Macri despliega una jugada para marcarle la cancha a Milei y deja a Bullrich virtualmente afuera del PRO

Mauricio Macri deja a Bullrich virtualmente afuera del PRO y despliega una jugada para marcarle la cancha a Milei

¿Mauricio Macri le soltó la mano a Javier Milei? ¿O al revés? Ambos se tienen un respeto genuino. Se necesitan mutuamente. Todavía. Pero existe algo que se desvaneció. La relación entre el líder del PRO y el Presidente de la Nación entró en un terreno de aspereza indisimulable. La aprobación de la Ley Bases marcó un punto de inflexión en el vínculo que los dos dirigentes habían cultivado. Aun dentro de un mismo horizonte ideológico, esta semana puso sobre la mesa las diferencias que distancian al ex presidente del Gobierno libertario.

Desde hace varios días, en el macrismo deslizaban que luego de la Ley Bases, el ex presidente subiría el perfil y comenzaría a marcar diferencias con Milei. Y así sucedió. Primero, con un duro informe -anticipado por Infobae- de la Fundación Pensar, think tank del PRO que preside María Eugenia Vidal. El documento respaldó el rumbo económico de Milei, pero señaló críticas difíciles de digerir para la administración libertaria. Es algo que molestó al Gobierno. Al punto que de que Manuel Adorni, vocero presidencial, eligió desentenderse del texto: “La verdad que ni lo leímos”.

En tanto que ayer profundizó esa diferenciación. Emitió un tuit con un mensaje fuerte para marcarle la cancha al Presidente. Macri reclamó a Milei los fondos de la coparticipación que la Nación le adeuda a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Fue un gesto de sintonía política con su primo, Jorge Macri, el jefe de Gobierno porteño. Pero también implicó un tirón de orejas en público al Jefe de Estado. “El sacrificio de los argentinos requiere de un gobierno que cumpla la ley”, espetó el ex Presidente desde su cuenta oficial de X.

La carta de Mauricio Macri

“Para alcanzar esos cambios, hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema”, continúa el mensaje de Macri y profundiza: “Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones”.

La disputa por la Asamblea del PRO

Mientras tanto, Macri profundizará hoy la interna con Patricia Bullrich en una jugada que dejará virtualmente afuera del PRO a la ministra de Seguridad. Esta mañana, desde las 10 en el Hotel Abasto, se reunirán en torno a 2000 dirigentes del partido en la Asamblea, el órgano soberano. La convocatoria es para renovar las autoridades de la entidad.

En un acuerdo político de palabra sellado a principios de año, Macri consensuó con Bullrich que él sería presidente del Consejo Directivo del PRO, mientras que la ministra presidiría la Asamblea. Sin embargo, ese pacto se diluyó. Molesto por la tensión interna y las diferencias políticas, el ex presidente incumplirá esa palabra y avanzará para poner al frente de la Asamblea a otro dirigente.

Martín Yeza, diputado nacional y ex intendente de Pinamar será el nuevo presidente de la Asamblea del PRO

Quien quedará al frente de la Asamblea del PRO es Martín Yeza, diputado nacional y ex intendente de Pinamar. Es un dirigente joven del espacio que cuenta con la confianza tanto de Mauricio Macri como de Cristian Ritondo.

Bullrich conoce que no reúne los números en la Asamblea como para imponer su voluntad. En consecuencia, se diferenciará narrativamente de Macri, en un gesto de lealtad a Milei, y continuará dentro del PRO para construir una línea interna que tienda a la “fusión” con La Libertad Avanza.

El fondo y la forma

Jorge Macri y Luis Caputo reunidos a principios de año

Cabe recordar que el litigio entre la Casa Rosada y Uspallata comenzó en 2020 durante la pandemia, en el mandato de Alberto Fernández, cuando el ex presidente decidió aplicar un recorte a los fondos coparticipables correspondientes a CABA en beneficio de la provincia de Buenos Aires.

