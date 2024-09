Los piqueteros desafiarán el protocolo del Gobierno y marcharán al Congreso contra el veto a la ley de movilidad jubilatoria

”El veto presidencial a los jubilados es un ataque vergonzoso, repugnante y criminal”, disparó Belliboni y calificó el uso de la fuerza policial contra los adultos mayores de los dos últimos miércoles como un acto “repugnante” y “vergonzoso”. En ese sentido, recordó: “El episodio represivo de la semana pasada cuando, con gas pimienta y cachiporra, la policía de Bullrich reprimió a jubilados y jubiladas. Me llamó mucho la atención que esto no fuera un escándalo nacional y que las centrales obreras no abrieran la boca”.