El día que María Becerra estalló de furia contra Emilia Mernes: la actitud que habría desatado la pelea

En un vivo de Tik Tok, la hermana de María Becerra contó el mal momento que vivió en un boliche (Tik Tok)

Desde hace meses, el rumor de un conflicto entre María Becerra y Emilia Mernes viene creciendo en la trastienda del pop argentino. Ambas, referentes absolutas de la música urbana local, han sido el foco de especulaciones, gestos y silencios que sus fanáticos leen y analizan al detalle en cada aparición pública, entrevista o interacción en redes. Y, en las últimas horas, el enfrentamiento escaló cuando Ailín Becerra, hermana de María, rompió el silencio en un vivo de TikTok y relató un episodio que muchos interpretaron como una confirmación de las tensiones con Emilia.

En su transmisión, Ailín contó que había sido echada del sector VIP de un boliche por un patovica y, aunque evitó dar nombres propios, las insinuaciones y los detalles fueron claros para quienes siguen de cerca la movida de la música urbana. “Nos vino a sacar un patova. Y mi amiga me dijo: ‘Fue tal, porque la vi hablando con los patovas’. Me dijo: ‘Yo la vi que estaba hablando’. ‘Y fue ella. Estoy segura que fue ella’”, relató Ailín, entre risas y bronca contenida ante sus seguidores. Según su versión, todo ocurrió en una “fiesta privada” donde un grupo de seguridad se acercó a pedirle que se retirara del área exclusiva. “Era como justo, no puede existir esa casualidad de que se pongan ahí a charlar con el patova y que después el patova venga y me diga: ‘Nenita, acá no podés estar. Esto es una fiesta privada, y vos no sos bienvenida’”, sumó la joven, dejando entrever que la responsable de su salida habría sido una figura reconocida del ambiente, a quien muchos identificaron como Mernes.

Durante el vivo, Ailín admitió que no tenía intenciones de ventilar el tema, pero que el enojo la llevó a hablar después de más de un año de guardar silencio. “Tenía una bronca que dije… me buscaron la charla y, bueno, yo largué el veneno que tenía hace un año o más que lo cargaba, y dije: ‘Bueno, lo voy a decir’”, reconoció, abriendo la puerta a la interpretación inmediata de sus seguidores, que no tardaron en viralizar el fragmento y sumar teoría tras teoría sobre el trasfondo de la pelea.

Ailín Becerra había contado que una persona la echó de un boliche y las redes señalaron a Mernes (Instagram)

La transmisión de Ailín se volvió viral en redes sociales, generando todo tipo de reacciones y alimentando el debate sobre la supuesta interna entre las dos cantantes. Aunque la joven nunca mencionó a Emilia por su nombre, fue Yanina Latorre quien, en la última emisión de SQP (América), le puso nombre y apellido al conflicto. “La manda a echar del bar a la hermana de María Becerra”, aseguró la panelista, luego de chequear la versión con fuentes del ambiente musical. “Esto enloquece a María”, sentenció Latorre, usando la jerga que circula entre los fans y el entorno de las artistas.

“Ella entra con 40 personas y ¿quién está en el bar? La hermana de María Becerra. La hace echar a la piba”, agregó Latorre, haciendo hincapié en que esta actitud habría marcado un antes y un después en el vínculo entre las dos cantantes.

En pleno programa, Yanina Latorre contó que Emilia Mernes mandó a echar a Ailín Becerra de un boliche (SQP – América)

El episodio se suma a una seguidilla de señales de distanciamiento que, para muchos, confirman el quiebre entre María Becerra y Emilia Mernes. En febrero pasado, La Nena de Argentina fue la primera en mover ficha y dejó de seguir a Emilia en redes sociales, acompañando el unfollow con un mensaje cifrado que los fanáticos leyeron como el cierre definitivo de la relación. El gesto se interpretó como un nuevo capítulo en la interna de “Los del Espacio”, el colectivo que alguna vez unió a los mayores exponentes de la música urbana local.

Las huellas del distanciamiento no son nuevas. Uno de los hechos clave fue la ausencia total de “Los del Espacio” en los históricos shows que Becerra realizó en River Plate a comienzos de 2025. Los rumores sobre la salida de la cantante del grupo comenzaron a circular en noviembre de 2024, y poco después se filtró una imagen de un chat colectivo en el que la cantante ya no estaba incluida, reforzando la idea de fracturas internas y cambios de dinámica entre los artistas. Aunque ninguna de las partes involucradas hizo declaraciones oficiales, la percepción de quiebres en el equipo se instaló con fuerza en el ambiente y continúa generando especulaciones en cada aparición pública y movimiento en redes.

Por ahora, ni María ni Emilia han aclarado la situación ni dado explicaciones directas, pero la interna ya es tema central en la agenda del espectáculo. Los fanáticos siguen cada detalle, los programas de chimentos atizan el fuego y el pop argentino vive una nueva temporada de rumores, alianzas y desencuentros que, lejos de apagarse, prometen nuevos capítulos y más sorpresas en los próximos días.