Con la firma de Macri, el PRO difundió un duro informe sobre el rumbo del Gobierno: “Hay más interrogantes que certezas”

Con la firma de Macri, el PRO difundió un duro informe sobre rumbo del Gobierno de Milei: “Hay más interrogantes que certezas”

Al día siguiente de que Javier Milei asegurara que La Libertad Avanza va hacia una “fusión” con el PRO y que no tiene “ningún conflicto” con Mauricio Macri, la Fundación Pensar, el think tank del partido, emitió un informe que hace un análisis crítico de los seis primero meses de gestión del Gobierno. “Hay más interrogantes que certezas”, señala el documento firmado por el ex mandatario y María Eugenia Vidal, quien preside la fundación desde mayo.

Se trata de la primera expresión pública del PRO liderado por Macri que confronta contra el rumbo político y económico de la gestión Milei. El documento de 39 páginas se estructura en cuatro capítulos que analizan aspectos económicos, políticos y sociales del primer semestre de Milei. “Se realiza una evaluación de los avances de la gestión del macroeconómico presidente Milei en el ordenamiento macro y la reducción de la inflación, así como de los efectos negativos de ese proceso: la caída de la actividad, el empleo y los ingresos”, detalla el artículo en la introducción.

Además, el informe habla de “la gran apuesta” del Gobierno de Milei y siembra el interrogante respecto a si el plan libertario “tendrá éxito o no”. La Fundación Pensar destaca que la Casa Rosada “consolida” el déficit fiscal cero, con los “mejores” números desde 2008. Así como también pondera el avance en la baja de la inflación y resalta que se trata del “menor registro en 28 meses”.

El informe de la Fundación Pensar sobre el primer semestre del Gobierno de Milei

Macri coincide en el sendero fiscal que ejecuta Luis Caputo, ministro de Economía. En el PRO entienden que es “esencial” un “equilibrio” en las cuentas públicas. Pero, rápidamente, apunta a los números de la actividad económica durante la Fase 1 del Gobierno y dispara: “El ordenamiento duele”.

En el segundo apartado, el informe de la Fundación que preside Vidal sostiene: “La actividad y el empleo siguen cayendo y aún no logran recuperarse. Los ingresos no logran ganarle a la inflación acumulada y arrastra al consumo”.

En relación con los niveles de aprobación de la gestión, el documento sostiene que sigue en “niveles elevados”, y que la mayoría de los argentinos “aún sienten esperanza”.