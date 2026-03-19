Las preguntas de Senegal luego de que le quitaran el título de la Copa Africana de Naciones: ¿Deberá devolver el trofeo y el dinero del premio?

Sadio Mané alza el trofeo al celebrar con sus compañeros tras la consagración de Senegal como campeones de la Copa Africana de Naciones tras la victoria en la final ante Marruecos, el domingo 18 de enero de 2026, en Rabat (AP Foto/Youssef Loulidi)

Tras el escándalo que sacudió al deporte luego de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidiera proclamar como campeón de la Copa Africana de Naciones a Marruecos y anular el triunfo de la selección de Senegal por “incomparecencia” (abandono del campo de juego) durante la final disputada el pasado 18 de enero en Rabat, la federación senegalesa anunció que recurrirá al TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) para apelar la decisión. Pero aún hay algunas preguntas por resolver, como por ejemplo qué pasará con el trofeo, las medallas y todos los premios obtenidos.

En primer lugar, el secretario general de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), Abdoulaye Seydou Sow, fijó su postura y dijo que no devolverá la copa que ganaron los Leones de la Teranga por 1-0. “Esto es una farsa; esta decisión no tiene fundamento alguno. Carece de base legal. El presidente de la federación consultará con los abogados; nos pondremos en contacto con las autoridades competentes y, posteriormente, acudiremos al Tribunal de Arbitraje Deportivo, que emitirá la decisión final", expresó en declaraciones al RTS.

“No daremos marcha atrás. El pueblo senegalés no debe tener ninguna duda. La verdad está del lado de Senegal, la ley está del lado de Senegal. La copa no saldrá del país”, amplió el directivo. Cabe recordar que a pocos minutos del final del partido, Marruecos recibió un penal que pudo haberle dado la copa. Al considerar injusta la decisión del árbitro, los jugadores de Senegal se retiraron del campo por 15 minutos y luego retornaron a terminar el partido, que ganaron 1-0 en tiempo extra. El tribunal de la CAF determinó el martes que el título le correspondía a los marroquíes con un resultado de 3-0.

Abdoulaye Fall, presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), durante una conferencia de prensa en Dakar, donde afirmaron que recurrirán al TAS (REUTERS/Ngouda Dione)

Por otra parte, el ex presidente de la FSF, Augustin Senghor, citó el artículo 5.2 de las reglas de juego de la International Football Association Board: “Las decisiones del árbitro sobre los hechos relacionados con el juego son definitivas, incluyendo la validación de un gol y el resultado del partido”.

En cuanto a las medallas de campeón, algunos jugadores de Senegal reaccionaron en sus redes sociales acerca de la posibilidad de que deban devolverlas tras el fallo. “Vengan a buscarlas. ¡Son increíbles! Esto no es IA, es real", escribió en Instagram el defensor del Lyon Moussa Niakhate. Yehvann Diouf, por su parte, añadió: “A los ojos del mundo entero” y una fotografía de los festejos por la obtención del título.

“Títulos, trofeos, medallas… todo eso es pasajero. Lo que de verdad importa es que cada aficionado pueda regresar a casa con su familia. El pueblo senegalés ha demostrado su verdadero carácter: digno en la victoria, digno en la adversidad. Sabemos lo que vivimos esa noche en Rabat, y nadie nos lo podrá quitar“, sostuvo Idrissa Gana Gueye.

El posteo de Moussa Niakhate tras la decisión de la CAF en revocar el título de Senegal en la Copa Africana de Naciones (Instagram)

Otra de las dudas que planteó The Athletic acerca de cómo será el día después del fallo en favor de Marruecos tiene que ver con el premio económico de 10 millones de dólares que recibirá Senegal por el título en la Copa Africana de Naciones. Esto podría quedar en suspenso hasta el fallo del TAS y, según publicó el citado medio, la CAF no respondió al respecto.

El punto más controversial de esta historia podría ser qué puede pasar con los terrenos que cada jugador de la selección senegalesa obtuvo como premio de parte del gobierno nacional. Además de la parcela, los futbolistas campeones recibieron una bonificación de 134.000 dólares. Al ser una medida tomada por el estado, se deduce que no estaría afectada a la decisión reciente de la CAF.

Como complemento, la primera dama de Senegal, Marie Faye, firmó un comunicado en el que rechaza categóricamente la resolución adoptada, señalando que la CAF “socava seriamente su propia credibilidad, así como la legítima confianza que los pueblos africanos depositan en sus instituciones deportivas continentales”. El gobierno exige además una investigación internacional independiente sobre las “acusaciones de corrupción en los órganos rectores de la CAF” y afirma que recurrirá “a todas las vías legales pertinentes, incluso ante los tribunales internacionales correspondientes, para garantizar que se haga justicia y que se restablezca la primacía de los resultados deportivos”.

Por último, quedaría resolver el tema de los apostadores de la final de la Copa Africana de Naciones. De acuerdo con la publicación de The Athletic, varias casas de apuestas modificaron sus políticas de pago tras un cambio en el resultado que benefició a Marruecos en el mercado de ganador absoluto. Hubo al menos tres empresas que abonaron los premios a quienes apostaron por Marruecos tras el nuevo resultado. Otras han mantenido sus políticas vigentes y no reconocieron el resultado del fallo de la CAF.