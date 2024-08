Escala la tensión entre el gobierno nacional y CABA: Caputo confirmó que dejarán de subsidiar a los colectivos y habló con Mauricio Macri por la coparticipación

Jorge Macri y Luis Caputo (Foto de archivo)

La tensión entre CABA y el gobierno nacional sumó un nuevo peldaño este miércoles luego de que el jefe de Gobierno Jorge Macri hablara en público de la controversia por los subsidios de los colectivos y el ministro de Economía, Luis Caputo, le respondiera.

Al anunciar un programa de enseñanza de inglés, Jorge Macri dijo que el plan de la administración nacional de dejar de subsidiar a las 31 líneas de colectivos de la Capital Federal provocará el colapso de las empresas o un aumento de tarifas que la ciudadanía no podrá absorber.

El encargado de contestarle fue el titular de la cartera de Hacienda, quien en una entrevista con el periodista Jonatan Viale en radio Rivadavia se refirió a también a otro tema que genera rispideces entre ambas administraciones: el pago del fallo de la Corte Suprema por la coparticipación.

Con respecto a los subsidios a los colectivos, Caputo aseguró que el gobierno nacional lo que está haciendo es igualar la situación de CABA a la de las provincias, que se hacen cargo de administrar el transporte local, definir tarifas y el porcentaje de subvención.

“Desde que llegué tengo a todos los gobernadores encima preguntando por qué seguimos subsidiando a los porteños... Eso no quiere decir que el que viaje de colectivo en Capital no pueda tener subsidios, lo que quiere decir es que eso lo tiene que decidir la Capital. No es un tema nacional, no tengo forma de justificar eso, (si lo hiciera) va a venir Alfredo Cornejo y me va a pedir que le subsidie los colectivos de Mendoza”, ejemplificó el funcionario.

Y agregó: “Es un tema de la Ciudad, exclusivamente de Ciudad como lo es en todas las provincias, no hay duda de esto, es un tema de sentido común; estaba mal antes, además es plata que pueden absorber, pero tenían razón todos los gobernadores que nos echaban en cara esto, ¿por qué vamos a hacer una diferencia?”.

La posición de CABA

Video: Jorge Macri habló esta mañana sobre la polémica por los subsidios de los colectivos

“El Gobierno tiene la potestad de bajar o eliminar subsidios al transporte público de Colectivos en el AMBA. También tiene la responsabilidad de definir la tarifa, la habilitación de las unidades y los recorridos. Lo que el Gobierno no puede hacer es quitar los subsidios sin corregir las tarifas. No hay pensamiento mágico en esto, o hay subsidio o hay tarifa. Una u otra decisión son potestad plena y exclusivas del Gobierno Nacional”, explican en el gobierno porteño.

“Más allá del recorrido que tengan, las líneas son habilitadas y administradas por la Nación. Si la discusión fuera solo la “ubicación en el mapa”, entonces el Puerto debería ser de la Ciudad -como en otras jurisdicciones-, o el Aeroparque. Entonces lo que creemos es que todas las situaciones previas a la autonomía de la Ciudad que todavía continúan vigente deben discutirse, pero no se pueden resolver de una forma unilateral”, agregan.

La pelea por la coparticipación de CABA

Caputo dijo además que “no es cierto” que el gobierno nacional esté incumpliendo con el fallo de la Corte Suprema que ordenó pagarle el 2,95% de coparticipación a CABA y reveló incluso que tuvo una conversación con el ex presidente Mauricio Macri sobre la cuestión. Además de ser primo y referente político del jefe de Gobierno, Mauricio Macri había protestado públicamente por el pago de los fondos coparticipables.

“Estamos pagando el 2,95% de coparticipación por adelantado, todos los viernes, la Ciudad se está beneficiando porque puede generar intereses, la discusión que hay es porque ellos pretenden que ese pago sea por goteo diario, es un tema de forma de pago, por eso yo no fui a la reunión en la Corte Suprema porque no me correspondía, era una reunión legal y técnica”, explicó Caputo.

El ministro de Economía dijo que los cálculos realizados por su equipo concluyen que deberían transferirle menos recursos a CABA, pero igualmente decidieron cumplir con lo dictado por la Corte Suprema el año pasado en medio de una disputa que se abrió durante el gobierno de Alberto Fernández, que ordenó el recorte para pagar un aumento a policías bonaerenses que habían llegado con sus protestas a la puerta de la Quinta de Olivos.

Caputo, ex ministro de Macri durante la gestión de Cambiemos, contó cómo fue su diálogo con el ex Presidente. “El viernes pasado vi al ex Presidente y le dije que no entiendo qué es lo que están protestando porque le estamos pagando por adelantado”, introdujo. Y completó: “Me dijo que Jorge (por el jefe de Gobierno Jorge Macri) quería que se pague por goteo y yo le expliqué que para eso se requiere ciertos procesos, un decreto presidencial, algunos dicen que va en contra de la coparticipación y estás generando un antecedente, pero de ninguna manera estamos incumpliendo con el fallo”.