Tras designar a Santilli, Milei respaldó a Manuel Adorni: “Sigo confiando en su inocencia, es una persona honesta”

Minutos después de oficializar al nuevo jefe de Gabinete, el presidente explicó por qué el exfuncionario decidió correrse del cargo. También adelantó el nuevo esquema ministerial

El presidente Javier Milei salió al cruce de las versiones que atribuían la renuncia de Manuel Adorni a un desgaste político del Gobierno y afirmó que la decisión del ex jefe de Gabinete estuvo motivada exclusivamente por las amenazas recibidas contra su familia, en particular contra sus hijos. “Yo sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta”, sostuvo el mandatario minutos después de confirmar a Diego Santilli como sucesor al frente de la Jefatura de Gabinete.

Adorni presentó su dimisión este sábado tras más de tres meses de controversia judicial por una causa de presunto enriquecimiento ilícito a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita. La investigación abarca movimientos patrimoniales del ex funcionario, compras con tarjetas de empleados públicos y operaciones inmobiliarias con hipotecas de particulares, entre otros elementos incorporados al expediente. Ese mismo día, Milei se reunió con Santilli en la Quinta de Olivos y confirmó su nombramiento, que se formalizó por redes sociales.

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Milei subrayó que la justicia aún no se pronunció sobre el caso de Adorni y cuestionó lo que llamó una lógica de condena anticipada. “¿La justicia ya se expidió al respecto? ¿Es que hay una sentencia? Bueno, listo. ¿Qué es eso de andar sentenciando y ejecutando gente antes de que se expida la justicia?”, planteó el presidente en diálogo con La Nación+. El mandatario recordó que en otros gobiernos hubo candidatos y funcionarios procesados que continuaron en sus cargos sin que ello generara cuestionamientos similares, y apuntó al kirchnerismo, al que le atribuyó “cerca de cincuenta condenados”.

Milei rechazó que Adorni fuera un obstáculo para la gestión

Ante la consulta sobre si la posibilidad de una interpelación parlamentaria y una eventual moción de censura pudieron haber incidido en la salida de Adorni, Milei fue categórico: “Nada. Nada. Nada”. Insistió en que la causa real fue la escalada de ataques personales que llegaron a involucrar a los hijos del ex jefe de Gabinete. “Frente a situaciones donde han sido agredidos los hijos de Manuel, Manuel decide dar un paso al costado porque no puede poner en riesgo ya directamente a su familia”, señaló.

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El presidente también rechazó la lectura de que Adorni representaba un lastre para la comunicación política y la capacidad de gobernar. “No comparto lo más mínimo”, respondió ante esa hipótesis. Para respaldar su postura, enumeró los logros legislativos obtenidos durante la gestión de Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete: el acuerdo Unión Europea-Mercosur, la resolución de la deuda con los holdouts, la modernización laboral, la llamada inocencia fiscal, la ley de glaciares y la baja de la ley de imputabilidad. “¿Qué problema de gestión? No hubo problema de gestión”, afirmó. “Son cosas que ni gobiernos militares lograron hacer. Y las hicimos nosotros en tres meses.”

El mandatario también rechazó lo que denominó “utilitarismo político” y advirtió que quienes intenten analizar su gestión con los parámetros de la política tradicional no lograrán comprenderla.

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Además, por otro lado, confirmó que Adorni dejará su cargo en el directorio de YPF: “No hay discusión ahí. Yo no sé de dónde sacó la discusión. De eso no hay discusión”, lanzó.

Diego Santilli asumirá el próximo martes como nuevo jefe de Gabinete

En tanto, ante la pregunta de por qué eligieron a Santilli, señaló: “Santilli es un gran trabajador que conoce bien el oficio, mucho oficio político, y yo creo que va a ser una forma de volver a darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo”. Y el mandatario remarcó “el músculo político” que el flamante ministro coordinador desarrolló a lo largo de su carrera.

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Justamente, Milei sostuvo que trabajaron sobre tres opciones, pero se terminaron inclinando por el exdirigente del PRO y lo reflejó con las reacciones del arco político tras el anuncio: “Teníamos claro que para esta situación requeríamos volver al formato que se tomó en un momento de unir el Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete. Es un área que tiene que desarrollar mucho músculo político. El trabajo que ha hecho Diego fue extraordinario. Eso facilita mucho lo que tiene que ver con ir y negociar en el Congreso. Es una persona de la política. Lleva años trabajando en política”.

Sobre la diferencia con Patricia Bullrich respecto al manejo de Adorni, Milei expresó: “Los liberales no somos manada. Es decir, es parte de la vida de los liberales que pueda haber matices y distintas opiniones. Si todos pensaran igual, no estaría pensando nadie. El problema es que cuando aparecen personas que comparten un rumbo y tienen matices, el periodismo se pone a dar interna. Y es una tontería. Y le voy a explicar por qué es una tontería. Porque si todos pensaran igual, entonces estarían hablando de totalitarismo. ¿Pero sabe por qué le gusta hablar tanto de interna? Porque es chimenterío de peluquería. Y entonces como no hay que pensar para dedicarse a hacer chimentos, les encanta hablar de interna, cuando en realidad lo que tendrían que mirar son los resultados. Los resultados son categóricos. Somos el mejor gobierno de la historia, amparado por los números".

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Por otro lado, defendió la gestión económica del Gobierno y afirmó: “¿Queda por hacer mucho? Sí, claro que queda mucho por hacer, pero usted no puede pretender arreglar cien años de decadencia en dos años. Si yo les hubiera dicho eso a los argentinos, les miento y yo no les voy a mentir a los argentinos“.