Guerra de convocatorias en Diputados: el oficialismo y los dialoguistas solicitaron hacer tres sesiones en 24 horas

Bloque UCR en Diputados (Gustavo Gavotti)

La Cámara de Diputados entró en un proceso de “guerra” por las sesiones. Miguel Ángel Pichetto de Encuentro Federal lo había adelantado: es el momento de llamar a sesiones ordinarias y abrir el temario. Sesionar todos los miércoles es lo que pide el bloque. El oficialismo no abre esa posibilidad y se lanzó una especie de carrera entre los diferentes espacios por sesionar. Y por bloquear los pedidos de los demás.

Para la semana que viene hay tres pedidos de sesión en 24 horas. El primero es del PRO y La Libertad Avanza para tratar los mismos temas que no logró sesionar esta semana y agrega algunos otros.

En un escrito que lleva la firma de 11 diputados del PRO y de LLA, entre los que se destacan los presidentes de los bloques Gabriel Bornoroni y Cristian Ritondo, se presentan 18 proyectos a ser tratados en el recinto el miércoles a las 11 de la mañana. Entre los temas se destacan renuncias y asunciones de diputados, la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos y declarar a la Educación obligatoria como servicio estratégico esencial.

Gabriel Bornoroni (Jaime Olivos)

Pero luego apareció otro pedido de diputados del bloque Encuentro Federal, la Coalición Cívica y parte de la UCR solicitando una sesión especial el jueves 15 de agosto a las 10 de la mañana con el fin de tratar el DNU 656/2024.

Encuentro Federal ya adelantó que no participará de la sesión de LLA y el PRO -la CC sí lo hará-. Los miembros del espacio que conduce Pichetto están decididos a hacerle sentir el rigor de la cámara a los libertarios.

Sin embargo, en esta carrera por controlar la agenda legislativa esta tarde llegó a la Presidencia de la Cámara otro pedido de sesión especial para el miércoles a las 14 horas “o al término” de la sesión especial pedida por el PRO y LLA. Fue redactada en esos términos “para que no haya argucias reglamentarias sobre que se superpone y no se puede hacer”. El temario tiene un solo punto a tratar: Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales.

En el medio de esto está Unión por la Patria que con sus 99 diputados puede definir cuál de todos los pedidos puede progresar. “Nosotros a la del PRO y LLA no vamos”, adelantó una alta fuente del bloque. No sólo porque no están de acuerdo con el temario, sino porque ese mismo día declara Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el intento de magnicidio que sufrió y parte del bloque quiere “ir a hacerle el aguante”. Según confió la misma fuente, el “martes hay reunión de bloque y se definirá la actitud a tomar”.

Martín Menem y Germán Martínez - Gustavo Luis Gavotti

La sesión del jueves parece ser la que tiene más chances de contar con los 99 diputados de Unión por la Patria para el quórum. Los más optimistas señalan que tienen 140 legisladores, pero el problema va a ser si el otro sector del radicalismo la bloquea.

“Podría pasar -el bloqueo-. La sesión -del miércoles- fue estimada en 22 horas y ahora además se le ha agregado un tema. Deben consultar a Martín Menem igualmente cómo lo va a resolver”, explicó una fuente del bloque radical.

Los radicales también tienen reunión de bloque el mismo martes, allí definirán los pasos a seguir respecto de los pedidos de sesión. Unificar criterios en la Cámara parece ser lo más difícil por estos días en donde cada uno está decidido a avanzar en su agenda.

Lo que suceda la semana que viene mostraría el nuevo posicionamiento. Los sectores que señalan que se acabó la cordialidad y los que aún mantienen un buen diálogo con la Casa Rosada juegan fuerte en busca de un triunfo en el recinto que delimite el nuevo escenario de la Cámara de Diputados.