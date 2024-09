La Universidad Madres se resiste a la auditoría y el Gobierno asegura que tienen miedo a lo que puedan encontrar

La Universidad Madres de Plaza de Mayo se resiste a una auditoría del gobierno nacional. En medio del enfrentamiento, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, denunció irregularidades y aseguró que desde la institución “tienen miedo” a lo que el rector normalizador, Eduardo Maurizzio, pueda encontrar al ingresar a la institución y analizar sus estados contables.

“Esa universidad ya era un caos administrativo bastante importante cuando nosotros asumimos”, indicó, en diálogo con Radio Mitre. Entre las irregularidades, destacó la coexistencia de dos rectores “electos entre sí”, pero no autorizados, así como la falta de un sistema contable. En esa línea, aseguró que los sueldos de los empleados se liquidan a mano y que el Estado no sabe cuántas personas trabajan en la institución. “Debe tener, entre docentes y no docentes, unas 250 personas, pero tampoco sabemos muy bien porque nombraron gente a rolete”, estimó el funcionario.

“Yo creo que tienen miedo de lo que podamos encontrar, porque, obviamente, una vez que el rector normalizador pueda entrar al área administrativa, va a proceder a hacer una auditoría”, añadió Álvarez sobre la resistencia de la institución educativa frente a los controles del Poder Ejecutivo.

Infografía: egresados en la Universidad Madres de Plaza de Mayo

Infobae reveló que la Universidad Madres de Plaza de Mayo recibió más de $1500 millones durante el gobierno de Alberto Fernández y tuvo sólo 16 egresados de los 2564 que cursaron, es decir, apenas el 0,62% de la matrícula, el peor registro entre todas las universidades del país.

Consultado por el control de esos gastos, Álvarez dijo que aún no pudo acceder a los estados contables “si es que existen” porque la institución realizaba los registros financieros de forma manual: “No hay un sistema que nos diga en qué gastaron o qué gente han nombrado, es desastroso, la administración es desastrosa”.

Como ejemplo, el funcionario a la Radio de las Madres de Plaza de Mayo -que depende de la Universidad- como un “agujero de financiamiento oscuro”. También objetó los contenidos de algunas carreras de la universidad. Dijo que hay cuestiones imposibles de sostener, como la materia “Derecho Penal de los Ricos” en Abogacía.

“La mayoría de los graduados pertenecen al penal de Marcos Paz, entonces yo me pregunto: “¿cuál es el mensaje que dan desde la institución?” Si les das ‘Derecho Penal de los Ricos’, le estás diciendo que están en el penal porque la sociedad los condenó, en lugar de que están formándose”, analizó Álvarez.

Además de Abogacía, la Universidad ofrece las carreras Historia, Licenciatura en Trabajo Social y Licenciatura en Comunicación.

El Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo se transformó en Universidad Nacional el 27 de septiembre de 2023. De manera irregular, según la interpretación de la Justicia, tres meses antes de este hecho, la “universidad” fundada por la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini -ya fallecida- y el parricida Sergio Schoklender, realizó la elección de sus autoridades. Como rectora fue elegida la abogada Cristina Caamaño Iglesias Paiz.

Al llegar al gobierno La Libertad Avanza, funcionarios del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, cuestionaron ante la Justicia la legalidad de esa designación y la creación por ley de esa y otras cuatro Universidades Nacionales impulsadas por el Poder Ejecutivo de entonces, y con mayoría en las dos cámaras parlamentarias, tres meses antes de dejar el poder.

Por ese motivo, el Ministerio de Capital Humano, de quien depende la actual Secretaria de Educación (ex Ministerio de Educación), resolvió dejar de girarles fondos, nombró a Eduardo Maurizzio como Rector Organizador, y comenzó a auditar la calidad académica de la institución y de funcionamiento.

Entre los años 2020 y 2023, el Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo, recibió un total de 1.587 millones de pesos. Convertidos a dólares a la cotización del martes 3 de septiembre representan 1.631.141 dólares.

La UBA, también en la mira

El subsecretario de Políticas Universitarias precisó que, entre 2015 y la actualidad, el 80% de los fondos auditables de la Universidad de Buenos Aires (UBA) no tienen rendiciones presentadas. Aunque aseguró que el “peor” caso es el de la Universidad de La Rioja: “Tiene un 87% de no presentación de deuda, es una universidad muy mal administrada. Hay un conflicto con el hospital que tienen porque crearon una categoría laboral que no existe”.

“Venimos con un trabajo muy fino recomponiendo el salario docente desde principios de año. El tema es que se estableció que todo el Estado tiene el mismo porcentaje”, siguió y advirtió que en julio de este año los empleados públicos obtuvieron un 3,5% de aumento, mientras que los docentes y no docentes, un 7,5%.

Y concluyó: “Obviamente no satisface el nivel de la inflación, pero como sector tenemos que acompañar el resto del esfuerzo de la sociedad”.