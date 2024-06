Axel Kicillof y Máximo Kirchner se volverán a mostrar juntos para enviar una señal de unidad al PJ bonaerense

Axel Kicillof y Máximo Kirchner compartirán un acto del peronismo tras varias idas y vueltas

El peronismo bonaerense se prepara para un acto importante el próximo lunes. Si no hay mayores interferencias, el encuentro resultará en una foto con gestos de unidad en un momento en el que por momentos imperan las diferencias. Una instantánea que tendrá en el mismo recuadro al gobernador bonaerense, Axel Kicillof; al presidente del PJ bonaerense, diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, intendentes y referentes sindicales y sociales del universo peronista.

Desde hace días se viene trabajando en la convocatoria desde la ciudad de La Plata. El acto será en la Quinta de San Vicente donde descansan los restos del ex presidente Juan Domingo Perón. El próximo 1 de julio se cumplirán 50 años del fallecimiento del tres veces Jefe de Estado. Hubo invitaciones a todo el espectro peronista, aseguran los organizadores que orbitan cerca del gobernador.

Esas misivas tuvieron diferentes respuestas. Por la positiva y lo que se sugiere como novedad fue la de Kirchner. Desde el entorno del líder de La Cámpora confirmaron a Infobae que, efectivamente, el dirigente estará presente este lunes en San Vicente.

El diálogo entre Kicillof y Kirchner viene dándose de manera reservada en las últimas semanas; luego de algunos picos de tensión que se dieron alrededor de ambos dirigentes. No puntualmente entre ellos, pero sí entre referentes de uno y otro sector. Una interna kirchnerista que se evidencia con algunos movimientos en el territorio. Los más elocuentes son los que viene llevando adelante el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. El jefe comunal del distrito de la Tercera sección electoral encabezó en los últimos días diferentes plenarios en municipios donde gobierna La Cámpora como Quilmes o Lanús. En ambos planteó la misma estrategia hacia la conformación de listas del año que viene y la construcción del espacio peronista. Pidió una discusión interna y ensalzó el respaldo al gobernador Axel Kicillof, una y otra vez.

En Quilmes gobierna Mayra Mendoza. En Lanús, Julián Álvarez. Dos dirigentes de La Cámpora. Ninguno fue invitado a los actos que encabezó Ferraresi. La movida fue tomada como una declaración de guerra. Por ahora pareciera una guerra fría en el universo peronista en la que por elevación uno de los apuntados es Kicillof.

Mayra Mendoza y Julián Álvarez

Cuando se evidenció el cruce entre Ferraresi y Mendoza en el marco de un acto de gestión en la gobernación, desde el municipio de Quilmes plantearon que el mandatario bonaerense no puede estar ajeno a los movimientos que llevaban adelante dirigentes de su cercanía política. Cerca del gobernador responden que no está en condiciones de decirles qué hacer y qué no a los intendentes. Además de Ferraresi, también están detrás de “las nuevas canciones” que planteó el mandatario bonaerense otros jefes comunales como Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Julio Alak (La Plata), Andrés Watson (Florencio Varela), Juan José Mussi (Berazategui), Gustavo Barrera (Villa Gesell), entre otros.

La presencia de Kirchner en San Vicente es un gesto. “La intención es lograr la unidad, la unidad fuerte en base a puntos en común y en eso estamos trabajando permanentemente”, había dicho Kicillof este lunes al ser consultado por el acto del próximo lunes. Kirchner se encarga de remarcar la cantidad de ministros bonaerenses que son de La Cámpora y trabajan “codo a codo” con el gobernador.

El contexto político acaso resulte propicio para la reorganización peronista. La votación por la Ley de Bases fue un sinsabor. Si bien no hubo fugas, el peronismo no pudo frenar el proyecto y asoma cierta autocrítica. “Lamentablemente hoy el gobierno nacional tiene el apoyo político -y esto sí hay que rescatarlo también- a través del Congreso de la Nación para llevar adelante esa política cada vez menos federal y cada vez más unitarias”, esbozó el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto este viernes junto a Kicillof.

En medio del debate interno, Kicillof sigue midiendo su construcción política a partir de herramientas de gestión. Este viernes firmó acuerdos con el gobierno de La Pampa que se suman a los ya cerrados con Santa Fe y Chubut. Kicillof busca una amplitud. El deadline será a la hora de las definiciones electorales. Mientras, el peso discursivo sigue en la confrontación contra las políticas de Javier Milei.

Axel Kicillof junto a Sergio Ziliotto (Prensa Gobierno PBA)

Al acto del lunes se espera que vayan casi la totalidad de los intendentes de Unión por la Patria o al menos los que ostentan un peso político y territorial considerable. Ya confirmaron presencia Federico Achával (Pilar), Mariel Fernández (Moreno), Federico Otermín (Lomas de Zamora), entre otros; además de quienes trabajan políticamente para la construcción de Kicillof.

Quien no participará es el jefe comunal de Esteban Echeverría, Fernando Gray. Enemistado con Máximo Kirchner por la conducción del PJ bonaerense, el dirigente mira cómo se mueve el espacio peronista y está dispuesto a competir en una interna como posible pata bonaerense de un peronismo no K.. Días atrás mantuvo un encuentro en el Partido Justicialista de Lobos; donde se encuentra la casa natal de Juan D. Perón.

Mientras tanto, lo que se espera como un gesto de acercamiento entre La Cámpora y Kicillof tuvo un pequeño antecedente esta semana cuando el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno reunió a referentes económicos de distintos sectores del peronismo. “Hay un punto de acuerdo”, planteó el dirigente de Principios y Valores a Infobae. Detalló que ese punto de acuerdo -que por ahora solo es en el plano económico- es “la reindustrialización de la patria”. Al llamado de Moreno asistieron referentes económicos de Kicillof, La Cámpora, el Frente Renovador y Juan Grabois. Según Moreno, también acompaña la movida el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto.

Por su parte, el Frente Renovador de Sergio Massa, no participará de forma orgánica en el acto que se llevará adelante en San Vicente. Un referente del massismo en la provincia de Buenos Aires informó ante la consulta de este medio que es una posibilidad que asista algún intendente del sector que aún mantiene su afiliación al PJ. Una posibilidad puede ser, por ejemplo, el de Bolívar, Marcos Pisano, que es el presidente del Partido Justicialista de su distrito, aunque forma parte del Frente Renovador.

El acto de este lunes llegará tras la palabra de la ex presidenta, Cristina Kirchner. La dirigente brindó una entrevista al canal de stream Gelatina que se transmitirá este domingo por la noche. El puntapié de la charla es el 50° aniversario del fallecimiento de Perón; pero la coyuntura actual impera.