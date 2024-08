Ficha limpia: Diputados comenzó a debatir los proyectos que impiden a políticos condenados ser candidatos

Debate de Ficha Limpia en un plenario de comisiones

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados comenzó a analizar diferentes proyectos, enmarcados bajo el nombre Ficha Limpia, que apuntan a prohibir que los políticos condenados por delitos dolosos puedan ser candidatos a cargos electivos.

Tal como explicó el diputado oficialista Nicolás Mayoraz al inicio de la reunión, las principales diferencias entre los textos con estado parlamentario giran en torno a la instancia judicial que se toma para restringir una candidatura y, por otro lado, con el tipo de delito que se tomará en cuenta.

“El primer eje es el estándar mínimo: las opciones van desde un simple procesamiento hasta una condena confirmada. En tanto, el segundo eje tiene que ver con qué delitos incluimos en esta exigencia. Pueden ser todos, solo los dolosos o los que tienen que ver con el Estado”, explicó el legislador libertario.

En concreto, el proyecto que presentó el propio Mayoraz, y que cuenta con el apoyo del bloque La Libertad Avanza, propone aplicar la restricción de una candidatura con una condena en primera instancia, incluso aunque la pena quede en suspenso. A su vez, no se limita únicamente a las condenas por corrupción sino que incluye otros delitos contra la libertad, las personas y el orden económico.

Por ejemplo, bajo estos supuestos la ex presidenta Cristina Kirchner no podría integrar ninguna lista en las próximas elecciones ya que fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta por el Tribunal Federal 2. Esa sentencia podría ser revisada por la Cámara de Casación, lo que marca una diferencia clave con otro de los proyectos bajo análisis.

Debate en comisión de Ficha limpia

El texto presentado por la diputada del PRO Silvia Lospennato restringe la limitación a los delitos de corrupción y estipula que las condenas deben estar confirmadas por una segunda instancia. Si avanza este proyecto, CFK podría ser candidata hasta una eventual sentencia de Casación.

La iniciativa de Ficha Limpia había sido impulsada por el PRO en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. En ese momento, el interbloque Cambiemos convocó a una sesión especial pero no logró alcanzar el quórum para iniciar el debate. No obstante, el fracaso legislativo no impidió que proyectos similares sean aprobados a nivel provincial. Hoy diferentes variantes de Ficha Limpia rigen en Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan y Santa Fe. También varias ciudades lo implementaron a nivel municipal, como Bahía Blanca, Mar del Plata, San Isidro, Cañuelas, Pergamino u Olavarría.

Esta primera reunión del plenario de comisiones fue de carácter informativo, por lo que estuvo marcada por las exposiciones de diferentes especialistas, todos a favor de la implementación de Ficha Limpia.

“Es un tema clave de la actualidad la necesidad de tener funcionarios públicos que sean decentes. Siempre me pareció lamentable que personas condenadas sean electas y cumplieran sus mandatos”, señaló el constitucionalista Daniel Sabsay.

En la misma línea, el abogado Daniel Pérez Corti explicó que “para poder ser candidato la Constitución fija una serie de requisitos de idoneidad a la posibilidad de postularse”. Y agregó: “No estamos hablando de algo que ya no exista. Es compatible con nuestro orden Constitucional la incorporación de otros requisitos o exigencias. No se está aplicando una sanción penal sino que se está exigiendo un requisito mínimo para acceder al cargo, de esta manera el debate de la presunción de inocencia no sería el ángulo exacto para razonar esta cuestión”.

“Esta iniciativa no tiene nombre y apellido, hace seis años que estamos trabajando”, dijo Gastón Ignacio Marra, profesor de la UBA, en referencia a la inevitable relación con Cristina Kirchner.