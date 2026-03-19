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Rumores de la participación argentina en Medio Oriente: el país “no puede desplegar fuerzas”, advirtió Serbin Pont

El analista internacional explicó que la Argentina no cuenta con capacidades militares ni logísticas para intervenir en el conflicto, en medio de versiones sobre un posible involucramiento tras los ataques de Irán a infraestructuras energéticas en la región

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Analistas debaten la escalada de ataques de Irán contra instalaciones de petróleo y gas en Medio Oriente. Se discute el impacto económico global y la polémica postura del gobierno argentino, que ratifica su alineamiento total con Estados Unidos e Israel, abriendo la pregunta sobre una posible participación en el conflicto.

La serie de ataques coordinados por Irán sobre infraestructuras energéticas en Oriente Medio elevó la tensión regional y provocó inquietud a nivel internacional. Los bombardeos afectaron refinerías en Arabia Saudita y campos de gas en Qatar, alterando el flujo de petróleo y gas en el mercado mundial. En paralelo, surgieron rumores sobre la posible participación de Argentina en operaciones militares, lo que generó debate dentro del país.

Andrei Serbin Pont, analista internacional, detalló en Infobae Al Mediodía el impacto de los recientes ataques y puso foco en las limitaciones de Argentina ante una posible participación en el conflicto. El especialista sostuvo que los ataques de Irán afectaron la producción energética y el comercio global.

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“Ahora se están pausando las operaciones de ese puerto. Hoy ese barril de petróleo que a la mañana había aumentado significativamente, ahora se está estabilizando cerca de los 105 dólares”, explicó. “Se atacó una instalación en Baréin, específicamente en Ras Laffan, donde se produce prácticamente el 20% del gas natural licuado a nivel global y se estipula que los daños afectarían un 17% de la producción de Qatar”, agregó.

Andrei Serbin Pont
Andrei Serbin Pont

Posición internacional y tensiones diplomáticas

Serbin Pont analizó el rol de otros países y la respuesta internacional. “Varios países de la región, junto con Egipto y Turquía, sacaron un comunicado con críticas muy duras hacia Irán. Algunos ya han estado lanzando operaciones militares limitadas sobre territorio iraní en respuesta a estos ataques”, sostuvo. “Esto promete seguir escalando a medida que se sumen más actores al conflicto”, afirmó.

Al mismo tiempo, habló sobre los rumores de una posible participación argentina. “No hay medios militares en Argentina que puedan ser desplegados a Medio Oriente". Asimismo comparó la situación actual con la participación argentina en la operación Escudo del Golfo en 1991. “Cuarenta años después estamos en peores condiciones”, afirmó.

Y agregó: “Durante los últimos veinte años pasamos de tener una Armada con capacidad misilística a tener una con capacidad de tubo. Ahora de casualidad podemos disparar los cañones como se hacía hace setenta años”.

El analista señaló que los rumores sobre el envío de buques argentinos surgen por declaraciones de parlamentarios estadounidenses y por menciones a la situación de las Islas Malvinas. “No existe esa capacidad. La Armada no está en condiciones de operar en ningún teatro de operaciones convencional moderno. Incluso sostenerlo logísticamente sería un desafío”, sostuvo.

Teherán amaneció este domingo envuelta
Teherán amaneció este domingo envuelta en una nube tóxica mezcla de lluvia y humo de los ataques contra cuatro instalaciones petroleras en la capital y zonas cercanas. EFE/Jaime León

Serbin Pont destacó que las respuestas oficiales argentinas buscan mantener una postura protocolar. “No hay una capacidad militar en Argentina para poder desplegar a Medio Oriente. Me parece que es discursivo, justamente porque no hay una capacidad real”, afirmó. “La alternativa hubiese sido decir: ‘No tenemos Fuerzas Armadas por culpa del kirchnerismo y por eso no podemos salir’, o mantener la salida protocolar”.

Impacto futuro y dinámica global

El analista internacional adviertió que el conflicto puede extenderse en el tiempo. “Es un conflicto que tiene para más. El impacto va a tardar en retroceder. El ataque a las refinerías de gas de Catar puede requerir cuatro a cinco años para que vuelva la capacidad previa”, afirmó.

Serbin Pont diferenció la situación energética de Estados Unidos de la de Europa y Asia. “Estados Unidos comercializa su petróleo diez a quince dólares por debajo del mercado internacional. Tiene un exceso de capacidad de procesamiento, producción y stock, lo que le permite subsanar su situación interna y la de sus aliados de manera diferente a la de los países europeos o asiáticos”, detalló.

“La dinámica de mercado no está tan basada en el precio del petróleo en sí, sino en el acceso al mismo. Lo complicado hoy es el acceso”, concluyó.

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