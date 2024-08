Los motivos del mensaje de Cristina Kirchner contra José Mayans por la referencia a Victoria Villarruel

Cristina Kirchner junto a José Mayans en el Senado

A Cristina Kirchner no le gustaron nada las declaraciones de José Mayans de los últimos días. El formoseño, presidente del bloque de Senadores de Unión por la Patria (UP), hizo referencia a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con la que se había mostrado empático en la última sesión en la Cámara alta, donde se aprobó la nueva movilidad jubilatoria.

“Villarruel se aproxima ideológicamente un poquito más a nosotros que a Milei”, fue la frase que terminó de molestar a la ex presidenta. La pronunció ayer el senador durante una entrevista con Net TV. Antes el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno y el ex ministro de Seguridad Sergio Berni, habían destacado el perfil político de Villarruel. El primero pidió sumarla al peronismo. El segundo dijo que la tendría en su equipo.

Sin embargo, ninguna de las declaraciones de ellos movieron el amperímetro de CFK. Distinta fue la situación con Mayans, que tiene dos jefes políticos: Gildo Insfrán y Cristina Kirchner. “Tenemos que profundizar la amistad”, le dijo a la vicepresidenta la semana pasada en el Senado. Fue una ironía en el medio de un ida y vuelta por la descripción de “jamoncito” que hizo Villarruel respecto a Javier Milei. Un paso de comedia impensado y sorpresivo.

El fin de semana, durante una entrevista en Radio con Vos, se metió en la interna libertaria y aseguró que hubo “un desencuentro muy serio” entre Milei y Villarruel, debido que el entonces presidente electo “le había dicho que iba a estar a cargo del área de Defensa y seguridad nacional”. Pisó territorio enemigo y eso tampoco le gustó a la ex presidenta de la Nación.

El mensaje que publicó la ex presidenta en las redes sociales

En otro parte de la conversación radial dijo que la Vicepresidenta tiene “una mirada del mundo más cercana al peronismo que a Milei”. Acto seguido explicó que el Jefe de Estado “está para el psiquiátrico” debido a “su inconsistencia”.

Este lunes, cuando volvió a hablar del tema, el formoseño hizo hincapié en la misma idea. “Quizá tiene visiones más próximas a la nuestra. Milei dice que es una persona anti-Estado, mientras que ella es muy nacionalista. Fue formada en esos valores. Hicieron una coalición, pero Villarruel se aproxima ideológicamente más a nosotros que a Milei, sobre todo en materia de definiciones que hacen a las cuestiones internacionales”, sostuvo.

El combo de esas declaraciones fastidiaron a la ex presidenta. Hubo dos motivos que la enojaron. El primero fue que un dirigente que responde a ella y es una figura con cargo en el armado legislativo de UP, se meta en la interna libertaria, en vez de mantener una línea crítica y distante a la del Gobierno.

El segundo es que haya asegurado que hay un acercamiento ideológico entre Villarruel y el peronismo. De ese enojo nació la frase que publicó en la cuenta de X: “Pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista”.

Guillermo Moreno es uno de los dirigentes del peronismo que se mostró empático con la Vicepresidenta (@guillermomoreno2024)

En el Instituto Patria fueron terminantes: “Nunca podemos estar cerca de una persona que visitó a los condenados por crímenes de lesa humanidad y que está vinculada al aparato represivo”. En ese sentido, remarcaron que expresiones como las de Mayans “generan confusión” de cara a la militancia. “¿Qué podría pensar un integrante de las organizaciones de Derechos Humanos?”, se preguntaron.

En paralelo, CFK está molesta porque hace largos meses que le pide a la dirigencia que se enfoque en confrontar las políticas de Milei y refleje en sus palabras el deterioro de la situación económica, y situaciones como la de Mayans le demuestran que falta poner la cabeza exclusivamente en esta línea estratégica.

“Se desenfoca”, indicaron en el Instituto Patria sobre Mayans, con el que la ex presidenta se habría comunicado en las últimas horas para hacerle saber su malestar. A Cristina Kirchner le molestó que sea uno de los propios el que se corra del eje y se muestre por demás de empático con la Vicepresidenta.

Sergio Berni fue consultado por este medio y dijo no sentirse alulido por el mensaje de la ex presidenta. Tampoco Guillermo Moreno, aunque consideró que Cristina Kirchner “se equivoca” en la publicación que hace porque “el peronismo tiene que peronizar”.

El sorpresivo intercambio entre Mayans y Villarruel

“Siempre dije que Villarruel es nacionalista. Lo que hay que discutir es si es nacionalista de inclusión o de exclusión. El diálogo con la Vicepresidenta es imprescindible. Sea porque la peronizamos o porque acordamos, como opositora, los términos de gobernabilidad”, indicó Moreno a Infobae.

El ex secretario de Comercio sotuvo que, según lo que le escuchó decir a la actual vicepresidenta, “no es procesista” y advirtió que sobre ella “existe un preconcepto”. En esa línea, agregó: “Si no la podes incorporar al peronismo, será una noble opositora porque es nacionalista”.

En el Patria le bajaron el precio a las declaraciones de Moreno y consideran que lo que busca es mantener su perfil alto con algunas declaraciones. “Es un problema de él lo que diga. Parece que se quiere convencer de algo que Villarruel no es. Está en un rol más de panelista”, indicó un dirigente K

Mayans también fue consultado, pero se abrazó al silencio. Se encuentra en Formosa. Cristina Kirchner le marcó la cancha. No quiere que la dirigencia K se meta en el barro ajeno.