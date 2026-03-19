Política

Manuel Passaglia: “El PRO ya eligió a Javier Milei como candidato a Presidente”

En la previa del encuentro partidario de este jueves, el exintendente de San Nicolás cuestionó el rumbo elegido por el partido amarillo en los últimos años

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Este jueves el partido amarillo tendrá un nuevo encuentro para planificar la elección presidencial 2027.

El exintendente de San Nicolás y exaliado del PRO le pegó duro al partido liderado por Mauricio Macri en la previa al encuentro de hoy en Parque Norte, en donde se especula que podría haber definiciones electorales para el 2027.

“El PRO perdió la identidad”, agregó. Passaglia el año pasado había elegido no ser parte del acuerdo PRO LLA y fundó su nuevo espacio HECHOS con el que compitió en las elecciones provinciales.

Manuel Passaglia, actual diputado provincial y ex intendente de San Nicolás, fijó postura sobre sus ex aliados del PRO en el marco del encuentro partidario que realizarán hoy encabezados por Mauricio Macri.

“No hay mucho para decidir, fueron juntos en las últimas elecciones, votaron todas las leyes juntos y muchos de los funcionarios del actual gobierno nacional son del PRO. Está claro que ya eligieron su candidato a Presidente y es Javier Milei”, planteó Passaglia en declaraciones a radio La Red.

A la vez, agregó: “No hay diferencias entre un espacio y otro porque se encargaron de trabajar juntos estos años. El PRO lamentablemente perdió su identidad”.

Passaglia en mayo del año pasado había sido el primero en bajarse del acuerdo entre PRO y LLA de cara a las elecciones. Allí denunció que eso no era un acuerdo sino un “sometimiento” del partido amarillo al violeta.

En ese marco, junto a su hermano Santiago actual Intendente de San Nicolás, decidieron crear un nuevo espacio al que llamaron HECHOS y con el que compitieron en la segunda sección electoral.

Manuel Passaglia encabezó la boleta a diputados logrando ser la única sección que pudo romper la polarización entre La Libertad Avanza y el Kirchnerismo.

“Este es un primer paso de cara a lo que viene. Un espacio que representa un alternativa al gobierno nacional y a los K y que va a constituirse como una opción a nivel provincial”, dijo por entonces Passaglia.

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