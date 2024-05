La tregua del peronismo bonaerense entró en duda, luego del malestar que hizo público el massismo

Mientras se aguarda por un encuentro entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, para bajar la espuma de la interna que atraviesa el sector, asomó el malestar del Frente Renovador por lo que pareciera ser una avanzada política en algunos distritos de sectores cercanos al gobernador. A la par, los dirigentes de distintos espacios peronistas siguen activos como piezas de un rompecabezas que todavía no encaja.

El acto que Axel Kicillof encabezó el pasado 18 de mayo en Florencio Varela fue un punto de inflexión en la discusión actual del peronismo. Si bien tanto desde el entorno del gobernador como del propio Máximo Kirchner coincidieron en que ambos dirigentes cruzaron mensajes antes del evento en cuestión y que el presidente del PJ bonaerense “saludó” la iniciativa del acto que estaba a punto de cerrar el gobernador -que tuvo un fuerte discurso contra la política de gestión de Javier Milei- la dirigencia de La Cámpora no estuvo en el municipio que gobierna Andrés Watson. Hay, en esas ausencias, ministros del propio gobierno de Kicillof. A saber: Nicolás Kreplak (Salud), Juan Martín Mena (Justicia), Daniela Vilar (Ambiente), Florencia Saintout (Cultura). Tampoco la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza o sus pares Damián Selci (Hurlingham) o Julián Álvarez (Lanús), entre otros. En las últimas horas, Máximo Kirchner, se juntó con el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín que no es de La Cámpora, pero hoy por hoy se recuesta en esa estructura.

Maximo Kirchner junto a Federico Otermín, días atrás

Días atrás, Kirchner brindó una extensa entrevista al diario El País en el que dijo que tiene “muchísimas coincidencias”, con Kicillof y que no entendía “los culebrones que se armaban”. También aclaró que “la conductora -para él y Kicillof- es la misma y es Cristina. Podemos tener miradas de cómo se lleva el día a día, pero me paro sobre las coincidencias, no sobre las diferencias que no son dramáticas”, matizó.

Pero el sector que emergió en las discusiones que atraviesa el universo peronista de la provincia de Buenos Aires en las últimas horas fue el Frente Renovador de Sergio Massa. Fue a propósito de una votación en el concejo deliberante del municipio de Roque Pérez, cuyo intendente es el massista Maximiliano Sciaini. Dos concejales que responden a los ex intendentes Juan Carlos Gasparini y José Luis Horna (ambos del esquema político de Axel Kicillof) votaron en tándem junto a los concejales de la UCR y el PRO para obtener la presidencia del concejo deliberante que ahora quedó en manos de María Regueira del PRO, tras dar el visto bueno al pedido de recambio de autoridades en el concejo local. Uno se abstuvo y otro votó a la postulante del PRO por sobre el candidato del intendente. El bloque se llama PJ Axel Conducción. El del intendente -que tiene dos integrantes- Unión por la Patria Frente Renovador.

El conflicto puede escalar. Lo dejó en claro el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense y dirigente massista, Alexis Guerrera. El ex ministro de Transporte de la Nación -hoy legislador por la Cuarta sección electoral- planteó que “esperamos que sea un acontecimiento aislado y que no tenga que ver con una estrategia generalizada del espacio que fogonea una posible futura candidatura de Axel a Presidente”.

“Si esto se va a replicar en otros Concejos Deliberantes donde el bloque que tiene intereses sobre Axel complica o entorpece la gestión de intendentes del Frente Renovador, ese es y será nuestro límite y actuaremos en consecuencia ya sea en la Cámara de Diputados como en todos aquellos municipios donde tenemos representación”, advirtió el diputado.

El diputado y vicepresidente de la Cámara baja bonaerense, Alexis Guerrera

Se espera que haya una señal de paz entre el massismo y la figura de Kicillof cuando el próximo 6 de junio se reúna la asamblea de accionistas de la empresa de peajes AUBASA y elijan al massista José Ramón Arteaga como el nuevo presidente de la empresa que tiene la concesión de la autopista La Plata-Buenos Aires y de las rutas 2, 11, 56, 63 y 74.

Los dichos de Guerrera apuntan hacia el municipio de San Fernando, uno de los distritos del corazón massista. Allí, el intendente es Juan AndreottIi y el territorio que gobierna fue junto con Tigre la cuna del Frente Renovador. Como contó Infobae, el ex ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, no volverá a ser candidato. Sin embargo, mantiene un despliegue de poder dirigencial con epicentro en territorio bonaerense.

En la Cámara de Diputados bonaerense, el FR tiene -dentro del bloque de Unión por la Patria- diez integrantes de un total de 37. Mientras en la Cámara alta cuenta con una banca de un total de 21 que tiene el espacio oficialista; desde donde buscarán tensionar si suceden episodios como el de Roque Pérez.

El sábado llegará a San Fernando el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; uno de los más cercanos a Kicillof. Ferraresi -que también fue uno de los impulsores del operativo clamor para que Cristina Kirchner sea candidata en 2023- además viene planteando una construcción por fuera de lo que es La Cámpora y el liderazgo de Máximo Kirchner. En San Fernando, el intendente de Avellaneda participará de un plenario organizado por la Agrupación Eva Perón. El referente en ese distrito del norte del Gran Buenos Aires es el concejal de Unión por la Patria, Javier Rovegno; que desde años viene referenciado en el avellanedense. En el ejecutivo local están atentos a lo que deje la convocatoria del sábado.

En la discusión subterránea, hubo más gestos que ponen a Kicillof en condición de conductor de parte de intendentes o dirigentes del peronismo. Los intendentes de Ensenada, Mario Secco y de Berisso, Fabián Cagliardi, mandaron a hacer un telón de inmensas dimensiones con la cara de Kicillof.

La bandera fue desplegada en la región de los viejos frigoríficos de Berisso, donde nació el 17 de octubre de 1945. El famoso km 0 del peronismo. “De las revoluciones del pasado a los desafíos del mañana. Berisso y Ensenada hermanadas para reconstruir el futuro de Argentina”, dice la insignia que lleva el rostro de Kicillof pintada y la sigla “La Patria no se vende”. Emula a las banderas que tiene La Cámpora con las caras de Néstor y Cristina Kirchner.

Mario Secco-Fabián Cagliardi despliegan bandera de Axel Kicillof