El reclamo en cuestión tiene dos aristas. Por un lado, CABA exige que se cumpla la acción cautelar que emitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 22 de diciembre de 2022. El litigio lo inició Horacio Rodríguez Larreta cuando era Jefe de Gobierno porteño. En aquella resolución, el máximo tribunal resolvió que la Casa Rosada debía darle a la Ciudad un 2,95% de los fondos coparticipables y que debía hacerlo por goteo, de manera diaria, a través del Banco Nación.

Originalmente, la Ciudad percibía un 3,5% por coparticipación. Quien había resuelto el aumento de esa cifra había sido Mauricio Macri durante su presidencia, con el fin de financiar el traspaso de la Policía de la Ciudad. En 2020, Alberto Fernández aplicó un recorte y llevó el coeficiente a 1,4%, con el argumento de destinar esos fondos para las fuerzas de seguridad del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación

La acción cautelar de la Corte hizo lugar a un reclamo de la Ciudad, que accedió de forma directa al máximo tribunal por tratarse de un litigio entre el Estado nacional y otro subnacional, por lo que la Corte tiene competencia originaria. De todos modos, la decisión de los magistrados buscó subsanar la detracción aplicada por la Casa Rosada a CABA, pero aún está pendiente la resolución de fondo respecto a la coparticipación que le corresponde a la Ciudad. El Gobierno porteño, en paralelo al cumplimiento de la cautelar, exige que también se resuelva el tema de fondo e insistirá en la postura de percibir el 3,5% que había dispuesto Macri.

La segunda arista del asunto es que Nación salde la multimillonaria deuda que se originó por no acatar con la medida cautelar de la Corte. La prioridad de CABA será que se cumpla la cautelar y que Nación empiece a pagarle por goteo diario el 2,95% coparticipable que establecieron los cortesanos.

Es la política

Pero, en verdad, la tensión entre Macri y Milei es política. Macri preside el PRO desde abril con la idea de fortalecer la identidad original y despegarse del Gobierno. Por eso, también, quiere divorciarse de Patricia Bullrich. Entiende que la ministra busca disputarle poder interno avalada por Javier Milei.

Javier Milei y Mauricio Macri. EFE/ Demian Alday Estevez

El desembarco de Yeza en la Asamblea consumará el proceso de ordenamiento interno para dar paso, formalmente, a conversaciones políticas con el Presidente con el PRO en una instancia de “autonomía” decisional.

Macri rechaza el concepto “fusión” porque, como contó Infobae, hay algo que no es menor en esa discusión de poder. La semántica de esa palabra no es azarosa ni caprichosa. En física, una fusión es un proceso por el cual una sustancia pasa de sólida a líquida. Es decir, algo muta y deja de ser lo que era. Pierde su esencia anterior para adoptar una nueva. La sustancia en cuestión, de hecho, se funde o se derrite por calor o presión y toman una consistencia fluida.

No se trata de una alianza o un frente electoral, sino de que los libertarios absorban al partido de Macri. En ese proceso, el PRO deja de ser lo que era, cambia su estado, para derretirse en el río mileísta. El ex presidente no está dispuesto a firmar el acta de defunción de su sello. Todo lo contrario. Trabaja para “volver al origen” y lograr que su bandera política llegue a 2025 de pie para discutir el armado de las listas con voz propia.

Macri quiere darle de nuevo volumen político al PRO para tener margen a discutir las condiciones de una alianza electoral con Milei. Pretende evitar una “fusión” con los libertarios y, más bien, caminar hacia un frente donde el PRO compita junto a La Libertad Avanza pero sin disolver el sello amarillo.

En el Gobierno ya trabajan en la integración con el PRO. Patricia Bullrich lidera ese proceso por parte del partido amarillo, en una especie de línea interna opuesta a Macri. La provincia de Buenos Aires es, posiblemente, el principal teatro de operaciones. Allí tuvo lugar el primer evento en ese sentido, anticipado por Infobae, cuando la ministra de Seguridad encabezó un acto en Luis Guillón con Sebastián Pareja, principal armador político del Presidente en suelo bonaerense.

Los armadores bullrichistas trabajan en Buenos Aires a la par de Pareja y su equipo. Hacen reuniones periódicas y ya hablan de PRO Libertad. Este escenario es el que consolidó la fractura entre Macri y Bullrich.