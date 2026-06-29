El Gobierno apuesta a un nuevo relanzamiento de la gestión: cambios, reuniones y una semana de transición

El presidente Javier Milei junto al flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

“Es importante lo que pasó. Ahora hay que mirar para adelante. Tenemos con qué”, planteó, con marcada esperanza, un integrante de la mesa política que desde hacía meses advertía a Javier y a Karina Milei de las implicancias que generaba mantener a Manuel Adorni en el Gobierno. Horas después de la renuncia, celebró con vigor la designación del comodín Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete.

El día después de los cambios, el mandatario negó parálisis en la gestión y atribuyó el corrimiento a un “ataque sistemático” del periodismo contra el exfuncionario. “Qué es eso de andar sentenciando gente antes de que se expida la justicia. Sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta”, arremetió, luego de revelar que, junto a Karina Milei, habían detectado un “deterioro anímico” en el ex vocero por lo que evaluaron alternativas.

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El nombramiento de Santilli fue celebrado por propios y aliados, aunque el mayor alivio estuvo dado por la salida de Adorni. “No importa, lo central es lo otro”, sintetizó una fuente libertaria. “Va a ser un vocero feliz y no se va a meter en quilombos”, planteó, con alivio, otra fuente con acceso al despacho presidencial en referencia al hasta entonces ministro del Interior, horas después de que el Presidente comunicara el desembarco del exlegislador del PRO al frente de la coordinación de las carteras.

El cambio forma parte de una serie de modificaciones que comenzaron con el nombramiento de Adrián Ravier al frente de la Vocería Presidencial, en pausa desde marzo, y la designación de Fabián Fernández en la Secretaría de Prensa. La idea de la cúpula de poder es pasar de página y retomar el control de la gestión y de la opinión pública tras 110 días de empantanamiento a raíz de la polémica por el caso Adorni.

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Adrian Ravier, el nuevo vocero presidencial, se presenta en su primer acto público en el edificio de la Casa Rosada

El ascenso del referente del PRO dio lugar a un operativo clamor del partido amarillo, que celebró de forma categórica el enroque, e incluyó a su titular, Mauricio Macri -crítico en sus últimas apariciones- optimista por la decisión. Luego de revelar que había hablado con el exlegislador, planteó a través de sus redes la confianza en que el cambio “ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible”.

Sin embargo, desde los dos espacios plantearon a este medio que el movimiento en el Gabinete no se traduce en un potencial acercamiento directo entre el mandatario y el titular del PRO, cuyo vínculo se resintió luego de la última reunión en Olivos de principios de noviembre de 2025.

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Este lunes, Adorni -resistido y defendido hasta el final por el mandatario- volverá a Casa Rosada para iniciar el proceso de traspaso de funciones junto con su flamante sucesor. Luego de publicar su carta de despedida, en la que acusó a la prensa y a la oposición de “haber operado en su contra”, el exvocero reeditará la reunión que mantuvo con Guillermo Francos en noviembre, para dar lugar a una salida ordenada.

Afuera de la función pública, aún sin planes para sus próximos días más que “descansar”, el exfuncionario asegura estar “en paz”. Tras enterarse de la férrea defensa del mandatario en La Nación +, destacó su vínculo con el libertario, con el que forjó una amistad, y evitó hablar de las presuntas amenazas contra su familia, mencionadas por Milei.

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Fotografía del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, Manuel Adorni (EFE/Matías Martin Campaya)

Pasada la reunión de transición de este lunes, el nuevo cronograma de actividades contempla la jura de Santilli prevista para el martes a las 16, en el salón Blanco de Casa Rosada, en la previa a la partida del mandatario a Paraguay para participar de la Cumbre del Mercosur.

Asimismo, en otro gesto por intentar potenciar a la Jefatura de Gabinete, y a pedido de la secretaria general de la Presidencia, el área absorberá, nuevamente, las competencias del Ministerio del Interior, y volverá a funcionar la Vicejefatura de Gabinete, cargo que ocupará Ignacio Devitt, que responde a la menor de los Milei.

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Con la frescura que aspira a conseguir con las modificaciones, el oficialismo se prepara para aceitar el vínculo con los aliados, que en los últimos días presionaron para el desplazamiento de Adorni, pero que también saludaron a Santilli en redes, y para reordenar la actividad en el Congreso. Con ese propósito, Karina Milei convocó a senadores y diputados de La Libertad Avanza a una reunión en Casa Rosada que tendrá lugar el próximo miércoles a las 9.30. Asistirá acompañada de su nuevo círculo compuesto por Santilli, Devitt, y los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem.

El relanzamiento obligado se dio en un contexto de mejora de la imagen presidencial, reflejada en distintos sondeos de opinión, y del Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Di Tella, que mostró una recuperación del 3,9 % en junio respecto de mayo.

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a diputados y senadores de LLA

Sin embargo, no todo es color de rosas. Con la salida de Adorni, el Poder Ejecutivo ganó aire y respondió a los reclamos de propios y aliados, aunque perdió un alfil en la contención de la pelea interna abierta entre los vértices del Triángulo de Hierro que sumó un nuevo capítulo en horas de la tarde del domingo, en la previa a la oficialización del exlegislador.

Como ocurrió con la decisión de incorporar a Ravier y a Fernández, el ascenso de Santilli también dio lugar a un tironeo interno. Al respecto, a través de su cuenta de X, el asesor acusó al entorno karinista de “operar a los propios para sumarse un porotito”, y de desautorizar al Presidente, al adjudicarse la decisión de incorporar al referente del PRO, quien desde octubre de 2025 se convirtió en la alternativa para reemplazar a José Luis Espert en la boleta de la provincia de Buenos Aires.

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Desde el campamento que responde a la secretaria general de la Presidencia sostienen que la decisión la tomaron exclusivamente los hermanos Milei y que desde el Salón Martín Fierro promovían otros nombres. “Les salió mal. La taba no cayó de su lado”, expresaron ante este medio.

Con el nuevo esquema en marcha, la administración libertaria aspira a dejar atrás meses de desgaste y se ilusiona con recuperar la iniciativa. El desafío, no obstante, no se limita a reactivar la gestión y la agenda legislativa: pasa centralmente por administrar las tensiones que convergen en los distintos sectores y evitar que la disputa interna vuelva a condicionar el rumbo del Gobierno.

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