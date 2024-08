“Vergüenza es poco”: Javier Milei opinó sobre el nuevo video que se filtró de Tamara Pettinato en el sillón de Rivadavia

Javier Milei

El presidente Javier Milei opinió este sábado sobre el nuevo video que se filtró de Tamara Pettinato en el sillón de Rivadavia junto al entonces presidente Alberto Fernández. En un breve texto que tituló “Error tipo 2″ expresó: “Vergüenza es poco”.

“Un error tipo 2 consiste en no detectar los efectos positivos de algo cuando en realidad sí se produjeron tales efectos. Un ejemplo sería la decisión de no utilizar durante nuestro mandato el sillón de Rivadavia, salvo excepciones, por respeto a los próceres que se han sentado ahí, frente a las obscenidades que estamos viendo hoy. Vergüenza es poco”, expresó.

El posteo de Javier Milei

El nuevo registro fílmico dura pocos segundos y es de una conversación entre ambos en el mismo tono que el video anterior. “Ahora tenés que decírmelo”, se escucha que le dice Alberto Fernández al comienzo.

“Te amo mucho, te amo”, le responde Pettinato sentada detrás del escritorio del entonces jefe de Estado. “¿Estás segura?”, le pregunta Fernández. La conductora le vuelve a contestar en tono de broma: “Más o menos. Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar”.

“Pero, ¿me amás o no me amás?”, insiste Alberto Fernández en la grabación mientras registra el momento con su teléfono celular. “Te amo. Y por eso te voy a matar ahora”, concluye Tamara Pettinato.

El nuevo video de Tamara Pettinato en Casa Rosada con Alberto Fernández

La nueva difusión se da en medio del revuelo desatado a partir de la denuncia de Fabiola Yañez ante la Justicia, donde aseguró que el ex jefe de Estado la golpeaba mientras convivían en Olivos. Entre otras acusaciones, también dijo que Alberto Fernández la engañaba constantemente con diferentes mujeres y habló de la indiferencia que mostró su entorno cercano ante estos episodios.

“La falta de respeto a las instituciones se ha dado a todo nivel. Se ha insultado la investidura presidencial y la historia de la República Argentina. Vergüenza total”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni tras la difusión del video de este sábado.

En la entrevista exclusiva que Yañez le dio a Infobae, la exprimera dama se había referido a la primera grabación divulgada entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato. Al ser consultada sobre si ya la había visto, respondió contundente: “Sí, claro, porque los encontré en el teléfono de mi hijo. Había otras fotos y había otras personas. Él comete el error o no sé, la desprolijidad, llamémoslo como queramos”.

Asimismo, detalló cómo fue que lo halló: “Había un teléfono que no se utilizaba y con ese teléfono yo le ponía música para dormir a Francisco. Ese teléfono un día volviendo de Chapadmalal para que el nene estuviera tranquilo, le ponemos música y se lo damos. El nene con un año y medio ya sabía cómo se maneja. Mi mamá, que estaba al lado de él, le saca el teléfono y me dice: ‘Fabiola, ¿qué es esto?’ Y me lo entrega. Había una foto de una mujer desnuda. Obviamente se la habían enviado a él. Y empiezo a mirar y descubro que estaban esos videos”.

El descargo de Tamara Pettinato

Este jueves, la periodista había decidido hablar en vivo después de la difusión de los primeros videos junto al expresidente de la Nación. Si bien ella ya se había expresado al respecto en redes sociales, hacia el final de la semana se presentó en su programa de streaming en Blender e hizo su descargo.

“Que soy puta, que soy gato, que soy prostituta VIP, que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan. Que también me quise levantar a Milei, que me escapé, que me escondí, que me fui al sur del país a esconderme, que me voy a ir a vivir a otro país. Que fue en pandemia, cuando no se podía salir, que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl y que salí escondida en un baúl. Que cobré 4.500 dólares por un trabajo que me consiguió él, por supuesto. Que el señor de 65 que conté una anécdota muy linda era él, que tengo varios contratos con el Estado y que dicen que saqué provecho por él”, comenzó diciendo Tamara al aire.