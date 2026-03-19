Jacques Lacan y su refundación del psicoanálisis: el lenguaje como eje de la identidad moderna

Jacques Lacan revolucionó el psicoanálisis al integrar la lingüística estructural a la teoría freudiana (Foto: Grosby)

Jacques Lacan cimentó su posición como figura influyente del pensamiento francés al reformular la teoría freudiana a partir de la lingüística estructural, ampliando así el alcance del psicoanálisis más allá del ámbito médico e insertándolo en el debate cultural y filosófico de Francia durante la segunda mitad del siglo XX. Su trayectoria lo consolidó no solo como un comentarista de la obra de Sigmund Freud, sino también como un protagonista central en la reinterpretación contemporánea del inconsciente y el lenguaje, fenómeno que cobró visibilidad a partir de sus seminarios en la Universidad de París y la publicación de écrits en 1966.

La decisión de Lacan de disolver la Escuela Freudiana de París en 1980, argumentando que la organización “no podía adherirse con suficiente rigor a los principios freudianos”, marcó un hito inesperado en el cierre de su carrera intelectual. Este acto subrayó su postura intransigente respecto a la fidelidad teórica, y se produjo después de casi dos décadas al frente de la institución que él mismo había fundado en 1964.

El propio Lacan fue conocido por aplicar en su consultorio métodos considerados “excéntricos”: una práctica que ilustra su deseo de distanciarse de los protocolos convencionales. Su principal innovación consistió en postular que el lenguaje estructuraba el inconsciente, asimilando conceptos de la lingüística y la poética hacia el corazón de la teoría psicoanalítica. Esta visión lo posicionó como uno de los interlocutores clave de la llamada “nueva izquierda intelectual” y como referente obligatorio para disciplinas como la filosofía, la crítica literaria y la teoría social, según los análisis reunidos posteriormente en écrits.

Sigmund Freud desarrolló la técnica de asociación libre tras observar mejoras en pacientes neuróticos bajo hipnosis en el siglo XIX (Foto: Wikimedia)

Lacan y la herencia freudiana

El desarrollo del psicoanálisis en Francia a partir de los años 1930 se debió, en parte, al impulso de Lacan por introducir la obra de Freud, acompañando a una generación de psiquiatras y médicos interesados en la “psicología profunda”. Sus primeras incursiones académicas se produjeron tras obtener el título de medicina en 1932; fue entonces cuando comenzó a ejercer como psiquiatra y psicoanalista en París.

El método central que Freud fundó —el psicoanálisis— había tenido sus raíces en las observaciones clínicas llevadas a cabo junto al médico Josef Breuer a fines del siglo XIX. Freud observó que, bajo hipnosis, los pacientes neuróticos presentaban mejoría cuando manifestaban el origen de sus conflictos inconscientes.

Pronto, Freud identificó que la mayoría de los pacientes podían hablar libremente sin necesidad de hipnosis, lo que lo condujo a desarrollar la técnica de la asociación libre: se animaba al paciente a verbalizar cualquier pensamiento, sin filtros ni juicios. De este modo, las ideas y recuerdos más dolorosos, a menudo relacionados con experiencias sexuales reprimidas, emergían a la superficie, configurando el centro de la teoría freudiana sobre la represión y la ansiedad.

Freud postuló que la energía asociada a la sexualidad, o libido, cuando se reprimía, se manifestaba en síntomas neuróticos, y extendió la noción de ansiedad hacia sentimientos como el miedo, la culpa y el temor a la soledad, producto tanto de impulsos de hostilidad como de la dependencia emocional.

El procedimiento freudiano de asociación libre derivó en una estructura de la personalidad tripartita: el ello (sustrato inconsciente de impulsos vitales), el yo (gestor de la realidad externa e interna) y el superyó (instancia crítica heredada de valores éticos y sociales). La interacción conflictiva de estas tres instancias conduce a la formación de la ansiedad y a la instauración de mecanismos de defensa psicológicos, que pueden volverse patológicos si impiden la adaptación social.

El método excéntrico de Lacan en el consultorio ejemplificó su ruptura con los protocolos tradicionales del psicoanálisis en Francia (Foto: Grosby)

Fundamentos de la terapia psicoanalítica

Freud identificó que el vínculo emocional del paciente con el terapeuta era un fenómeno de transferencia: los sentimientos experimentados en la infancia hacia padres u otras figuras quedaban proyectados inconscientemente sobre el analista. Este proceso, a menudo intenso y complejo, limitaba la capacidad de asociaciones libres del paciente. El análisis sistemático de la transferencia y de las resistencias emergentes —manifestadas como obstáculos al avance terapéutico— constituía, según Freud, el núcleo de la propia práctica psicoanalítica.

Lacan, a partir de su relectura de Freud, subrayó la dimensión lingüística de estos episodios transferenciales: para él, el inconsciente “está estructurado como un lenguaje”, y la interpretación psicoanalítica debía poner en el centro no solo los contenidos reprimidos, sino las formas mismas de la expresión, los equívocos y los deslices lingüísticos.

La influencia de Lacan se expandió en el paisaje intelectual de los años setenta, desplazando el psicoanálisis del consultorio a la plaza pública y a la vida cultural francesa. Su muerte en 1981 marcó el cierre de un ciclo que, sin embargo, había modificado de forma perdurable la comprensión moderna del sujeto, el deseo y el lenguaje.