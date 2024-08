En Buenos Aires, le reclamaron a la empresa argentina proveedora del sistema electoral en Venezuela que aclare si hubo hackeo

Representantes de las organizaciones que hicieron entrega hoy de la carta a Ex Clé en sus oficinas (Foto: Gustavo Gavotti)

Las organizaciones Transparencia Electoral, Alianza por Venezuela y el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD) concurrieron este mediodía a la sede de Ex Cle SA en la Ciudad de Buenos Aires, la empresa encargada de proveer la plataforma tecnológica de votación en las elecciones del 28 de julio, cuestionadas por fraudulentas en Venezuela. La convocatoria fue para solicitar que la firma aclare y/o desmienta las versiones difundidas por el régimen de Nicolás Maduro sobre un supuesto “hackeo” al sistema de transmisión de las máquinas de votación, que sería el supuesto motivo por el que se proclamó ganador sin mostrar una sola acta.

Una vez frente al edificio de Ex Cle en Paraguay 1896, en el centro porteño, donde tiene su oficina en el 5to piso, representantes de esas organizaciones intentaron entregarle una carta a la empresa con la solicitud, pero no había nadie. El encargado intentó comunicarse con gente de la empresa, sin éxito, y fue quien finalmente recibió el texto. La explicación fue que no se encontraba nadie porque hacían “home office”. Según los datos comerciales consultados por Infobae, Ex Cle tiene más de 30 empleados. Este medio intentó comunicarse esta semana varias veces al teléfono que figura en la web de la firma, sin respuesta. También intentó contactar a la empresa y varios de sus directivos por mail, y por mensaje al celular de uno de ellos, sin éxito.

En las oficinas de la empresa no había nadie este mediodía. "Hacen home office", dijo el encargado.(Gustavo Gavotti)

Tras las últimas elecciones del 28 de julio pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó a Maduro como ganador de los comicios con más del 51% de los votos, sin ofrecer pruebas y sin publicar el escrutinio correspondiente a cada mesa electoral. Por su parte, la mayor coalición opositora - la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- , publicó en un sitio web copias de más del 80% de las actas que prueban el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, por el 67% de los votos.

En el texto entregado - que lleva la firma de Jesús Delgado Valery, director ejecutivo de Transparencia Electoral - se advierte que “el CNE ha asegurado que no presentó las actas de escrutinio debido a un hackeo, inicialmente dirigido desde Macedonia del Norte, aunque después también acusó a Elon Musk, al sistema de transmisión de datos”.

La carta que las organizaciones en defensa de Venezuela intentaron entregar hoy a directivos de la firma Ex Cle

“Dado que los datos se transmiten desde las máquinas de votación dotadas por ExCle, y que en este proceso también participan CANTV y Movilnet, Transparencia Electoral, con el apoyo de la asociación civil Alianza por Venezuela y el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD), solicita a ExCle la siguiente información: 1. Posición oficial sobre lo ocurrido en el proceso de transmisión de resultados en la Elección Presidencial 2. Mecanismos de seguridad que ofrece en la empresa para la transmisión de resultados 3. Explicación de las posibles fallas en el proceso de transmisión 4. Responsabilidad de la Empresa en las fallas presentadas en el sistema de transmisión”, se reclama en el texto entregado, al que tuvo acceso Infobae.

El titular del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, había anunciado que publicaría los resultados mesa por mesa en la página web y entregaría un CD a los partidos políticos, pero esto no sucedió. El proceso electoral venezolano ha sido cuestionado por gran parte de la comunidad internacional, y varios países han reconocido a González Urrutia como presidente electo, entre ellos, Argentina.

“Le pedimos a las autoridades que entreguen las actas y brinden información oficial, documentada, sobre el proceso electoral. Y a Ex Cle le pedimos responsabilidad y que informe si hubo problemas con el proceso o el sistema informático. Como proveedora de la tecnología para la votación, tiene una responsabilidad importante en el proceso electoral. Hay un silencio llamativo de la empresa sobre cuestiones del proceso electoral que debería poder explicar e informar”, sostuvo Leandro Querido, fundador de Transparencia Electoral, una ONG fundada hace 11 años en Buenos Aires que viene participando como veedora de más de 50 elecciones en el continente, y desarrolla acciones para fomentar la celebración de comicios bajo estándares de integridad internacionalmente reconocidos.

“En todos los procesos electorales, las empresas a cargo de los sistemas de votación y del escrutinio ofrecen información. Acá la empresa está escondida. No puede tener un doble estándar empresario, uno en Argentina y otro en Venezuela. Así como la oposición pudo hacerse del 80% de las actas, Ex Cle - así como el gobierno venezolano - debería tenerlas y mostrarlas”, agregó Querido a Infobae tras hacer entrega de la carta.

Leandro Querido, fundador de Transparencia electoral, mostrando la carta que sería entregada a Ex Cle (Gustavo Gavotti)

Por su parte, Eduardo Repilloza Fernández, director general de Transparencia Electoral en Argentina, contó tras participar de la entrega de la misiva que desde esa organización hicieron un “monitoreo remoto del proceso en los 24 estados”, desde Buenos Aires y Miami, donde instalaron salas de Monitoreo. “No hubo tal hackeo y así lo dijo el Centro Carter. El gobierno venezolano no ha presentado ninguna evidencia de ese hackeo. Por eso queremos que Ex Cle aclare qué tipo de servicio provee al CNE, que pasó en la sala de totalización y cuál fue su rol”.

