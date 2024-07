A 50 años de su muerte, el PJ recuerda a Juan Domingo Perón disgregado y con varios actos: en San Vicente estará el epicentro de los homenajes

Mítica. La foto del General Perón y Eva Duarte y un abrazo que recuerda la militancia del PJ

A 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón, el PJ tendrá hoy varios actos de homenaje, que estarán atravesados por la peor derrota electoral de su historia frente al libertario Javier Milei, las peleas por el liderazgo y las diferencias sobre la identidad que debería tener el partido fundado a mediados del siglo pasado por quien fue tres veces presidente de la Nación.

La ex primera mandataria y última vicepresidenta de la Argentina, Cristina Kirchner, dio el puntapié inicial de los actos conmemorativos, en una entrevista con Pedro Rosemblat, conductor del canal de streaming Gelatina y ex precandidato de Unión por la Patria en la que elogió al fundador del movimiento justicialista.

Fue la antesala del acto central que organizó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la Quinta de San Vicente donde vivieron Perón y Eva Duarte y que fue convertida en el Museo 17 de Octubre. Allí se convocarán a las 11 los intendentes peronistas, diputados y senadores nacionales y provinciales, concejales y dirigentes varios, pero la principal atención estará en la asistencia del presidente del PJ bonaerense, diputado Máximo Kirchner, y los integrantes de La Cámpora. Según trascendió, un sector gravitante del pan peronismo estará ausente: el Frente Renovador de Sergio Massa.

Nicolás Stulberg

Según pudo saber Infobae, la decisión de los intendentes y legisladores nacionales, provinciales y referentes del massismo fue de no concurrir. “No queremos ser rehenes de ningún tironeo interno ni de unos ni de otros. Creemos que más que actos para escucharnos entre nosotros debe haber un ámbito que ordene nuestra acción frente al daño que produce Milei a la sociedad argentina y a la provincia y sus municipios en particular. No es momento de disputas internas sino de ser nítidos frente a la sociedad en el camino alternativo que proponemos”, trascendió de fuentes del Frente Renovador.

Como adelantó este medio, el encuentro en San Vicente apuntará a conformar “una foto con gestos de unidad en un momento en el que por momentos imperan las diferencias; una instantánea que tendrá en el mismo recuadro a Axel Kicillof a Kirchner, intendentes y referentes sindicales y sociales del universo peronista”. Son los protagonistas principales de la interna que sacude al peronismo, mientras los gobernadores padecen la falta de recursos por el torniquete fiscal que impuso Milei apenas llegó a la Casa Rosada.

La convocatoria del gobierno bonaerense al acto de homenaje a Perón

Otro evento que se anunció días atrás para este lunes fue el que promocionó desde las redes sociales la CGT. “Desde las 17 hs en el marco de un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Juan Domingo Perón, la CGT Juventud presenta ‘Perón vuelve al Vallese’, un acto con invitados especiales y toda la mística de la CGT”, difundió la central obrera. Será un acto que tendrá, a tono con los nuevos tiempos, transmisión online y, más allá de alguna movilización aislada, no tendrá un acto o marcha especial.

Aunque se descuenta que las redes sociales de los militantes y dirigentes estarán todo el día signados por las menciones a Perón, sorprende que el movimiento nacional justicialista no haya convocado a un acto central que recuerde una fecha tan significativa. Las diferencias y pases de facturas por los resultados de la última experiencia de gobierno -donde participaron la enorme mayoría de las líneas internas del peronismo- todavía superan a la voluntad de reunificación.

En las redes sociales, la organización que lidera Máximo Kirchner publicó esta medianoche una reflexión: “En nuestras ambiciones y en nuestras aspiraciones, solamente una bandera debe ir delante de nosotros, que es la bandera de la Patria”, fue la frase de Juan Domingo Perón que eligió La Cámpora para recordar al fundador del Partido Justicialista en su cuenta de X.