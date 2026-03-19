¿Te gustan las flores? El romántico viaje de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras a Ámsterdam entre paseos y tulipanes

La pareja se encuentra disfrutando de las calles de Amsterdam más enamorados que nunca (Video: Instagram)

El viaje de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras por Ámsterdam se convirtió en una postal cotidiana para sus seguidores, que pudieron acompañar cada momento a través de las redes sociales. La pareja, que eligió la ciudad neerlandesa para disfrutar de una mini luna de miel, compartió detalles de su recorrido y su rutina turística, sumando imágenes de paisajes urbanos, museos y senderos floridos.

En su primera jornada, Ivana mostró a Darío en actitud relajada dentro del Museo Van Gogh, revisando con atención los catálogos y recuerdos de la tienda del recinto. Allí, la diseñadora bromeó sobre los objetos que eligió para su madre, destacando la conexión familiar que suele acompañar a este tipo de viajes. El museo, uno de los puntos más emblemáticos de Ámsterdam, exhibe la obra y la vida de Vincent van Gogh, y suele ser una parada obligada para quienes desean conocer la faceta más artística de la capital neerlandesa.

Por la noche, la pareja se retrató en un bar panorámico situado en uno de los pisos altos del World Trade Center Amsterdam. Las luces de la ciudad y las estanterías repletas de botellas conformaron el fondo de una escena íntima, en la que Darío se dejó ver sentado frente a la ventana, acompañado por la luz cálida de las velas. El reflejo de los edificios y la vista nocturna reforzaron el clima especial de la escapada, que se planteó como un tiempo de disfrute a solas en medio de la agenda habitual.

Los canales de Ámsterdam fueron el escenario para las románticas fotos de la pareja

Ivana apostó por un look comfy y relajado para recorrer la ciudad

El recorrido continuó por los canales y puentes del centro, donde la pareja posó abrazada ante los árboles cubiertos de luces. En una de las postales nocturnas, ambos aparecen con la ciudad iluminada de fondo, vestidos con abrigos y ropa informal, transmitiendo la atmósfera relajada de la estadía. El entorno destaca por las fachadas tradicionales, los escaparates de las galerías y el reflejo de las luces sobre el agua, elementos típicos de Ámsterdam que suelen atraer tanto a turistas como a locales.

De día, Ivana y Darío eligieron recorrer jardines y parques en las afueras, acercándose a los escenarios naturales que hacen famosa a la región durante la incipiente primavera. Ivana compartió imágenes de grandes lagos rodeados de árboles y senderos, así como de extensos canteros de tulipanes rojos, una de las flores más representativas del país. En una de las fotos, ella aparece caminando entre los parterres, con el sol a pleno y el cielo despejado, mientras que en otra se ve a Darío avanzando por un camino de ladrillo, con actitud distendida y las manos en la cabeza.

La visita a los jardines incluyó momentos de contemplación y paseos por sectores de arbustos podados y rosaledas incipientes. Las fotos capturaron la variedad de paisajes, desde zonas con flores en plena floración hasta áreas donde la vegetación comenzaba a despuntar tras el invierno. El clima soleado y la luminosidad de las imágenes reforzaron el carácter primaveral de la experiencia, que Ivana definió como un regalo pensado especialmente para Darío.

La pareja paseo por los jardines que tiene la ciudad y tuvieron la posibilidad de ver tulipanes en distintos estadios (Instagram)

En paralelo a los paseos y actividades, la pareja documentó su viaje a través de historias y publicaciones en sus cuentas de Instagram. Ivana subió videos y fotos acompañados de comentarios afectuosos y referencias a su familia, mientras que Darío optó por compartir imágenes de ambos en los lugares más pintorescos de la ciudad. El uso de las redes sociales permitió que amigos, seguidores y familiares siguieran en tiempo real cada etapa del viaje, con detalles que fueron desde la elección de souvenirs hasta los paisajes urbanos y naturales.

La combinación de recorridos culturales, paseos al aire libre y momentos de intimidad marcó el tono de la mini luna de miel en Ámsterdam. Las imágenes retrataron tanto la vida urbana, con sus bares y canales iluminados, como la conexión con la naturaleza en los parques y jardines de tulipanes, mostrando cómo la pareja supo aprovechar cada rincón de la ciudad para crear recuerdos compartidos durante su estadía.