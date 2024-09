Cristina Kirchner habló de los incendios en Córdoba y criticó la respuesta del Gobierno: “No ejecutó un sólo peso”

Fotografía de archivo de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández. EFE/Luciano González

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se hizo eco de la crisis que atraviesa la provincia de Córdoba por los incendios forestales y criticó la falta de respuestas de Javier Milei. “En el primer trimestre de 2024, el Gobierno Nacional no ejecutó un solo peso de los fondos asignados a Manejo del Fuego”, fustigó en un posteo que hizo en su cuenta de X. Además, trazó un paralelismo entre la quema de las sierras y las últimas medidas sobre la deuda pública: “¿Qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿Volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda como hizo con Macri y el FMI?”.

El comunicado de la ex mandataria se tituló “Argentina bajo fuego”, e inició lamentando las pérdidas que causaron el avance de las llamas: “Hace días ya que la tele nos devuelve las imágenes devastadoras de los incendios en la Provincia de Córdoba: Capilla del Monte, Dolores, Los Cocos y el avance implacable hacia otras localidades”, comenzó.

“Gente que pierde su proyecto de vida, su casa, sus animales… Bosques, fauna… Todo devorado por las llamas. Sin embargo, la imagen más terrible fue la que revela la intencionalidad en el origen del incendio: un gran bidón de nafta que, cuando lo encontraron y lo exhibieron, ya había sido utilizado”, indicó Fernández de Kirchner.

En ese marco, destacó un proyecto que había impulsado su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, cuando era jefe de bloque del Frente de Todos: “En el año 2020, a propuesta del diputado Máximo Kirchner, el Congreso de la Nación aprobaba la modificatoria de la Ley de Manejo del Fuego con el objetivo de ampliar las restricciones en el uso de las tierras afectadas. No es una ley punitivista sino de preservación y recuperación de los ecosistemas, ya que no diferencia si fue intencional el origen del fuego o no (aunque el 95% sean causados por acción humana: lobby inmobiliario, fines de explotación agrícola, etc). Por eso, la modificación busca desincentivar estas prácticas inhabilitando el loteo, división o cualquier uso de las tierras diferente al que tenían previo al incendio”, siguió el posteo.

A su vez, la ex presidenta consideró que “estaría bueno que Córdoba adecuara su normativa provincial en la materia a la Ley nacional”.

“Desde el 10 de diciembre del 2023, el Gobierno Nacional dejó de informar el reporte diario de incendios, lo que es especialmente importante en un contexto de crisis climática y mayor ocurrencia de eventos extremos (a los que el Presidente directamente niega). Por si eso no bastara, en el primer trimestre de 2024, el Gobierno Nacional no ejecutó un solo peso de los fondos asignados a Manejo del Fuego”, completó Kirchner en la primera parte de su tweet.

