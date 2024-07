Daniel Scioli explicó la salida de Julio Garro del Gobierno: “No se puede limitar a un deportista lo que diga”

Daniel Scioli explicó la salida de Julio Garro del Gobierno

Luego del revuelo que se generó en el Gobierno Nacional tras las declaraciones de Julio Garro y su consecuente salida de la Subsecretaría de Deportes, habló quien hasta hoy fue su jefe político dentro del área, Daniel Scioli.

El ex intendente de La Plata y referente del PRO fue eyectado de su cargo por decir que Lionel Messi tenía que pedir disculpas por la polémica que se generó con Francia, a raíz del video en el que el plantel de la Selección Argentina está celebrando una canción con contenido racista durante los festejos por la obtención de la Copa América.

“Creo que el capitán de la Selección debe salir a pedir las disculpas de ese caso, lo mismo que el presidente de la AFA. Creo que corresponde, es algo que nos deja como país mal parado con tanta gloria y sería bueno llevar esto a algo ejemplificativo”, fueron las declaraciones de Garro en Urbana Play que le costaron su salida del Poder Ejecutivo.

Julio Garro en Urbana

Si bien el ahora ex subsecretario de Deportes se desdijo y luego intentó aclarar sus dichos, el presidente Javier Milei lo expuso en la red social X al compartir el mensaje de un usuario que pedía la salida de Garro.

Horas más tarde, la Oficina del Presidente informó que “ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección Argentina Campeona del Mundo y Bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano. Por esta razón, Julio Garro deja de ser Subsecretario de Deportes de la Nación”.

El subsecretario de Deportes aclaró sus dichos y dijo que fueron a "título personal"

Tras el pronunciamiento de la Casa Rosada, Daniel Scioli habló públicamente. En la misma sintonía, señaló que el ex jefe comunal “puso la renuncia a disposición a partir que tomó conciencia de la conmoción que había generado”. “Las cosas tomaron tal dimensión que se analizó en el máximo nivel del Gobierno y se le aceptó la renuncia”, explicó el secretario de Turismo, Deportes y Ambiente.

“Él mismo admite que se equivocó”, agregó Scioli quien responsabilizó al funcionario saliente por “tocar un tema tan sensible como Messi” por lo que genera en la sociedad y porque el propio Presidente “en distintas ocasiones destacó” al número 10.

“El gobierno tiene un principio que es muy claro: no se puede limitar a un deportista lo que diga y lo que haga”, enfatizó en declaraciones a Todo Noticias (TN).

Consultado sobre si hubo alguna razón más de parte del Poder Ejecutivo para echar a Garro, Scioli aclaró que solo “fue este tema”: “Con la experiencia que tengo las cosas las voy evaluando, hablé con Garro y con (Guillermo) Francos, el Gobierno tomó esta decisión y punto”.

A Scioli también le preguntaron por las declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien, en medio de la polémica, tildó a Francia de “país colonialista” y afirmó: “No nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas”. Al respecto, el ex gobernador bonaerense evitó tirar más leña al fuego y se limitó a responder: “Con todos los problemas que tiene la sociedad, viva la libertad y viva la democracia, que cada uno se exprese”.

El mensaje de Julio Garro tras ser echado del Gobierno: “Siempre voy a estar del otro lado de la discriminación”

Luego de su polémica salida de la Subsecretaría de Deportes, Garro se pronunció a través de sus redes sociales. Agradeció “por la confianza” a Milei y a Francos; “por el laburo que llevamos adelante” a Scioli, y a su líder político, Mauricio Macri, “por tenerme siempre en cuenta”.

“Lamento mucho si mi comentario ofendió a alguien, esa nunca fue mi intención, y por ello puse mi renuncia a disposición, aunque siempre voy a estar del otro lado de la discriminación en todas sus formas”, explicó el ex intendente de La Plata.

Tweet de Julio Garro en la red social X

“Gracias a todo el personal de la Subsecretaría, del CeNARD y del Enard por compartir sueños en conjunto. Les envío mis deseos de éxito al Gobierno en este camino de transformación y a todos los deportistas olímpicos y paralímpicos que nos van a representar como atletas ante el mundo en París 2024″, concluyó su publicación en X.

Lilia Lemoine: ¿Cómo le vas a pedir a un héroe nacional que se arrodille y pida perdón?”

La diputada nacional de La Libertad Avanza, de las más apegadas al presidente y el relato libertario, salió al cruce de Julio Garro tras ser expulsado del Gobierno.

“Lo fui viendo por Twitter, no puedo creer que le hayan dicho a Messi que pida disculpas, me pareció desubicado y horrible”, opinó en diálogo con TN. Lemoine cuestionó la “corrección política” del funcionario saliente, la cual “es una mordaza para decir lo que pensamos, lo que sentimos, y la verdad”.

“Cuando alguien hace algo que no es acorde al comportamiento que se espera, se toma la decisión de sacar a esa persona que no está rindiendo y haciendo lo que se espera que haga”, justificó: “¿Cómo le vas a pedir a un héroe nacional que se arrodille y pida perdón?”.

A diferencia de Scioli, la legisladora libertaria dejó entrever que hay otro motivo alrededor de la salida de Garro: “Nunca es una sola cosa”.

Con respecto a la polémica de la Selección Argentina con Francia, si bien aclaró que no escuchó el cántico, expresó que “los argentinos y el fútbol nunca se comportaron muy correctamente”. “Pensar que un argentino va a ser racional opinando sobre el fútbol es una locura”, agregó.

Respaldando los dichos del oficialismo, Lemoine manifestó: “Es cierto que la selección de Francia es íntegramente de color; si bien hay un enorme número de franceses que son de origen africano, es muy llamativo que un país que es occidental y blanco tenga una selección de fútbol que más bien sería de un país africano”. “La inmigración es un tema grave en Francia. Se discute todo el tiempo”, acotó.

Pese al conflicto, espera “que no haya roces” entre Javier Milei y Emmanuel Macron, cuando el mandatario argentino visite en los próximos días Francia. “No puede repetirse lo que pasó con (Pedro) Sánchez en España porque Macron no es Sánchez, además no ha habido ningún tipo de ofensa personal. Son comentarios, nada más. Creo que Macron necesita aliarse con países libertarios, liberales o de derecha porque la va a tener difícil con las elecciones como le fue”, consideró.