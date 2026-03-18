Política

El Senado debatirá hoy la continuidad del juez Carlos Mahiques y la designación de Crexell como embajadora

El oficialismo propone extender 5 años más en el cargo al magistrado y designar a la ex senadora que fue clave para aprobar las ley bases. También tratarán pliegos militares

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votación reforma laboral (Charly
votación reforma laboral (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

El Senado de la Nación inaugurará hoy el período de sesiones ordinarias. A partir de las 14, los legisladores tendrán la primera sesión del año dentro del período regular del Congreso y lo harán con temas que, en principio, no generan demasiadas controversias, pero que la oposición no dejará pasar para criticar al oficialismo.

La sesión buscará aprobar el ingreso de los pliegos de ascensos militares y de embajadores para que sean tratados por la Comisión de Acuerdos, espacio que por ahora espera que el peronismo envíe los nombres de los legisladores que representarán al bloque.

El encuentro es para aprobar la entrada formal de una buena cantidad de pliegos de las Fuerzas Armadas que deberán ser analizados en la Comisión de Acuerdos. El detalle es que, en esta ocasión, el oficialismo ya anunció que no se pedirá informes al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), como se hacía regularmente. La entidad suele preparar informes relacionados al accionar o los parentescos de los militares propuestos para los ascensos con la represión de la última dictadura militar.

Pero en la sesión, en la que solo se vota el ingreso de los pliegos, habrá dos que pueden elevar el tono de la discusión.

El primero es el del padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques. El único pliego judicial que se ingresará es el de Carlos “Coco” Mahiques, el juez que en noviembre cumplirá 75 años, la edad jubilatoria en el mundo judicial. El funcionario actualmente reviste en la Cámara de Casación Penal y lo que se propone —a pedido del juez y del Ejecutivo— es que continúe por cinco años más, hasta que cumpla los 80 años.

Lucila Crexell
Lucila Crexell

Lo que es seguro que generará un debate, y que puede ser que la oposición encarnada en el bloque Justicialista se oponga, es otro de los pliegos que se votará para que ingrese.

Se ingresarán varios pliegos de diplomáticos y, en esta tanda, se tratará el de la exsenadora por Neuquén, Lucila Crexell, que aseguran está propuesta para ocupar la embajada argentina en Canadá.

El pasado viernes, la Cancillería envió el pliego de la exsenadora neuquina, que está en la mira de los legisladores del peronismo, ya que entienden que esta designación es el cumplimiento de una promesa de la Casa Rosada a la exlegisladora, que asumió en diciembre de 2019 por la lista de Juntos por el Cambio en Neuquén.

Durante el debate de la Ley Bases, Crexell se había mostrado crítica del texto que impulsaba el recién asumido gobierno libertario, asegurando que no estaba en condiciones de acompañarlo. Hasta la mañana en la que se iba a debatir en el recinto el proyecto de ley, la en ese momento senadora aseguraba que no lo iba a acompañar. Sin embargo, cuando llegó el momento de apretar el botón verde o rojo, la patagónica apretó el verde, generando un empate en 36 votos a favor y 36 votos en contra, lo que habilitó a que la vicepresidenta de la Nación, en su rol de titular de la Cámara, Victoria Villarruel, definiera con su voto y se aprobara finalmente la Ley Bases.

Por esos días, en los pasillos de la Cámara Alta se señalaba que el cambio de actitud y el posterior acompañamiento de parte de Crexell el gobierno lo iba a agradecer enviándola como embajadora en la dependencia frente a la Unesco en la ciudad de París, Francia.

Finalmente, si se aprueba, el destino de la exsenadora no será París, sino que la neuquina tendrá como destino la embajada argentina en la ciudad de Ottawa, Canadá, donde el idioma oficial es el inglés, pero también el francés.

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