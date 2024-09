El PRO, la CC y la UCR avanzan con proyectos en Diputados para privatizar Aerolíneas Argentinas

La oposición dialoguista busca privatizar Aerolíneas Argentinas (Gustavo Gavotti)

El conflicto entre los gremios aeronáuticos y el gobierno nacional comienza a escalar en el Congreso de la Nación. Este miércoles se reunirá un plenario de comisiones de Transporte y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para tratar dos proyectos de ley que apuntan a la privatización de Aerolíneas Argentinas.

La comisión es presidida por la radical Pamela Verasay, que responde políticamente al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, hombre enfrentado con la conducción nacional de su partido y cercano a la Casa Rosada. Por el lado de Presupuesto y Hacienda, la presidencia la ocupa el ahora libertario José Luis Espert. El encuentro, según el documento que ya comienza a circular, será el próximo miércoles 25 de septiembre de 2024 a las 11:00 horas, en la Sala del 2° piso del Anexo C.

En el temario a debatir hay solo dos proyectos que tienen el mismo título: Declárese sujeta a privatización a la compañía Aerolíneas Argentinas S.A.

Argentine politicians Damian Arabia, Jose Luis Espert and Hernan Lombardi speak during a debate on Argentina's President Javier Milei's economic reform bill, known as the 'omnibus bill', at the National Congress, in Buenos Aires, Argentina, February 2, 2024. REUTERS/Agustin Marcarian

El primero es autoría del diputado del PRO, Hernán Lombardi, junto a otros 20 diputados de su mismo partido político, y cuenta con el apoyo del presidente del partido, Mauricio Macri. Lombardi ya había intentado en la administración de Cambiemos avanzar en esta línea —lo mismo con Télam—, pero no lo había logrado. “La propuesta es autorizar al Poder Ejecutivo a la venta de Aerolíneas, es un cambio muy profundo y que estaba en la Ley Bases”, dijo el legislador en una entrevista radial.

En el caso del proyecto que impulsa la Coalición Cívica y que tiene la firma de varios de sus colegas de bloque, la dirección es la misma: privatizar a la compañía aérea. “No hay razones para estar atados a una aerolínea de bandera; ya en el mundo no quedan aerolíneas de bandera, salvo en los países árabes, en Rusia, en China y en algún lugar de Europa. Pero después, los países de la región ya no tienen aerolínea de bandera. Esos son puros mitos”, resaltó Juan Manuel López, autor del proyecto.Aunque no hay ningún proyecto de ley de La Libertad Avanza respecto al futuro de la compañía aérea de bandera, desde el Ejecutivo buscan acompañar este proceso y no lo hacen solo habilitando rápidamente la comisión sino enviando funcionarios nacionales.

Mientras aún se discute qué funcionarios nacionales irán al Congreso a defender y explicar el Presupuesto, para debatir la posible privatización de Aerolíneas Argentinas la Casa Rosada envía a José Rolandi, Vicejefe de Gabinete Ejecutivo; a Franco Mogetta, Secretario de Transporte, y a Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas S.A.

Aviones de Aerolíneas Argentinas se ven estacionados en el aeropuerto nacional Jorge Newbery en Buenos Aires, Argentina, 29 de abril de 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

Teniendo en cuenta que ambos proyectos apuntan a la privatización, lo más probable es que se busquen los puntos en común con el fin de tener un dictamen único que le confiera más fuerza a la norma una vez que sea expuesta en el recinto.

Al igual que en el primer momento en el que se debatió la Ley Bases, lo más probable es que en la Cámara de Diputados la privatización de la compañía aérea avance con el apoyo de LLA, el PRO, parte de la UCR, la Coalición Cívica y bloques provinciales. El problema nuevamente lo van a encontrar en el Senado de la Nación, donde ya fue rechazado una vez y, teniendo en cuenta que la conformación de la Cámara todavía es la misma, no cambió en nada el escenario.

”Los patagónicos siguen siendo el 25% de la Cámara y en esto entre ellos están de acuerdo. No querían antes ni quieren ahora la privatización porque entienden que una compañía privada dejará de volar a muchos destinos a los que hoy solo llega Aerolíneas Argentinas y que saben que no son rentables”, explicó un senador de la oposición que votará en contra de una posible privatización.