En la previa a la cumbre del PRO, Laura Alonso adelantó: “Mauricio Macri es el mejor candidato a presidente”

Laura Alonso adelantó: “Mauricio Macri es el mejor candidato a presidente”

Laura Alonso, legisladora porteña del PRO y ex titular de la Oficina Anticorrupción, afirmó que Mauricio Macri es el dirigente más competitivo que tiene el PRO para las elecciones presidenciales de 2027, en la previa de la cumbre en Parque Norte.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Alonso ratificó su respaldo a la candidatura de Macri y explicó: “Para mí y para muchos dentro del PRO, debe haber un candidato a presidente del PRO y a mí me encantaría, y a muchos más, que sea Mauricio Macri”.

La legisladora detalló: “Nosotros creemos, muchos dentro del PRO, que es el mejor candidato que tenemos para presidir la Argentina, es un líder con experiencia, que se retiró de la presidencia con 41% de los votos y que toda esa experiencia acumulada lo convierte en el más competitivo de todos los dirigentes que tenemos”.

Frente a la pregunta sobre si el ex presidente está dispuesto a postularse, admitió: “No me consta, pero bueno, esto es política, ¿no? Hoy le puedo preguntar tranquilamente”. Confirmó además que Macri será el principal orador en Parque Norte y subrayó la relevancia del encuentro: “El PRO es la hora del PRO y es un buen momento, porque para preparar un partido político con candidatos en todos los municipios, candidatos a gobernadores y un candidato presidencial, hay que trabajar muchísimo”.

Mauricio Macri será el principal orador de la cumbre del PRO

Alonso destacó la magnitud de la convención en Parque Norte: “Vienen dirigentes de todo el país. Prepararnos, mostrar que el PRO tiene capacidad para competir en el 2027 a lo largo y a lo ancho del país, con candidatos, con equipos y con planes de gobierno que vamos a trabajar durante todo el año para preparar”. La expectativa por el evento superó las previsiones iniciales: “Hubo que ampliar el salón donde se va a realizar el evento, porque de verdad la demanda y el interés por venir a escuchar a Mauricio y también reencontrarnos entre dirigentes del PRO de todo el país ha sido muy alto”.

Consultada por el vínculo actual entre el PRO y La Libertad Avanza, Alonso sostuvo: “Para mí es un muy buen vínculo, por supuesto, con diferencias, porque somos partidos políticos distintos. ¿Compartimos el rumbo macroeconómico que tomó el país? Sí. Ahora, también vemos, y lo vemos en la ciudad de Buenos Aires que gobernamos, que hay problemas en la economía cotidiana de la gente, de los hogares y de los comercios”. Mencionó medidas locales para estimular el consumo y la actividad comercial, como “Corrientes 24 horas los fines de semana”.

Consultada sobre las críticas de Horacio Rodríguez Larreta a la gestión porteña, Alonso fue directa: “Me impresiona. Alguien que estuvo dieciséis años en la ciudad de Buenos Aires y que el último año y medio de su segunda gestión la descuidó. La descuidó por una candidatura presidencial”. Para la legisladora, la ciudad “sufre efectos de la pandemia todavía”, pero destacó que se están corrigiendo problemas de orden y seguridad: “Logramos bajar, te diría que el noventa y cinco por ciento de la venta ilegal de manteros en la ciudad de Buenos Aires”.

Horacio Rodríguez Larreta lanzó su candidatura presidencial y denunció que la ciudad "está sucia"

Alonso también defendió las políticas actuales frente a las críticas sobre limpieza urbana: “La ciudad tiene el desafío en determinados sectores donde hay altísima circulación de gente, de mejorar su servicio de recolección de limpieza. Nosotros tenemos toda la información y sabemos cuáles son los puntos críticos”.

Respecto a los cruces públicos por iniciativas como los créditos hipotecarios en la ciudad, Alonso consideró: “Eso es la política. Pero segundo, y lo más importante, es que es el paso fundamental que hay que dar en la ciudad, porque la mitad de las personas que tienen entre treinta y cuarenta y cuatro años que viven en la ciudad de Buenos Aires alquilan”. Subrayó la necesidad de políticas que permitan el acceso a la vivienda y el rol del gobierno porteño en mejorar las condiciones para transformarse en propietarios.

La legisladora también defendió la gestión de Jorge Macri en materia de seguridad y orden público: “Logramos bajar, te diría que el noventa y cinco por ciento de la venta ilegal de manteros en la ciudad de Buenos Aires”. Relacionó la disminución de manteros con la baja de delitos en barrios como Once y Flores y remarcó la inversión en seguridad durante el último año.

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