Ayer, la jefa de la misión de observación del Centro Carter, la única organización independiente que el régimen venezolano permitió actuar como observadora de la elección, Jennie Lincoln, desmintió el supuesto hackeo electoral denunciado por el gobierno de Maduro. “No hay evidencia (…) Empresas monitorean y saben cuándo hay denegaciones de servicio (jaqueos) y no hubo una esa noche”, indicó Lincoln en una entrevista. Además, el Centro Carter explicó que la transmisión de los datos de votación es por línea telefónica y teléfono satelital y no por computadora, y destacó que no se había perdido data.

“La gran irregularidad de la jornada electoral fue la falta de transparencia del CNE y la flagrante inobservancia de sus reglas de juego en cuanto a mostrar el verdadero voto del pueblo”, advirtió la observadora del Centro Carter.

Las ONGs también denunciaron en la carta que “el gobierno venezolano ha desconocido los resultados y ha desplegado un operativo de represión en contra de los manifestantes que ha dejado como saldo, hasta el momento, más de 20 personas asesinadas y más de mil detenidas por manifestar, siendo cerca de 100 menores de edad”.

Los antecedentes de Ex Cle

ExCle se dedica al desarrollo de software y venta de equipos, y ofrece servicios de biometría, financieros digitales, de automatización electoral, y de digitalización de documentos. Fue creada en 1998 en nuestro país por los hermanos Guillermo y Eduardo San Agustín, como presidente y vice, hoy de 49 y 52 años respectivamente. Guillermo continúa como presidente de la firma, mientras que Eduardo pasó a desempeñarse a poco de crearse la empresa como director suplente, cargo al que renunció en 2021 y fue reemplazado por Germán Fernández Navarro. Su principal cliente vino siendo el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, al que le provee el sistema automatizado de votación.

El hall de acceso al edificio donde funciona Ex Cle en Buenos Aires. La empresa argentina fue creada hace 26 años (Gustavo Gavotti)

Su primer contrato con el CNE arrancó en 2011, para implementar un sistema de autenticación biométrica de identidad de los electores. Desde ese año, los negocios con el CNE crecieron y se convirtió en el principal cliente de la firma argentina. Según un informe de inteligencia de la Unidad Antilavado argentina, solo en 2017, Ex Cle cobró del Consejo Nacional Electoral venezolano cuatro órdenes de servicio por 70 millones de euros.

Infobae reveló esta semana que millonarios movimientos de dinero desde y hacia el exterior de Ex Cle, activaron las alertas de la Unidad de Información Financiera (UIF), según surge de un informe de inteligencia confidencial. La Unidad Antilavado argentina advirtió la existencia de operaciones por montos “significativos” que salieron de Venezuela y pasaron por cuentas de la firma en bancos de Uruguay y Estados Unidos.

El sistema de Ex Cle se usó por primera vez en las elecciones presidenciales de octubre de 2012 en Venezuela, las últimas en las que participó el fallecido presidente Hugo Chávez, que resultó vencedor. Volvió a ser utilizado en los comicios de abril del año siguiente, que dieron ganador a Maduro frente a Henrique Capriles, así como en las elecciones posteriores.

La expansión de sus negocios con el régimen chavista hizo que la empresa constituyera en mayo de 2016 una filial en Venezuela denominada Ex Cle Soluciones Biométricas CA. Sus accionistas fueron el presidente de la firma en Argentina, Guillermo San Agustín, dueño del 99%, y el venezolano Marcos Javier Machado Requena, propietario del 1% restante.

En los comicios regionales de octubre de 2017, denunciados por la oposición venezolana como fraudulentos, Ex Cle reemplazó a la firma británica Smartmatic como proveedora de las máquinas de votación y la plataforma tecnológica del Consejo Nacional Electoral. Hasta ese momento, Smartmatic se encargaba del software y el hardware de votación, y Ex Cle de la identificación biométrica para la verificación de los ciudadanos al momento de emitir el sufragio.

Luego de las elecciones previas de julio de 2017 para la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, Smartmatic había denunciado la manipulación de los resultados por parte del gobierno venezolano, a partir de detectar una diferencia de más de 1 millón de votos entre lo anunciado por el CNE y lo que arrojó el sistema de la firma, por lo que rompió la relación contractual con el régimen chavista.

Mariangel Navas, integrante de Alianza Venezuela, es venezolana y vive hace más de 5 años en Argentina (Gustavo Gavotti)

Justamente el vicepresidente de Alianza con Venezuela, Charbel Najm, le dijo hoy ante Infobae ante la sede de Ex Cle que “debe tenerse muy en cuenta el antecedente de Smartmatic que, en 2017 denunció fraude, y renunció a seguir prestando el servicio. Si hubo manipulación de los resultados por parte del Gobierno venezolano, Ex Cle debería hacer lo mismo ahora”.

Alianza por Venezuela es una asociación civil fundada en 2018 con el objetivo de promover acciones en defensa de los valores democráticos, los derechos humanos y el estado de derecho en Venezuela, así como el de mejorar la calidad de vida de la comunidad migrante venezolana que reside en la Argentina.

Leandro Querido y Charbel Najm al explicar su reclamo a la empresa Ex Clé Venezuela frente a sus oficinas en Buenos Aires (Crédito: Transparencia Electoral)

El acto de este mediodía contó con el apoyo también del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD), creado en Buenos Aires en 2020 e integrado por diversos políticos, académicos, periodistas, diplomáticos y defensores de DDHH argentinos. Su objetivo es “defender, promover y fortalecer los principios democráticos en el mundo, actuando como un espacio de articulación, sensibilización y acción para proteger los derechos humanos, garantizar la libertad y la justicia, y preservar la soberanía popular”. Su presidente es Waldo Wolff, diputado nacional y actual ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Entre otras iniciativas, el FADD promovió en enero de 2023 la denuncia penal contra el régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad, por la cual hoy hay abierta una causa en la Justicia Federal argentina.