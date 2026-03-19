Ciencia

Científicos escoceses desarrollaron un método para transformar plástico PET en productos para la industria farmacéutica

El proceso utiliza catalizadores selectivos y reduce la huella ecológica respecto a los métodos tradicionales. El avance abre nuevas vías para la economía circular y la sostenibilidad industrial

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Investigadores de la Universidad de
Investigadores de la Universidad de St Andrews han desarrollado una reacción catalítica que transforma botellas y textiles de PET en compuestos esenciales para la industria farmacéutica, reduciendo la huella de carbono y cerrando el ciclo del reciclaje químico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de la Universidad de St Andrews en Escocia impulsan una innovación en el reciclaje químico que transforma residuos plásticos en compuestos clave para la fabricación de fármacos. El proyecto, liderado por el doctor Amit Kumar, se desarrolla en la Escuela de Química y busca aprovechar el plástico PET de botellas y textiles para producir una molécula valiosa denominada EHMB. El avance, presentado en la revista científica Angewandte Chemie International Edition, propone una alternativa sostenible y rentable al reciclaje mecánico convencional.

Según los resultados publicados, el equipo emplea un proceso de semi-hidrogenación catalítica para fragmentar las cadenas de polímero PET. El catalizador de rutenio utilizado permite obtener EHMB (4-hidroximetilbenzoato de etilo), intermediario fundamental en la síntesis de medicamentos como Imatinib y ácido tranexámico. Esta reacción se lleva a cabo a temperaturas moderadas y con disolventes de origen biológico, lo que reduce el impacto ambiental y facilita la reutilización de plásticos postconsumo.

El estudio alcanza un número de rotación (TON) superior a 30.000 (treinta mil), un indicador de eficiencia que posiciona al método como viable para aplicaciones industriales de gran escala. El proceso no solo genera precursores farmacéuticos, sino que también facilita la obtención de nuevos poliésteres reciclables, permitiendo cerrar el ciclo de reutilización del material plástico.

Impacto ambiental y sostenibilidad del proceso

El proceso, basado en catalizadores
El proceso, basado en catalizadores selectivos y temperaturas moderadas, permite convertir residuos en intermediarios farmacéuticos y nuevos materiales reciclables, ofreciendo una alternativa rentable y sostenible a la industria global del reciclaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de ciclo de vida realizado por el grupo científico muestra que transformar PET en EHMB reduce la huella de carbono a la mitad en comparación con la síntesis convencional basada en petroquímicos. La generación de residuos por cada kilo de producto disminuye, al igual que el consumo de agua y los niveles de acidificación ambiental.

El sistema implementado por el equipo escocés, en colaboración con la universidad de investigación neerlandesa Universidad Tecnológica de Delft y la farmacéutica alemana Merck KGaA, aprovecha el carbono presente en la tecnosfera, evitando la extracción de nuevos recursos del subsuelo y fortaleciendo la circularidad de la economía plástica. Se demostró que el poliéster PHMB, derivado del EHMB, se comporta de forma similar al PET virgen y puede reciclarse químicamente varias veces sin perder calidad.

Los responsables del estudio indican que este avance contribuye a la transición hacia procesos industriales más limpios y eficientes. La reducción de residuos y emisiones se suma al valor adicional de generar compuestos farmacéuticos y materiales funcionales a partir de desechos plásticos.

Aplicaciones para la industria farmacéutica y nuevos materiales

El método desarrollado en Escocia permite obtener precursores químicos para medicamentos antifibrinolíticos y tratamientos antihipertensivos. La industria farmacéutica, acostumbrada a producir grandes volúmenes de residuos por cada kilo de medicamento, encuentra en esta tecnología una opción rentable y alineada con las metas globales de sostenibilidad.

El avance permite reciclar plásticos
El avance permite reciclar plásticos postconsumo varias veces sin comprometer sus propiedades, ofreciendo a la industria farmacéutica soluciones sostenibles y cerrando el círculo de la economía plástica con bajo impacto ambiental. (Freepik)

El doctor Amit Kumar destaca que muchos procesos de reciclaje químico actuales no son económicamente viables. La transformación del plástico PET en compuestos de mayor valor, debido a su demanda en la síntesis de medicamentos de alta complejidad y materiales especializados, en lugar de reciclarlo únicamente para fabricar nuevas botellas, multiplica el valor comercial y tecnológico de los residuos. Este enfoque de upcycling posiciona al reciclaje químico como una salida atractiva para sectores que buscan reducir costos y cumplir con regulaciones ambientales cada vez más estrictas.

El uso de espectroscopia avanzada permite al grupo controlar la actividad y estabilidad del catalizador, asegurando que la reacción permanezca activa durante periodos prolongados sin pérdida de eficiencia. La posibilidad de polimerizar nuevamente el EHMB y reciclar el material reforzado varias veces cierra el círculo de aprovechamiento y afianza la propuesta de economía circular.

Perspectivas y desafíos para la industria global

La innovación desarrollada en Escocia busca transformar el sector del reciclaje e introducir nuevos estándares en la producción de fármacos y materiales. Este proceso químico disminuye el impacto ambiental, optimiza la gestión de residuos plásticos y diversifica las fuentes de materias primas industriales.

El reto principal reside en escalar la tecnología y adaptarla a las necesidades de diversos sectores productivos, desde la farmacia hasta la agroquímica. El éxito del método dependerá de la cooperación entre universidades, empresas multinacionales y autoridades regulatorias, junto con la inversión en infraestructura y capacitación.

La conversión de residuos plásticos en productos de alto valor representa una oportunidad estratégica para avanzar en sostenibilidad y responsabilidad ambiental global. El trabajo desarrollado por científicos en Escocia constituye una contribución esencial en la lucha contra la contaminación plástica y la creación de soluciones técnicas para la salud y la industria.

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