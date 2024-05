Martín Lousteau: “Nosotros hacemos el trabajo de mejorar la ley, luego el Gobierno dirá si está de acuerdo o no”

Martín Lousteau, senador de la UCR (Diego Barbatto)

“Es importante que salga una buena ley; si no sale ninguna ley nos perdemos de modificar ciertas cosas en Argentina, y si sale una mala ley vamos a afectar negativamente a los argentinos por mucho tiempo y en muchos ámbitos”. La frase fue dicha por el senador radical Martín Lousteau, quien volvió a insistir con que tanto la Ley Bases como el paquete fiscal tienen “falencias” y “puntos problemáticos” que deben ser modificados si el Gobierno quiere que avance en la Cámara Alta donde se están trabajando ambos temas en comisión.

El presidente de la Unión Cívica Radical planteó que junto a sus pares se encuentran trabajando en “corregir lo que vino de Diputados y adicionar otras cosas que no tiene la ley”. En este marco, reclamó una vez más que el Poder Ejecutivo incluya “la actualización de los gastos de funcionamiento universitario”, “la recomposición de los haberes jubilatorios” y que se culminen las obras públicas “frenadas” que están a poco de ser terminadas en municipios y provincias de todo el país. “Nosotros hacemos el trabajo de mejorar la ley, luego el Gobierno dirá si está de acuerdo o no”, manifestó Lousteau.

Estos tres puntos son algunos de los que el senador radical le mencionó al ministro del Interior, Guillermo Francos, en una conversación que tuvieron días atrás para destrabar la discusión en la Cámara Alta. Al respecto, el economista dijo que es “el primer contacto con un funcionario en 5 meses desde que asumió el Gobierno”. “Ninguno me llamó ni me preguntó nada”, reconoció.

“Le dije al Gobierno los puntos problemáticos de la ley y los que deberían estar incorporados. Yo me preocuparía por la votación más adelante, hay capítulos que requieren mejoras”, expresó anoche en declaraciones a Todo Noticias (TN).

Lousteau habló en duros términos de los proyectos del oficialismo y protestó que “la clase media está pagando mas prepaga, mas colegios, mas tarifas de servicios públicos, los ahorros que tenían en plazo fijo le valen menos, le subieron todos los precios más que los salarios y en el paquete fiscal hay un aumento impositivo mientras al mismo tiempo hay una rebaja descomunal para los más ricos de la Argentina. A la clase media no le estamos dando nada”, cuestionó.

Martín Lousteau junto a otros senadores analizan el proyecto de la Ley Bases

El titular de la UCR adelantó que propondrá en comisión que “los que administran planes sociales y los que reciben no puedan blanquear”. “En el blanqueo le permitís a alguien que no estuvo pagando impuestos en Argentina blanquear a tasa cero y le permitís que con su patrimonio se metan en este régimen especial de bienes personales que es una alícuota desmedidamente baja. Vuelven a permitir que los hermanos de los funcionarios blanqueen, solo toman a los funcionarios 5 años para atrás, si un funcionario tiene una sociedad él no puede blanquear pero su sociedad sí”, criticó.

“A la clase media la abrumamos con mas costos, mas impuestos y no recibe nada. Que (los más ricos) vengan pero ¿no pueden pagar un poquito mas y subirle a los jubilados? Si no estuvieron pagando impuestos”, enfatizó el economista.

“No puede ser que cada gobierno venga y haga un blanqueo. Pido que si entraste a los blanqueos de los últimos 10 años no puedas entrar en este, sino me estás cargando”, continuó.

Lousteau advirtió que “hay senadores que quieren que el paquete fiscal se apruebe rápido”, sin embargo él considera que debe ser “bueno, no rápido”. “Lo mismo pasa con la Ley Bases que tiene un régimen de incentivos a las inversiones con muchos defectos simultáneos. Es el más generoso del mundo, tiene bajas de impuestos de todo tipo y color y además perjudica a las pymes que podrían ser proveedoras de grandes empresas”, planteó.

Consultado al respecto de qué aspectos positivos ve en la gestión del presidente Javier Milei, el senador contestó que el mandatario “hizo cosas muy interesantes, sobre todo comparado con Alberto Fernández que fue un presidente impotente”, como por ejemplo “mostrar que un presidente cuando tiene voluntad tiene mucho mas poder del que muchos se imaginan entonces puede marcar agenda”. “Además instaló el tema de atacar el déficit; uno puede discrepar en el como, pero esas cosas son significativas”, opinó.