mejora del diálogo entre ambas administraciones.

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Flavio Bolsonario y Javier Milei

Y es que Múcio no es solo un ministro de Defensa. “Es más que eso, es el troubleshooter [solucionador] de Lula”, afirman altas fuentes de Brasilia. Esto se explica en otras tareas que le impuso el mandatario nacional que exceden los asuntos de su cartera: ahora es uno de los encargados de intentar una tregua entre Lula y el presidente del Senado, Davi Alcolumbre. El legislador fue el responsable de que fue rechazado el candidato oficialista para el Tribunal Supremo Federal (TSF), Jorge Messias, lo que configuró la primera derrota legislativa de este estilo en más de un siglo.

Múcio recayó en el Ministerio de Defensa a pedido de Lula. “Esto se debe a que es un político profesional, que tiene terminales con todos los lados del espectro político y que tenía que ponerse al hombro la relación con la cúpula de las Fuerzas Armadas al comienzo de su gobierno después de la presidencia de Jair Bolsonaro”.

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Lula aspira a reelección y su cuarto mandato en total en las elecciones presidenciales que se desarrollarán en el último trimestre de este año. Su principal competidor en las encuestas es el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente. En ese sentido, Milei ya dio señales explícitas de alineamiento hacia el candidato conservador. Ambos se mostraron juntos abrazándose y dándose palabras de aliento en la asunción presidencial de José Antonio Kast en Chile.