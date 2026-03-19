La sorpresiva respuesta de José Chatruc cuando le preguntaron por su relación con Sabrina Rojas

La ironía de José Chatruc cuando le preguntaron por Sabrina Rojas

La difusión de una imagen en la que se ve a Sabrina Rojas y José Chatruc compartiendo una cena en un restaurante de San Isidro avivó rumores sobre un posible romance entre la actriz y el exfutbolista. La foto muestra a ambos sentados juntos en una mesa del local, en una actitud distendida, que no tardó en hacerse viral.

En el ciclo Intrusos, Paula Varela aportó detalles sobre el trasfondo de la relación entre la conductora y el exfutbolista. Según la panelista, ambos forman parte de un grupo de amigos con quienes suelen realizar actividades en conjunto, como jugar al pádel y organizar salidas a comer, y asegura que entre ellos hay buena sintonía.

“Me dicen que a ella le gusta él. Y hace bien, porque fue compañero mío y te lo recomiendo. Sabrina, es muy amoroso el Pepe Chatruc”, apuntó Varela, y agregó una salida que habrían compartido en un festival de cumbia. La panelista consideró que hablar de noviazgo podría ser apresurado, pero dejó abierta la puerta a la posibilidad de un “touch and go”, resaltando que Rojas actualmente “está disponible”, en referencia a la autoproclamada soltería de la ex de Luciano Castro.

Paula Varela dio detalles de la relación que estaría comenzando la modelo (Video: Intrusos-América TV)

El tema llegó al noticiero Arriba América, donde el columnista de deportes Daniel Fava se comunicó con el involucrado para que diera su opinión de la versión que lo ubicó en el centro de la mirada pública. Luego de bromear con el conductor Guillermo Favale y la especialista en espectáculos Sofía Macaggi, Fava puso un mensaje al aire del propio Chatruc para terminar con las especulaciones y poner claridad al asunto. Aunque la jugada no salió como lo habían planeado.

En el audio, Chatruc eligió un tono humorístico y evasivo: “Fava y Favale. Mama, qué chicos traviesos...”, bromeó, y aclaró que el momento lo encontraba “en función de padre”. A la hora de hablar del tema señalado, eligió hacerse el desentendido: “No sé de qué me hablas. No sé qué puedo saber eu de esta situacao", expresó. La cita a una recordada frase en portuñol del técnico argentino Luis Zubeldía en Brasil que se volvió viral terminó por agregarle un tono irónico al asunto, que tuvo su correlato inmediato en el piso.

Favale fue el primero en señalar que Chatruc “se hace el tonto” y subrayó la ambigüedad de la respuesta: “No lo niega”, insistió en alusión al exfutbolista con un largo recorrido en los medios deportivos. Macaggi reforzó esta percepción y remarcó que, aunque la respuesta fue descontracturada, no aportó claridad sobre la naturaleza del vínculo.

Posteriormente, Chatruc habló en la puerta de Radio La Red, donde participa del ciclo de Marcelo Palacios. “Sabri es una amiga, y me había avisado que me iban a inventar un escándalo si íbamos a comer”, expresó en declaraciones a Puro Show. Allí aclaró que él también está soltero, que es padre de tres hijos de dos madres y que estaba bien así, con mucho trabajo.

Sobre Rojas, dijo que “es hermosa” e insistió en que la comida tiene que ver con que son amigos de un grupo grande que capitanea Laura Franco, Panam. “Tenemos una cancha de pádel, hicimos un evento y vinieron todos. Ella (por Sabrina) no juega al pádel pero viene a las comidas”, reveló. Y en el mismo tono ambiguo del programa anterior, si bien desmintió el romance, no cerró la puerta a un futuro con la conductora de Pasó en América: “Ya se van a dar cuenta”, cerró.