Quiso hacer una asistencia y metió un increíble triple de aro a aro sobre la chicharra en la NBA

Kuminga quiso hacer una asistencia y metió uno de los triples más largos de la historia de la NBA

Un lanzamiento desesperado se transformó en historia durante el triunfo de los Atlanta Hawks frente a los Dallas Mavericks. El miércoles por la noche, Jonathan Kuminga protagonizó una jugada que quedará registrada en los archivos de la NBA: convirtió un triple de 74,7 pies (aproximadamente 23 metros) sobre la chicharra, el sexto tiro más largo desde que existen registros detallados en la liga.

Al finalizar el tercer cuarto, Kuminga encontró el balón en el extremo de su campo y buscó conectar un pase largo hacia Jock Landale, quien se encontraba desmarcado cerca del aro rival. La pelota surcó toda la cancha y, ante la sorpresa de jugadores y público, ingresó limpiamente en la canasta justo cuando expiraba el reloj. El gesto de incredulidad de Kuminga, llevándose las manos a la cabeza, reflejó el asombro general. La acción no solo sumó tres puntos al marcador, sino que estableció un nuevo récord para la franquicia de Atlanta, superando el registro anterior de Jason Terry (63 pies en el año 2000).

Este triple accidental aportó un matiz único a la campaña actual de los Hawks, quienes atraviesan su mejor momento en años. La victoria por 135-120 sobre los Mavericks representó la undécima consecutiva, una racha que no se veía en la organización desde la temporada 2014-2015, cuando establecieron la marca de 19 victorias seguidas. Con este resultado, Atlanta ostenta un récord de 38-31, igualando la séptima posición en la Conferencia Este con el Miami Heat y quedando a medio partido del Orlando Magic, equipo que ocupa el último puesto de acceso directo a los playoffs.

La incredulidad de Kuminga tras convertir un triple de aro a aro

La jugada de Kuminga sintetiza un momento de confianza y eficacia para los Hawks. Tras su llegada en la fecha límite de traspasos, el alero africano ha revitalizado su carrera. En los seis partidos que ha disputado con Atlanta, promedia 14,6 puntos, 8 rebotes y 2,6 asistencias, cifras que ya superan su rendimiento previo en los Golden State Warriors. En la noche del miércoles, el basquetbolista aportó 16 puntos y cinco rebotes saliendo desde el banquillo, consolidando su integración en la rotación del entrenador.

La noche tuvo otros protagonistas destacados. CJ McCollum encabezó el goleo de los Hawks con 24 puntos, seguido por Nickeil Alexander-Walker (22) y Dyson Daniels (19), quien encestó 9 de 13 tiros de campo. Jalen Johnson cerró una actuación completa con 17 puntos y 11 rebotes. El equipo de Atlanta dominó el partido desde el inicio, impulsado por los primeros 10 puntos de Onyeka Okongwu, y mantuvo la ventaja durante toda la noche. Al cierre de la primera mitad, el marcador ya mostraba una diferencia de 67-56.

El desempeño de los Mavericks reflejó las dificultades que atraviesa la franquicia en esta etapa de la temporada. Daniel Gafford fue el máximo anotador del equipo visitante con 24 puntos, mientras que P.J. Washington sumó 23 y Cooper Flagg aportó 17. Los errores fueron determinantes: Dallas perdió 18 balones, siete más que Atlanta, lo que facilitó el desarrollo ofensivo de los locales. El equipo texano acumula 11 derrotas en sus últimos 13 encuentros y se aleja de los puestos de postemporada, con un récord de 23-47.

Por su puesto que la jugada no pasó inadvertida y rápidamente se convirtió en viral en las redes sociales. “Jonathan Kuminga desde la zona de 3/4. Parecía un intento de pase. Acabó siendo un increíble triple”, escribió la cuenta oficial de X de la NBA. “Kuminga, ¿qué has hecho?“, añadieron los Atlanta Hawks junto al video del triple del congoleño.

La marca alcanzada por Kuminga trasciende la anécdota: su triple de 74,7 pies es la canasta más lejana anotada por un jugador de los Hawks desde que se implementó el registro jugada a jugada en la NBA y la sexta más larga en la historia reciente de la competición. La reacción de los protagonistas en la pista, desde la sorpresa de Kuminga hasta la cautela de Landale evitando cualquier contacto con el balón, subrayó lo inusual del momento.

El calendario de la NBA se acerca a la recta final de la fase regular y la racha de victorias coloca a Atlanta en una posición privilegiada para disputar el play-in y aspirar a un lugar en los playoffs. El próximo desafío de la franquicia de Georgia será este viernes, cuando enfrenten a los Houston Rockets. Luego chocarán el sábado ante los Golden State Warrios.