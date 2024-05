Desplazaron a una funcionaria de Chaco que quiso llevarse documentación oficial y ahora es investigada por la Justicia

La documentación que intentaba llevarse la funcionaria (Diario TAG)

Una funcionaria del Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología de Chaco fue encontrada durante la jornada del jueves cuando se llevaba documentación clave del edificio del organismo. Fue designada durante la gestión de Jorge Capitanich y es investigada por la Justicia.

La mujer fue identificada como Susana Lencina, directora de Administración, quien se encontraba de licencia, lo que aumentó las sospechas de su presencia en el edificio del organismo.

La mujer se encontraba cargando la documentación en su auto particular, un Ford Ecosport, cuando la Policía provincial se hizo presente en el lugar. Allí, se entrevistaron con el subsecretario de Coordinación Presupuestaria y Financiera, José Calvaca, y con la titular de la cartera, Sofía Naidenoff.

Calvaca les comentó a los oficiales que desconocía si los papeles pertenecían a Lencina o si eran propiedad del Ministerio, por lo que los oficiales ordenaron que la documentación permaneciera en el edificio.

En ese sentido, Naidenoff comentó que todo comenzó por un pedido de información realizado por Cavalca sobre unas irregularidades detectadas en la asignación de viáticos y la falsificación de identidad. A su vez, precisó que se identificó una compra no autorizada por el subsecretario y que se realizó de todas formas, según pudo conocer el medio local Diario TAG. “Cuando me llega a mi el tema yo no acepto ese tipo de compra y la rechazo”, sumó la ministra.

El Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología de Chaco

Al respecto, mencionó: “Cuando hay una información sumaria en Educación, se separa la persona del cargo para poder hacer todo el tema de recorrido y de juntar toda la documentación requerida para la defensa de la persona que se investiga”.

La Policía le pidió a Lencina que abriera su vehículo y, al revisar, hallaron 12 cajas de diversos tamaños con documentaciones. Por esto mismo, los agentes labraron un acta y solicitaron a la mujer que deje su llave del edificio. En la causa intervino el ayudante fiscal Roberto Giménez, de la Fiscalía N°15.

La mujer llegó a la gestión en el 2018, bajo la administración de Jorge Capitanich, cuando fue designada en su cargo mediante un decreto firmado. “Fue nombrada sin haber participado en ningún concurso”, contó Naidenoff.

La causa por corrupción en Chaco

Al poco tiempo de que Leandro Zdero asumiera la gestión en Chaco, denunciaron un caso de “megacorrupción” en el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). La presentación estuvo en manos de la interventora del organismo Clelia Ávila.

Fue luego de recibir más de 400 reclamos de beneficiarios que fueron estafados por dirigentes sociales durante la gestión de Capitanich. “Hubo un manejo discrecional y arbitrario de los recursos económicos y las fundaciones sociales eran la herramienta que facilitaba el delito”, aseguró Ávila en rueda de prensa. Las sospechas involucran al expresidente del IAFEP, Mauro Andión, “el principal responsable del desmanejo”, según la funcionaria provincial.

El ex gobernador de Chaco, Jorge Capitanich

En diálogo con Infobae, Ávila explicó: “Las denuncias básicamente son porque las personas estaban inscriptas como posibles beneficiarios, pero después, sin saber los motivos, los terminaron excluyendo para beneficiar a otros. Aseguran que las viviendas que eran para ellos, finalmente, terminaron en manos de los familiares de dirigentes de organizaciones sociales”.

Asimismo, en la denuncia se describen irregularidades en la constitución de las fundaciones beneficiarias, favoritismo con dirigentes sociales para la designación de obras y la ausencia de control de las mismas. Según Ávila, el IAFEP durante 2023 “contó con un presupuesto de $16.000 millones, de los cuales $15.000 millones se llevaron las organizaciones sociales”.

En ese sentido, dio a conocer un ejemplo de las irregularidades. “Uno de los casos que denunciamos, donde se tendría que haber hecho un galpón con fondos públicos, los inspectores de obra encontraron un salón de usos múltiples con quincho y pileta”.