Cuánto cobra un trabajador de maestranza en marzo 2026

El salario de maestranza en marzo de 2026 incluye un básico actualizado, dos sumas fijas y adicionales según función y antigüedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salario de los trabajadores de maestranza en marzo de 2026 está determinado por la escala salarial vigente del convenio colectivo 130/75, que regula a más de 1,2 millones de empleados del sector mercantil en Argentina. La estructura salarial incluye un básico actualizado, dos sumas fijas no remunerativas y una serie de adicionales que varían según función y antigüedad, todos sujetos a revisión paritaria en función de la inflación y el poder adquisitivo.

El salario neto de un trabajador de maestranza en marzo de 2026 se compone del básico correspondiente a la categoría, más las sumas fijas de $40.000 y $60.000, que serán incorporadas al salario básico en abril. Además, el ingreso mensual puede incrementarse por presentismo (8,33% sobre el básico) y antigüedad (1% del básico por cada año trabajado). Estos conceptos, junto a posibles adicionales específicos, consolidan la estructura de haberes para el sector.

Cuánto cobra un trabajador de maestranza según su categoría en marzo 2026

La escala salarial para marzo de 2026, según la información difundida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, establece que el salario de los empleados de maestranza se compone de varias partes: el sueldo básico, los adicionales por función y antigüedad, y las sumas fijas previamente pactadas en paritarias.

Para la categoría de maestranza, la suma del básico más las sumas fijas alcanza valores que, según lo informado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), rondan los $1.167.268 netos para la categoría inicial, incrementándose en función de la antigüedad y los adicionales por presentismo. El presentismo, que representa un incentivo relevante, suma un 8,33% adicional al ingreso de los trabajadores que cumplen con la asistencia y puntualidad requeridas.

La escala se aplica a todas las regiones del país, salvo en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, donde rige un esquema salarial diferenciado. A partir de abril de 2026, las sumas fijas de $40.000 y $60.000 se incorporarán definitivamente al básico, lo que tendrá un impacto positivo en el cálculo de futuros aumentos, horas extra y aportes jubilatorios.

El acuerdo vigente también contempla adicionales para puestos específicos, como el armado de vidrieras, que suma casi $41.901,88 mensuales, aunque este adicional no aplica directamente a la categoría maestranza, sí muestra la diversidad de conceptos que pueden incrementar el salario de base según la función desempeñada.

Qué pasa con las horas extra

La liquidación de horas extra para el personal de maestranza en marzo y abril de 2026 se ve impactada por la actualización del básico y la absorción de las sumas fijas al salario principal. Según la normativa vigente y el convenio colectivo, las horas extra se pagan con un recargo del 50% para días hábiles y sábados hasta las 13 h, y del 100% para sábados desde las 13 h, domingos y feriados, siempre calculado sobre el salario ordinario.

El cálculo estándar para determinar el valor de la hora extra consiste en dividir el sueldo bruto por 30 días y luego por la jornada diaria de 8 horas. La incorporación de las sumas fijas al básico a partir de abril de 2026 eleva el piso salarial sobre el que se calculan las horas extra, beneficiando especialmente a quienes realizan turnos extendidos o cubren jornadas durante fines de semana y feriados.

Esta modificación, acordada entre la FAECyS y las cámaras empresariales (CAC, CAME y Udeca), responde a una demanda histórica del sector mercantil: unificar los conceptos fijos y garantizar que los beneficios impacten no solo en el salario de bolsillo, sino también en los aportes previsionales y las indemnizaciones.

El presentismo para el personal de maestranza representa un adicional del 8,33% sobre el salario básico, incentivando la puntualidad y asistencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo fue el último acuerdo paritario

El último acuerdo paritario fue firmado en diciembre de 2025 por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, junto con la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación de la Mediana Empresa y la Unión de Entidades Comerciales. En este acuerdo se definió la incorporación de dos sumas no remunerativas, de $60.000 y $40.000, al salario básico a partir de abril de 2026.

Durante enero, febrero y marzo, estos montos se pagaron como sumas aparte, pero su incorporación definitiva al básico eleva el piso salarial y modifica el cálculo de adicionales y horas extra. El acuerdo, que rige hasta el 30 de abril de 2026, establece una instancia de revisión en marzo para evaluar el impacto de la inflación y garantizar que el poder adquisitivo de los trabajadores no quede rezagado respecto al índice de precios al consumidor.

El proceso de revisión salarial incluye la participación directa de representantes sindicales y empresariales, quienes analizan los indicadores económicos y acuerdan los ajustes necesarios para mantener la capacidad de compra de los trabajadores del sector. Esta dinámica, alineada con los lineamientos del Ministerio de Trabajo, asegura transparencia y equidad en la liquidación de haberes.

La actualización de las sumas fijas y su absorción al básico responden a la necesidad de mantener salarios acordes al costo de vida y consolidan el compromiso paritario de proteger los ingresos frente a la inflación. Así, el salario de un trabajador de maestranza en marzo de 2026 refleja tanto la estructura básica como la respuesta del sector a las variables económicas actuales.