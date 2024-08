Cristina Kirchner: “Pericia psiquiátrica les vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista”

Vicepresidentas. Cristina Kirchner y Victoria Villarruel, en el día del traspaso de mando

Cristina Kirchner fue contundente. En momentos en que algunos sectores políticos envían señales a la vicepresidenta Victoria Villarruel -quien mantiene una tensa relación política con Javier Milei- la ex presidenta no dejó lugar a los matices. “Pericia psiquiátrica les vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista”, publicó en su cuenta de X (ex Twitter).

Esta mañana se conoció una noticia sobre una pericia psiquiátrica que afecta a Cristina Kirchner. Una de las personas acusadas por el intento de magnicidio, Brenda UIiarte, fue declarada imputable después que así lo estableció un estudio que se realizó sobre sus facultades mentales, que pidió la propia defensa de la joven, amiga íntima de Fernando André Sabag Montiel, que gatilló el arma frente al rostro de la ex vicepresidenta.

Tras esa noticia, la última vicepresidenta brindó una definición que recae sobre sectores del peronismo que empezaron a enviar señales a la vicepresidenta. Son gestos que fueron aumentando a medida que Villarruel tuvo actos de diferenciación con las ideas y propuestas que plantea Milei. Entre los dirigentes que elogiaron a la vicepresidenta figura Guillermo Moreno, un ex funcionario que viene reuniéndose con sectores del PJ y que resaltó el carácter “nacionalista” de quien acompañó a Milei en el binomio que asumió el 10 de diciembre.

Villarruel viajó este fin de semana a dos provincias, una radical y otra cuyo gobernador tiene inconfundible origen peronista. Estuvo con el jujeño Carlos Sadir (UCR) y con el salteño Gustavo Sáenz, que lidera un movimiento provincial, pero que tiene nítida extracción PJ. Antes, pasó varios días de descanso en Catamarca, provincia de Raúl Jalil, otro mandatario peronista. Son dirigentes que, de todos modos, tienen buen diálogo con la Casa Rosada y aportaron votos clave para la aprobación de la Ley Bases, aunque también aportaron en la última sesión los votos de las últimas derrotas que tuvo el oficialismo en el Congreso.

Noticia en desarrollo