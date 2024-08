Lejos de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta lanzó MAD, su propio espacio político

Horacio Rodríguez Larreta lanzó el MAD

Horacio Rodríguez Larreta relanzó su carrera política tras la derrota en la interna del PRO ante Patricia Bullrich que lo privó de competir por la presidencia en las últimas elecciones y lo mantuvo en un bajo perfil. El exjefe de Gobierno porteño presentó el Movimiento al Desarrollo (MAD), un think tank político centrado en el desarrollismo y la cooperación público-privada.

“Desarrollo es bienestar para todos los argentinos”, declaró Rodríguez Larreta en la presentación de la plataforma, un movimiento político que lo aleja de Mauricio Macri. Según informó, el propósito de MAD es transformar la forma en que se concibe el desarrollo en el país, abriendo espacio para la innovación y la exportación.

“¿Qué es el desarrollo? Es hacer y exportar mermelada, además de naranjas. Es que el mundo quiera nuestras baterías, además de nuestro litio. Es potenciar la educación que tanto orgullo nos da con carreras estratégicas que traigan progreso a cada pueblo y ciudad de nuestro país. Es valorar y proteger nuestro sistema científico y ponerlo al servicio de la producción”, expresó.

El exalcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta (EFE/Sebastiao Moreira)

En medio de una pugna interna del PRO, donde los sectores se dividen entre los seguidores de Patricia Bullrich y los de Mauricio Macri, Rodríguez Larreta pretende posicionarse como una alternativa constructiva. “MAD es el encuentro de mucha gente que pensamos distinto, que creemos en nuestro país, que queremos a nuestro país y que estamos convencidos de la otra idea, que es la idea del desarrollismo”, comentó.

Una figura prominente dentro del nuevo think tank es Guadalupe Tagliaferri, senadora del PRO, quien ocupa la presidencia del movimiento. Pablo Avelluto, exministro de Cultura y acérrimo crítico de la gestión nacional de Javier Milei, ha sido designado como secretario general, y entre otros colaboradores, se encuentran el diputado nacional Álvaro González y el legislador porteño Emmanuel Ferrario. También se integra Hernán Lacunza, exministro de Hacienda, como asesor económico.

A pesar de seguir en las filas del PRO, Larreta se ha mantenido al margen del núcleo central del partido, que se muestra dividido entre quienes están cerca de La Libertad Avanza y aquellos que prefieren una oposición más dialoguista.

Guadalupe Tagliaferri es la presidenta del nuevo movimiento presentado por Horacio Rodríguez Larreta

Desde su salida del escenario principal, Rodríguez Larreta ha dedicado tiempo a fortalecer su nueva fundación y en asesorar a dirigentes con responsabilidades de gestión. A su vez, y según informó, mantiene conversaciones con mandatarios provinciales y municipales de Juntos por el Cambio y del Peronismo no K que se mantienen independientes de los nuevos polos de la grieta, consolidados en torno al kirchnerismo y los libertarios.

Si bien a sus íntimos les dice que no prevé un escenario de crisis grave, sí estima que habrá una caída en la imagen del gobierno por la profundización del deterioro de los indicadores sociales y económicos. “Hay una política de estabilización que tuvo resultados hasta ahora para bajar la inflación, pero el futuro es incierto. Soy uno de los que no la ven”, manifestó el ex jefe de Gobierno ante sus colaboradores semanas atrás, según pudo saber Infobae.

Larreta contra el veto de Milei

Días atrás, el ex candidato a presidente de la Nación, también se pronunció en contra de la intención del Gobierno nacional de vetar la ley aprobada en la Cámara de Senadores, sobre la movilidad jubilatoria. “Los derechos de las personas mayores no pueden ser vetados. Es innegable que la Argentina necesita tener déficit fiscal cero, pero no puede ser nunca a costa de los jubilados. ¡Coherencia! ¡Defendamos a los jubilados, siempre!“, escribió Larreta en su cuenta personal de la red social X.

La publicación de Horacio Rodríguez Larreta contra el veto a la ley de movilidad jubilatoria

La crítica del ex Jefe de Gobierno porteño para con las decisiones del Ejecutivo es habitual. De hecho, una de sus últimas pronunciaciones contra el gobierno de Javier Milei, fue el fallo de la Corte por la coparticipación. Ante esta situación, manifestó su respaldo al alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

“El Gobierno nacional debe cumplir el fallo de la Corte por la coparticipación. Iniciamos la demanda durante mi gestión y la ganamos. Con la misma convicción, apoyo a Jorge Macri y al equipo en su defensa de la seguridad, la salud y la educación de millones de argentinos”, escribió en su cuenta personal de X.

Y concluyó: “El respeto por la Justicia y la Constitución es parte del cambio que necesitamos. Ya probamos el camino del ahogo financiero y del látigo y billetera, eso no funciona. El futuro de nuestro país debe construirse con el desarrollo y la autonomía de cada una de sus provincias”.