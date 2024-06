Senado: alerta oficialista por la sumatoria de rechazos a las privatizaciones de la ley Bases

Las comisiones que discutieron la ley Bases y el paquete fisca en el Senado (Franco Fafasuli)

El oficialismo logró, con mucho esfuerzo, los dictámenes de la ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. Los despachos aterrizarán al recinto antes de mitad de junio y, si bien habrá modificaciones varias a los textos originales que vinieron de Diputados, los libertarios temen por una masa crítica de rechazo a un capítulo clave para el Gobierno: las eventuales privatizaciones.

La disputa por este tema se inició con mucha tensión en la Cámara baja, donde la oposición esquiló varios objetivos mileístas. No obstante, hay uno que quedó y que preocupa a casi todas las bancadas: Aerolíneas Argentinas. La Casa Rosada no aflojó ahí y por ahora defiende, con todas sus armas, la política de cielos abiertos que pretende implementar. El problema que se agregó en los últimos días fue la fuerte presión a legisladores antes de subirse a aviones.

En concreto, el artículo 7 del dictamen de mayoría establece: “Decláranse ‘sujeta a privatización’, en los términos y con los efectos de los capítulos lI y Il de la ley 23.696, las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional enumeradas en el anexo I que forman parte de la presente ley. Para proceder a la privatización de tales empresas y sociedades, se podrá considerar la transferencia a las provincias de contratos que se encuentren en ejecución”.

Sobre el final del despacho se encuentra el anexo. Allí aparecen Aerolíneas Argentinas S.A; Energía Argentina S.A, Radio y Televisión Argentina S.E., e Intercargo SAU. En tanto, para la “privatización/concesión” quedaron Agua y Saneamientos Argentinos S.A, Correo Oficial de la República Argentina S.A, Belgrano Cargas y Logística S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE), y Corredores Viales S.A.

Parte de la flota de Aerolíneas Argentinas (Reuters)

“Con los cambios que se dieron en los dictámenes se podrá perder en algunos o varios artículos, pero nada que no se pueda pelear después en Diputados. Teníamos un problema con Ganancias y si bien estamos lejos de solucionarlo, se dieron concesiones. Sobre todo, a los patagónicos. El tema es que, con Aerolíneas Argentinas, chocaron visiones de país y se escuchó a todos, pero vinieron funcionarios y también dieron sus argumentos. Creo que es de lo más delicado que quedó para el recinto”, reconocieron desde el oficialismo a Infobae.

Desde que arrancó la discusión en la Cámara alta, este tema fue motivo de consulta y queja en varias de las reuniones de las comisiones de Legislación General; Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales de la Cámara alta. “Cada vez se suman más los que somos interceptados en los aeropuertos para pedirnos por Aerolíneas. Al principio, fue sutil. Ahora, ya no tanto”, deslizó un legislador a este medio.

El temor en la La Libertad Avanza es que, de aquí al 12-13 de junio, cuando se espera que se debatan las iniciativas en el recinto de la Cámara alta, aumente la presión sobre legisladores y esto influya en el resultado de la votación. El peor escenario para el oficialismo es que se llegue a un rechazo por dos tercios -lejano- y el artículo no pueda revertirse en Diputados. No sólo eso: por más que fuese otro tipo de mayoría, el alerta es que la Cámara baja tampoco consiga número para insistir con la versión original.

A medida que aparecieron estas inquietudes surgió una idea que, si bien no tiene aval, se piensa ante una eventual situación apremiante: quitar a Aerolíneas Argentinas del anexo como última opción. El resto, intocables. No obstante, la Casa Rosada ya dejó en claro su postura sobre el tema y no quiere modificar aún más la lista en cuestión.

Otro ítem que se sigue con lupa es el de las facultades delegadas. Desde el viernes último, los enlaces del Senado y del Gobierno iniciaron el punteo fino de votos, artículo por artículo. En los próximos días habrá un potencial escenario y, sobre ello, se harán los últimos análisis para que la votación sea lo menos traumática posible.