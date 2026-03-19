Los 900 goles de Messi: la infografía que detalla cada una de las anotaciones en sus equipos y con qué parte del cuerpo convirtió

Los 900 goles de Lionel Messi (Infobae)

Lionel Messi alcanzó el gol 900 de su carrera profesional en el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions frente a Nashville SC tras ejecutar un zurdazo que abrió el marcador y consolidó un nuevo récord en el fútbol para el astro rosarino. Este hito convierte al capitán de la selección argentina en el jugador que más rápido y más joven en lograr esta cifra, superando el registro impuesto por Cristiano Ronaldo.

El histórico número 10 llegó a los 900 goles a los 38 años y 268 días de edad, tras disputar 1.142 partidos en distintos equipos y selecciones. Gracias a este tanto, esta marca supera la lograda por el delantero luso, quien alcanzó el mismo número de goles con 39 años y 213 días y recién luego de 1.236 encuentros.

Para hacer una radiografía de los 900 goles de Messi desde su debut, también hay que destacar que la Pulga brindó 407 asistencias, un número sorprendente. Las estadísticas marcan que Leo logró sus mejores números en Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), pero que también fue influyente en cada uno de los otros clubes donde militó: en Paris Saint Germain sumó 32 tantos y 34 pases gol en 75 duelo, y desde su llegada al Inter Miami, en el que su impacto fue inmediato, marcó 81 goles y dio 43 asistencias en 93 cotejos. Con Argentina, sus datos marcan su preponderancia histórica: 115 conquistas y 61 pases para convertir en 196 presentaciones con la Albiceleste.

Los 900 goles de Messi en sus clubes (Infobae)

En el desglose de sus gritos de gol, 112 fueron de penal y 70 de tiro libre. Además, 612 fueron dentro del área y 106 disparos desde fuera. En el análisis detallado, Messi anotó 756 con su zurda mágica y 110 con el pie derecho. Del resto, convirtió 30 de cabeza y cuatro con alguna otra parte del cuerpo. De esas, tal vez la anotación más recordada es en la final del Mundial de Clubes 2009 frente al Estudiantes de La Plata de Alejandro Sabella.

En términos totales, la mejor temporada de su carrera fue la de 2012 cuando convirtió 91 goles entre Barca y selección. Una marca alejada de los números actuales entre los mejores anotadores del planeta. Asimismo, registró 52 hat-tricks y, en dos ocasiones, logró marcar cinco goles en un solo partido: ante Estonia en un amistoso con el seleccionado (5-0, 2022) y Bayer Leverkusen (7-1, Champions League 2012) en el equipo culé.

Durante la temporada pasada, Messi anotó 46 goles en 54 partidos, divididos entre la selección argentina y el Inter Miami, cifra que superó a varias de sus campañas con el Barcelona. En este contexto, sólo fue superado en 2025 por Kylian Mbappé (59 goles), Harry Kane (54) y Erling Haaland (51), lo que coloca al jugador argentino entre los goleadores más destacados de las principales ligas.

Los 900 goles de Messi con sus partes del cuerpo (Infobae)

En la MLS, fue el máximo goleador de la temporada regular, con 29 tantos y 19 asistencias en 28 juegos, 26 de ellos como titular. Sacó una diferencia de cinco goles sobre Denis Bouanga (24 en 31 partidos) y empató en asistencias con Anders Dreyer (19 en 34 juegos).

La influencia de Messi en la temporada actual se refleja en partidos como el doblete frente a Orlando City en el Clásico del Sol y su gol ante DC United en Washington, partido previo a lo que fue su visita a la Casa Blanca para ver a Donald Trump con el resto del equipo. En cifras, el argentino acumula 48 títulos: 35 con Barcelona, 3 con Paris Saint Germain, 6 con la selección argentina y 3 con Inter Miami, entre las que se destaca la conquista de la MLS Cup 2025, el primer título de liga para Las Garzas en su historia en el fútbol de los EEUU.

Cada centenar de goles de Messi tiene una fecha: desde el 100 frente al Dinamo de Kiev en 2009 hasta el 900 contra el Nashville SC, 16 años más tarde, su registro revela temporadas excepcionales como 2012 (91 goles), 2010 (60), 2011 (59), 2016 (59), y 2014 (58), algo que revela una consistencia en el rendimiento del astro en sus 23 temporadas como profesional.

Actualmente, tanto Messi como Cristiano Ronaldo buscan alcanzar el umbral de los 1.000 goles. En esa carrera, el portugués lleva la ventaja: suma 956 goles en 1.312 partidos entre su actual equipo, el Al Nassr (112), la selección de Portugal (143), Manchester United (145), Juventus (101), Real Madrid (450) y Sporting Lisboa (5). El margen entre ambos se sitúa en 56 goles, aunque el portugués tuvo que jugar 171 partidos más para llegar a esa cifra.

*El gol 900 de Messi

Infografías: Marcelo Regalado