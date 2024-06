Kicillof y Ziliotto se mostraron juntos tras la aprobación de la Ley Bases y remarcaron que profundizarán su rol opositor

Axel Kicillof y Sergio Ziliotto

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llegó este viernes a la ciudad de Santa Rosa para firmar junto a su par de La Pampa, Sergio Ziliotto, varios acuerdos de cooperación recíproca en distintas áreas de gobierno. Allí, ambos mandatarios provinciales volvieron a cuestionar el rumbo económico y político del Gobierno y avisaron que trabajarán para “profundizar” sus convicciones en defensa del federalismo. “Quisiéramos ser optimistas, pero vamos camino a un país que excluye”, dijo el pampeano tras la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal. El bonaerense asintió.

Kicillof llegó a La Pampa con una comitiva de funcionarios que encabezaron las distintas firmas de convenios. Hubo rúbricas referidas a seguridad, educación, salud, modernización del Estado, asesoramiento de la gestión, trabajo, entre otros aspectos. Al bonaerense lo escoltaron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; de Salud, Nicolás Kreplak; de Seguridad, Javier Alonso; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

La presencia del gobernador bonaerense en la provincia patagónica se suma los acuerdos que ya llevó adelante con Chubut y Santa Fe. La diferencia esta vez fue que se trató de una provincia donde el peronismo es gobierno. Desde esas coincidencias ideológicas y de gestión se pararon ambos gobernadores para ratificar su oposición al rumbo del gobierno nacional, horas después de la sanción definitiva a la Ley Bases y el paquete fiscal.

La Secretaria General de Presidencia, Karina Milei, y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, celebran en Diputados la aprobación de la Ley Bases

“Nosotros vamos a seguir defendiendo un país con la gente adentro y porque lamentablemente no le encontramos la posibilidad de que este modelo político y económico tenga éxito en integrar a todos. Quisiéramos ser optimista, pero vamos camino a un país que excluye”, planteó Ziliotto tras firmar los acuerdos de cooperación.

En la misma línea se pronunció el mandatario bonaerense. “Más allá de la aprobación aberrante -de la Ley Bases- ante esta situación lo que nos queda es seguir trabajando en conjunto; obviamente que no nos vamos a resignar: vamos a profundizar nuestras convicciones”, puntualizó Kicillof.

Además, ambos gobernadores hicieron una férrea defensa del federalismo. En este marco, el pampeano se encargó de aclarar que la presencia de Kicillof en su provincia no significaba “ninguna movida política”. Sucede que alrededor del bonaerense se viene construyendo cierta estructura política con proyección propia y de cara al armado electoral del año que viene.

“Nuestra obligación es cumplir la constitución provincial, la constitución nacional porque el federalismo no es algo optativo y además esa constitución sobre la que juramos y en la fórmula del juramento dice cumplir la constitución nacional y hacerla cumplir. Así que le digo al gobierno nacional y al presidente que la constitución nacional no es optativo, lo tiene que cumplir y si no lo quiere cumplir se lo vamos a hacer cumplir”, consideró el bonaerense.

Kicillof continúa cultivando su perfil opositor y federal

Además, la única señal que dio en público sobre el rol opositor y del peronismo en esta etapa fue cuando dijo: “Hay que buscar la unidad y buscar la amplitud”. Además ponderó la figura de Ziliotto al decir que “Sergio, por el papel que ocupa, por su trayectoria ,es un referente importantísimo a nivel nacional”.

Ziliotto se encargó de devolver la gentileza. Por decreto nombró a Kicillof y a todo la comitiva que lo acompañó como “huéspedes de honor”.

“Estos convenios necesarios contrastan y lucen más porque lo que estamos observando es un desprecio por el federalismo argentino”, sostuvo el bonaerense a la hora de su discurso. Dijo también, que “el Estado nacional es desertor: desertaron de las obligaciones que tienen más allá de su anarcocapitalismo, más allá de la escuela austríaca. Es un Estado nacional que está desertando. No se ocupa de la salud, de la infraestructura, ni de la educación”.

Tras la firma de acuerdos, los gobernadores recorrieron el Parque Industrial de Santa Rosa donde visitaron la metalúrgica APEX que produce varillas de bombeo, drive rods, cuplas, pony rods y otros accesorios para levantamiento artificial de petróleo. Luego, mantuvieron un almuerzo privado.

Kicillof seguirá su ronda de acuerdos con otras provincias para sumar más fotos que, inevitablemente, le dan un matiz político. La próxima parada sería la provincia de La Rioja donde gobierna otro opositor a Milei como lo es Ricardo Quintela. Asimismo, también se está trabajando en un acuerdo con la provincia de Córdoba.

Esta semana hubo un desembarco de una comitiva bonaerense en la provincia centro. Fue el titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) Cristian Girard, quien se reunió con el secretario de Ingresos Públicos cordobés, Gerardo Pintucci. Según se informó oficialmente desde la entidad bonaerense el encuentro sirvió para avanzar con “estrategias para mejorar el intercambio de información y ampliar su capacidad de fiscalización a través de herramientas tecnológicas”. De concretarse y sumarse otras áreas podría sintetizarse con una foto entre Kicillof y el gobernador cordobés, Martín Llaryora. Otro mandatario que emerge como una alternativa dentro del universo opositor, aunque con perfil más dialoguista en su relación al gobierno nacional que el que exhibe el bonaerense.

<br/>