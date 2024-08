José Mayans: “A los que pusieron a Alberto como presidente del partido, ¿también los mandamos al psiquiátrico?”

José Mayans, presidente del bloque de Unión por la Patria en el Senado (NA)

El senador peronista José Mayans habló hoy sobre el ida y vuelta que mantiene con la vicepresidenta Victoria Villarruel, y se refirió al último mensaje que compartió Cristina Kirchner en sus redes. “¿Qué hacemos con los que pusieron a Alberto (Fernández) como presidente del partido (justicialista)? ¿Los mandamos también al psiquiátrico?”, señaló.

Ayer, la expresidenta cuestionó los movimientos políticos de algunos dirigentes en torno a la figura de Villarruel, quien mantiene una tensa relación política con Javier Milei, y planteó: “Pericia psiquiátrica les vamos a pedir a los que dicen que es peronista”.

Vicepresidentas. Cristina Kirchner y Victoria Villarruel, en el día del traspaso de mando

“El peronismo tiene crisis de conducción, perdimos la elección y tuvimos errores. Sé que la ropa sucia se lava en casa. No tengo nada contra (el expresidente) Alberto (Fernández), pero lo pusieron como presidente del partido y se manifestaba socialdemócrata. ¿Qué hacemos con los que pusieron a Alberto como presidente del partido? ¿Los mandamos también al psiquiátrico?”, sostuvo Mayans en diálogo con Radio 10.

Consultado sobre Villarruel y el intercambio que protagonizaron la semana pasada en ocasión del debate por el proyecto jubilatorio que se aprobó con más de dos tercios de los votos, donde recordó que la vice libertaria le había dicho al jefe de Estado “jamoncito”, el presidente de la bancada de Unión por la Patria afirmó: “Fue una broma que le hice y no pensé que se iba a armar semejante lío; tengo buena relación con ella”.

“Se me ocurrió en el momento, en alusión que al conflicto que tiene con la hermana del presidente (la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei), que dice que es La Jefa”, recordó el senador. Y amplió: “Ella me dijo ‘muchas gracias, un amigo’, y ahí se me ocurrió decir que hay que profundizar la amistad. Bueno, peor”.

Además de Mayans, entre los dirigentes que elogiaron a la vicepresidenta está Guillermo Moreno, un exfuncionario que viene reuniéndose con sectores del PJ y que resaltó el carácter “nacionalista” de quien acompañó a Milei en el binomio que asumió el 10 de diciembre.

