“Vamos a garantizar el orden”: CABA se sumará al operativo de seguridad de mañana por la movilización contra el veto de Milei

Lo confirmó Jorge Macri durante una conferencia de prensa. “Las leyes no se imponen desde las mayorías, minorías o grupos belicosos”, aseguró

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó que la Ciudad de Buenos Aires participará en el operativo de seguridad que se implementará mañana en el Congreso. Esta medida se ejecutará en el marco de una movilización programada para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad que habilita una suba en las jubilaciones y pensiones.

“Vamos a garantizar la seguridad y el orden en CABA. Es un aspecto que no se negocia”, aseveró el funcionario esta mañana, durante una conferencia de prensa por la presentación de la campaña integral de prevención del dengue.

Y añadió: “La discusión de las leyes debe darse en el marco de los ámbitos legislativos y no se imponen desde el afuera hacia adentro ni desde las mayorías o minorías o grupos belicosos o agresivos”. En tanto, las fuerzas de seguridad nacional estarán a cargo del círculo uno y dos.

Organizaciones sociales, piqueteras y sindicales advirtieron que están dispuestas a desafiar a las fuerzas de seguridad, en caso de que se aplique el protocolo antipiquetes (Jaime Olivos)

Se espera que la convocatoria comience a partir de las 13, mientras que en Diputados se estará debatiendo desde las 11 en una sesión especial. La oposición busca revertir el veto del Ejecutivo. Para ello necesita imponerse con una mayoría especial en la votación.

Las organizaciones sociales, piqueteras y sindicales aseguran que la movilización será numerosa. Advirtieron que están dispuestos a desafiar a las fuerzas de seguridad en caso de que se aplique el protocolo antipiquetes.

Entre los principales referentes de la convocatoria se encuentran Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero y referente de la Unidad Piquetera; Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, y Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina.

Adhirieron las organizaciones nucleadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), entre ellas: el Movimiento Evita, liderado por Emilio Pérsico; Barrios de Pie, su coordinador nacional es Daniel Menéndez, La Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Juan Carlos Alderete; y el Movimiento de Trabajadores Excluidos referenciado en el abogado Juan Grabois y Nicolás Caropresi.

Organizaciones sociales marchan al congreso en contra del veto a la ley de movilidad jubilatoria (Jaime Olivos)

Durante la presentación en el Hospital Francisco J. Muñiz, el funcionario ratificó el apoyo del Gobierno Nacional respecto al reclamo por la coparticipación y aseguró que se está pagando semanalmente.

A su vez, se refirió a la problemática de la “puerta giratoria” en la Ciudad. “Estamos reclamando urgente el tratamiento de la Ley de Reiterancia a nivel nacional, es imprescindible. Pero también una postura más seria y responsable de los jueces. No están obligados a dejar en libertad a una persona que reincide. Es una opción, no una obligación. Es fácil volver a dejarlos sueltos porque la gente no sabe quién fue el que tomó esa decisión”, desarrolló.

Con respecto a la delincuencia en menores de edad, aseveró: “Esos chicos están en un ambiente que muchas veces los incentiva a cometer esa forma de delito. Tenemos que rescatarlos de ahí”, aseveró. En esa línea, se refirió a la necesidad de un “sistema penal juvenil” con un tratamiento “particular”.

“El Estado tiene que tomar las riendas del asunto, rescatar. A veces hay familias que son un problema y hay que discutir la patria potestad, y cómo cuidamos a ese chico. Pero, mirando para otro lado y repitiendo las recetas que nos trajeron hasta acá, solo vamos a estar peor”, añadió.

Conferencia Jorge Macri por Dengue

El plan integral contra el dengue

El jefe de gobierno porteño indicó que la Ciudad adquirió 60 mil vacunas para prevenir la enfermedad, destinadas a los grupos prioritarios. El plan de vacunación contra el dengue iniciará con los adolescentes de 15 a 19 años, luego con los jóvenes de 20 a 29 años y, finalmente, con los adultos de 30 a 39 años. La próxima semana se iniciará la asignación de turnos.

Acompañado por el titular de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, advirtió que la inmunización no alcanza por sí sola para reducir la transmisión de la enfermedad. En ese sentido, la campaña integral de prevención está basada en cuatro etapas.

Estas fases incluyen desde la identificación de criaderos de mosquitos hasta la fumigación focalizada, además de la eliminación de posibles focos de reproducción. “Hay que entender que el mosquito no está en las plazas como muchos creen, sino en las casas, el mosquito que transmite el dengue es un mosquito mascota que deja sus huevos allí, por eso es tan importante que no haya agua estancada o el descacharreo, también denunciar los criaderos”, explicó Quirós.