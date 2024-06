Martín Lousteau explicó por qué dio quórum para tratar la Ley Bases: “No darlo es permitir que sigan negociando prebendas”

Martín Lousteau, durante la sesión del Senado en la que se trataron la Ley Bases y el paquete fiscal. Foto: REUTERS/Mariana Nedelcu

La figura de Martín Lousteau quedó, una vez más, en el centro de la escena política tras la agitada sesión de esta semana en el Senado, en la que se aprobaron la Ley Bases y el paquete fiscal que, de todas maneras, volverán a Diputados por los cambios introducidos.

El presidente del Comité Nacional de la UCR fue uno de los principales protagonistas en la jornada que comenzó el miércoles y terminó cerca de las 8 de la mañana de ayer. Primero, porque bajó al recinto para conformar el quórum que habilitó la sesión, y luego, porque fue el único de los 13 senadores radicales que votó en contra de la Ley Bases, que terminó 36 a 36 y fue aprobada por el voto de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Hoy, el exministro de Economía volvió a defender su posición y, en una larga entrevista en Radio Con Vos, explicó por qué dio quórum, defendió su posición en contra de la ley y mostró su poco optimismo de cara al futuro, pese a los alentadores datos económicos que presentó el Gobierno esta semana.

Además, defendió su pertenencia a la UCR, aseguró que hay “un montón de radicales que no son ni diputados ni senadores”, y como respuesta a quienes le recriminaron haber votado junto a los senadores kirchneristas, les recordó sus peleas con Cristina Kirchner en el Senado durante la pandemia.

“Si no daba quórum, era la chance de darle una semana más a los que negocian cosas para llevarse cosas y después sentarse a la semana siguiente. El no quórum, en general, es dilatar. Y lo vimos. Hubo algunos que no dieron quórum, pero a la hora de votar la ley, te levantaste y te fuiste. Lo que hubo en todo este proceso de amagues es que algunos se llevaron cosas. Entonces, no dar quórum es darle las llaves a algunos para seguir negociando prebendas”, resaltó.

Lousteau hizo referencia a los senadores santacruceños María Carambia y Natalia Gadano, quienes el día anterior a la sesión anunciaron que no darían quórum, lo que puso en peligro el número que necesitaba el oficialismo para habilitar el debate.

Lousteau también explicó su posición en contra de la del resto de los senadores de la UCR, y dijo por qué eso no se contradice con su cargo dentro de la estructura partidaria: “Soy presidente del Comité Nacional, y la mayoría está en contra de la ley. La Convención nacional, que preside Gastón Manes, está en contra. Hay un montón de radicales que no son diputados ni senadores. No hay un solo radicalismo”, sostuvo.

Lousteau saluda al llegar a su banca del Senado.

Asimismo, valoró el trabajo que hicieron sus compañeros de bloque en el Senado así como el del titular de ese espacio, Eduardo Vischi, aunque se diferenció al afirmar que no mira las leyes en forma aislada, sino que lo hace “en el contexto de la realidad”. Allí, entre otras cosas, advirtió que hay “una recesión descomunal”, habló de la pérdida del poder adquisitivo y de la caída de los indicadores económicos, y aseguró que tanto la Ley Bases como el paquete fiscal y los DNUs que firmó el Gobierno “no hay nada ni para los jubilados, ni para la educación, ni para reconstruir la obra pública, ni para las pymes”.

Fue en ese momento cuando ratificó su definición sobre la política económica del Gobierno, parafraseando a lo que dijo el presidente Javier Milei días atrás: “Con Bienes Personales, beneficia a los más ricos entre los más ricos. Y por otro lado, para la clase media, le da inestabilidad por el Impuesto a las Ganancias. Y para los jubilados no hay nada. La baja para Bienes Personales cuesta lo mismo de la suba mínima que le dio diputados a jubilados. El presidente habla de degenerados fiscales, y él elige ser conservador fiscal con los millones de jubilados y degenerado fiscal con los ricos entre los más ricos”, fustigó.

Entra varias de las críticas que mencionó respecto a los proyectos del Gobierno, afirmó que los beneficios por Bienes Personales “va hasta 2038, mucho más allá de lo que debería hacer Milei”, afirmó que hay “prebendas para grandes empresas” y hasta contó que habló con empresarios y que le aseguraron que “no habían pedido tantos beneficios”, respecto al RIGI.

Respecto de su coincidencia con el kirchnerismo en la votación de la Ley Bases, Lousteau alertó por la “megapolarización” y afirmó que cuando vota, lo hace pensando solo “si está bien o mal” el proyecto”. “No miro para el costado, igual que no acepto presiones, ni de un lado ni del otro. Tengo un deber que es estudiar las cosas, leerlas, y después tomar una decisión e informar por qué tomé esa decisión”, sostuvo.

“Estuve dos años entero solo en el Senado en pandemia peleandome con Cristina por un montón de cuestiones...No sabemos quién tiene votos y quién no tiene votos. Lo veremos el año que viene. Lo que vemos hoy es producto de esta polarización, estamos asistiendo a una polarizción más grande que antes. La gente a la que le gusta Milei, son muchos, y los que lo odian, son muchos. Muchos de cada lado”, añadió.

Para cerrar, advirtió por el nivel de discusión política que se está dando tanto a nivel legislativo como en general: “El debate de la Ley Bases y el DNU se convirtió en simbólico. Si no te gustan, sos kirchnerista, si te gusta, ayudás al Gobierno. ¿Podemos mirar qué hay adentro?”.