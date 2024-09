La Ciudad de Buenos Aires anunció el plan integral contra el dengue: los detalles de la vacunación

Jorge Macri anunció la campaña integral de prevención del dengue y el plan de vacunación en el hospital Muñiz acompañado por el ministro de Salud, Fernán Quirós. y las autoridades del centro médico (GCBA)

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó la campaña integral de prevención del dengue durante una conferencia esta mañana en el Hospital Francisco J. Muñiz, junto al ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós y parte del equipo médico del centro de salud que es referencia en enfermedades infecciosas.

En la última temporada 2023/2024, el brote de dengue marcó récords en Argentina con 556.820 contagios y 404 muertes en todo el país. Como anticipó Infobae, se anunció la adquisición de vacunas para prevenir la enfermedad grave y hospitalización por la infección transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

“Iniciamos el proceso de compra de vacunas, siguiendo los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional, como siempre lo hacemos. Consideramos que una política sanitaria de este tipo, como una campaña nacional de vacunación, requiere la coordinación y el trabajo conjunto con el Gobierno Nacional. Hemos adquirido 60.000 vacunas que nos permitirán vacunar a los grupos prioritarios”, señaló Macri.

“Que haya vacunas este año, que no tuvimos el año pasado, no resuelve la enfermedad ni la posibilidad de un brote pero ayuda, acompaña, limita y nos permite combatir, pero es imprescindible el compromiso de cada uno de los vecinos”, explicó el Jefe de Gobierno.

El plan de vacunación contra el dengue en CABA comenzará primero con los adolescentes de 15 a 19 años; luego con los jóvenes de 20 a 29 años y, finalmente, con los adultos de 30 a 39 años (Imagen ilustrativa Infobae)

Enfatizó en que la inmunización es una medida muy importante de prevención sanitaria pero que, como herramienta sanitaria no alcanza por sí sola para reducir la transmisión de la enfermedad. Por eso detalló los pasos de la campaña integral de prevención basada en cuatro etapas para detectar y controlar la proliferación del mosquito vector.

Estas etapas incluyen desde la identificación de criaderos de mosquitos hasta la fumigación focalizada y no masiva, además de la eliminación de posibles focos de reproducción. La primera etapa, actualmente en curso, se centra en la erradicación de criaderos. “Hay que entender que el mosquito no está en las plazas como muchos creen, sino en las casas, el mosquito que transmite el dengue es un mosquito mascota que deja sus huevos allí, por eso es tan importante que no haya agua estancada o el descacharreo, también denunciar los criaderos”, explicó Quirós.

“La prevención de esta enfermedad tiene como principal pilar disminuir la masa de mosquitos. Hay muchos estudios que demuestran que la cantidad de criaderos activos que hay en una ciudad determinan la gravedad del brote”, agregó.

Además, la próxima semana se iniciará la asignación de turnos para la vacunación.

Cómo será la vacunación contra el dengue en CABA

La vacuna contra el dengue disponible en Argentina, denominada TAK-003 o Qdenga fue aprobada por la ANMAT en 2023. Los estudios mostraron que reduce un 84% las hospitalizaciones y un 61% los casos sintomáticos tras dos dosis

La campaña de vacunación se desarrollará en fases, primero con los adolescentes de 15 a 19 años, seguidos por los adultos jóvenes de 20 a 29 años y luego los adultos de 30 a 39 años. Los turnos para la vacunación estarán disponibles a partir del próximo miércoles 18 de septiembre en el sitio web del Ministerio de Salud de Buenos Aires.

En total, se dispondrán 12 vacunatorios, distribuidos en los distintos barrios de la Ciudad, incluyendo Hospitales, CeSACS, y postas extrahospitalarias.

Quirós indicó que se siguen las recomendaciones de “la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIN), el mayor grupo de expertos en nuestro país, que recomendaron una vacunación focalizada y segmentada, dirigida a las áreas con mayor tránsito de personas, motivo por el cual el estudio de Seroprevalencia es clave para nosotros”.

La vacunación será segmentada “en los grupos de edad que más transmiten la enfermedad, para cortar la transmisión del virus entre personas, comenzaremos priorizando a los jóvenes de 15 a 19 años en la Ciudad de Buenos Aires, bajo los lineamientos del Gobierno Nacional, y avanzando según sea necesario”, completó Quirós.

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunciaron la compra de 60 mil vacunas para iniciar la inmunización contra el dengue

La vacuna contra el dengue disponible en Argentina, denominada TAK-003 o Qdenga® fue aprobada por la ANMAT en 2023. Los estudios mostraron que reduce un 84% las hospitalizaciones y un 61% los casos sintomáticos tras dos dosis. Es una vacuna tetravalente, destinada a mayores de 4 años, que protege contra los cuatro serotipos del dengue.

La elabora el laboratorio japonés Takeda y se administra en dos dosis con tres meses de intervalo y está contraindicada para embarazadas, lactantes y personas inmunocomprometidas.

En cuanto a los mayores de 60 años, Quirós dijo que la vacuna contra el dengue actual “lleva algo menos de dos años en el uso masivo y todavía falta la información científica para contestar algunas preguntas” y aclaró que se necesita más investigación para establecer las recomendaciones para adultos mayores.

Mientras tanto, añadió Quirós, se seguirán “las recomendaciones de la OPS, OMS y la Comisión de Inmunizaciones, enfocándonos en los grupos que más transmiten la enfermedad”.

Las estrategias ante el aumento de consultas

Desde el 18 de septiembre, el Ministerio de Salud de CABA habilitará la asignación de turnos para la vacuna del dengue a través de su página web (Maximiliano Luna)

Las autoridades sanitarias han reforzado la capacidad de atención en todo el sistema de salud pública para enfrentar un posible aumento de consultas debido al dengue. Los hospitales de la Ciudad están preparados para gestionar más de 3 mil consultas diarias.

A las 18 unidades febriles de atención que funcionan en los 14 hospitales generales de agudos, los dos hospitales pediátricos, el Hospital Muñiz y el Ferrer, se suman 4 nuevos hospitales de día que podrán atender más de 3 mil consultas diarias en el verano, la etapa de mayor circulación del virus.

Paralelamente, se incentiva a los vecinos a denunciar focos de reproducción del mosquito. Pueden hacerlo llamando al 147, utilizando BOTI (11 5050-0147) o a través del enlace “Denunciá criadero” en la página oficial.

Con el objetivo de cuantificar la propagación del dengue en la población, el gobierno de la Ciudad inició un nuevo estudio de Seroprevalencia. Este estudio busca estimar el número de personas que han contraído la enfermedad en territorio porteño.

Durante el último brote, Buenos Aires fue el único distrito del país que decidió testear a todos los vecinos que presentaron síntomas y realizó más de 65 mil testeos para detectar casos de dengue.